2020 YKS başvuruları ne zaman bitecek? YKS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

2020 YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücreti ne kadar sorusuna üniversite sınavına giriş yapacak binlerce kişi yanıt arıyor. YKS başvuruları ne zaman bitecek? Üniversite hayalini gerçekleştirmek isteyen adaylar, YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak sorusunun cevabını merak ediyor. Sınava gireceğiniz her bir oturum için ayrı ödeme yapmanız gerekiyor. Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, YKS'ye başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterli olacak. Peki, YKS başvuruları ne zaman bitecek? İşte yanıtı…