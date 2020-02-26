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2020 YKS başvuruları ne zaman bitecek? YKS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

2020 YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücreti ne kadar sorusuna üniversite sınavına giriş yapacak binlerce kişi yanıt arıyor. YKS başvuruları ne zaman bitecek? Üniversite hayalini gerçekleştirmek isteyen adaylar, YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak sorusunun cevabını merak ediyor. Sınava gireceğiniz her bir oturum için ayrı ödeme yapmanız gerekiyor. Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, YKS'ye başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterli olacak. Peki, YKS başvuruları ne zaman bitecek? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 26.02.2020 15:55 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 15:56
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2020 YKS başvuruları ne zaman bitecek? YKS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

YKS başvuruları ne zaman bitecek? 2020 YKS başvuru ücreti ne kadar sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak sorusuna üniversite hayali kuran gençler yanıt arıyor. TYT/AYT/YDT oturumlarının her biri için adayların ayrı ayrı ödeme yapacağı unutulmamalıdır. Peki, 2020 YKS başvuruları ne zaman bitecek? İşte yanıtı…

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2020 YKS başvuruları ne zaman bitecek? YKS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında öğrenim gören adaylar; başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapacaklar.

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2020 YKS başvuruları ne zaman bitecek? YKS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

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2020 YKS başvuruları ne zaman bitecek? YKS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinin birinden yapacaklar.

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2020 YKS başvuruları ne zaman bitecek? YKS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2020 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS'ye katılmak isteyen adaylar;

– Sadece TYT'ye girecek adaylar 70,00 TL,

– TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 140,00 TL,

– TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 210,00 TL yatıracaklar.