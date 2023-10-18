18 Ekim 2023, Çarşamba
21 yıl sonra ortaya çıkan anne sözleriyle Müge Anlı’yı çıldırttı! Merve’nin gözyaşları yürek yaktı “Kusura bakmayın ama susmayacağım”
21 yıldır görmediği annesini bulmak için Müge Anlı ve ekinden yardım isteyen Merve Çınar, dakikalar içinde mucizeyi yaşamıştı. Teyzesiyle konuşan genç kız, annesinin sağ ve Bursa'da yaşadığını öğrenmişti. Şimdiki eşine kızı olduğundan bahsetmeyen Nermin Akbağ ise yayına bağlanmak istememişti. Bugünkü yayına telefonla bağlanarak ilk kez kızıyla konuşan Nermin Akbağ, sözleriyle Müge Anlı'yı çıldırttı. Anlı, Merve'nin dünyaya geldiği birlikteliği eşinden saklayan Nermin Hanım'a "Bir erkeği bu şekilde kandırarak evlenmek bana son derece yanlış geliyor. Kusura da bakmayın yani!" diyerek tepki gösterdi. Annesinden aldığı cevapla hayal kırıklığı yaşayan Merve, stüdyodakilerin ve izleyicilerin yüreğini sızlattı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.10.2023 14:59 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 14:59
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