Karantinadan çıkartıp, görüntülediler! Böyle kurtardılar...

Merkezde kaplumbağalar ekipler tarafından karantina altına alındı. Karantina sürecinde yapılan tüm kontrollerde kaplumbağaların herhangi bir virüs taşımadığı belirlendi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde ayrıca kaplumbağaların sağlık durumlarının iyi oluğu belirlendi.