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Haberler Galeri 21 yıl sonra ortaya çıkan anne sözleriyle Müge Anlı’yı çıldırttı! Merve’nin gözyaşları yürek yaktı “Kusura bakmayın ama susmayacağım”

21 yıl sonra ortaya çıkan anne sözleriyle Müge Anlı’yı çıldırttı! Merve’nin gözyaşları yürek yaktı “Kusura bakmayın ama susmayacağım”

21 yıldır görmediği annesini bulmak için Müge Anlı ve ekinden yardım isteyen Merve Çınar, dakikalar içinde mucizeyi yaşamıştı. Teyzesiyle konuşan genç kız, annesinin sağ ve Bursa'da yaşadığını öğrenmişti. Şimdiki eşine kızı olduğundan bahsetmeyen Nermin Akbağ ise yayına bağlanmak istememişti. Bugünkü yayına telefonla bağlanarak ilk kez kızıyla konuşan Nermin Akbağ, sözleriyle Müge Anlı'yı çıldırttı. Anlı, Merve'nin dünyaya geldiği birlikteliği eşinden saklayan Nermin Hanım'a "Bir erkeği bu şekilde kandırarak evlenmek bana son derece yanlış geliyor. Kusura da bakmayın yani!" diyerek tepki gösterdi. Annesinden aldığı cevapla hayal kırıklığı yaşayan Merve, stüdyodakilerin ve izleyicilerin yüreğini sızlattı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.10.2023 14:59 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 14:59
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21 yıl sonra ortaya çıkan anne sözleriyle Müge Anlı’yı çıldırttı! Merve’nin gözyaşları yürek yaktı “Kusura bakmayın ama susmayacağım”

25 yaşındaki Merve Çınar, 21 yıldır görmediği annesini bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Merve, kendisini ve kardeşini bırakıp giden annesi Nermin Akbağ'ı dünya gözüyle görmek istediğini, hatta sesini bile duymaya razı olduğunu ifade etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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21 yıl sonra ortaya çıkan anne sözleriyle Müge Anlı’yı çıldırttı! Merve’nin gözyaşları yürek yaktı “Kusura bakmayın ama susmayacağım”

"ANNE DİYEREK CANI GÖNÜLDEN SARILMAK İSTİYORUM"

Annesi ve babasının resmi nikahsız evlendiklerini ve daha sonra annesinin, babasından şiddet gördüğü için bırakıp gittiğini anlatan Merve, "Benim de 5 yaşında oğlum var. Annemi bir kere bile olsa görmek istiyorum. Çocukluğuma dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben öz anemi görmek istiyorum. Annenin vücut bulmuş halini dünyada bir kere bile olsa görmek istiyorum. Anne diyerek canı gönülden sarılmak istiyorum" dedi.

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21 yıl sonra ortaya çıkan anne sözleriyle Müge Anlı’yı çıldırttı! Merve’nin gözyaşları yürek yaktı “Kusura bakmayın ama susmayacağım”

2004 yılında babasının başka bir kadınla evlendiğini ifade eden Merve, kendisini babaannesinin büyüttüğünü söyledi.

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21 yıl sonra ortaya çıkan anne sözleriyle Müge Anlı’yı çıldırttı! Merve’nin gözyaşları yürek yaktı “Kusura bakmayın ama susmayacağım”

Annesinin kendisini ve kardeşini komşuya bırakarak gittiğini belirten genç kız, babasını annesiyle ilgili hiçbir soruya cevap vermediğini belirtti.

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21 yıl sonra ortaya çıkan anne sözleriyle Müge Anlı’yı çıldırttı! Merve’nin gözyaşları yürek yaktı “Kusura bakmayın ama susmayacağım”

"BANA HAYATI ACI ŞEKİLDE ÖĞRETTİLER"

Eşinden ayrıldığını ve çocuğunu tek başına büyüttüğünü belirten Merve, Antalya'da aşçılık yaparak geçimini sağladığını belirtti. Kendi ayakları üstünde durma hikayesiyle herkesi duygulandıran genç kız, "Bana hayatı acı bir şekilde öğrettiler. Ben beş parasız sokaklarda kaldım. Zorla kendime iş buldum. Çok acı çektim. Eşimden boşandım. Oğluma tek başıma bakıyorum. Eğer annemi bulabilirsem tüm acılarım tüm kırgınlıklarım geçecek gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.