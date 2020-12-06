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06 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri 20 gün önce vaka sayısı günlük 90'a çıkmıştı! O ilçede hasta sayısı sıfırlandı! İşte uygulanan tedbirler... 20 gün önce vaka sayısı günlük 90'a çıkmıştı! O ilçede hasta sayısı sıfırlandı! İşte uygulanan tedbirler... Diyarbakır'ın 12 bin nüfuslu Çüngüş ilçesinde koronavirüs vakalarındaki artış üzerine harekete geçen Kaymakam Tuncay Kaldırım, Hıfzıssıhha Kurulu'nu toplayarak, ilçeye girişlerde HES kodu ile dışarıdan gelenlere karantina uygulamasını başlattı. Kaldırım, yaklaşık 20 gün önce vaka sayılarının sürekli arttığını belirterek, "İlçemize gelişlerin önünü kestikten sonra vaka sayımız kademeli olarak aşağı inmeye başladı. 3 gün önce sıfıra ulaştık" dedi. Giriş Tarihi: 06.12.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 10:07
Diyarbakır'ın 12 bin nüfusa sahip ilçesi Çüngüş'te yaklaşık 20 gün önce koronavirüs vaka sayısı günde ortalama 90'a ulaşınca Kaymakam Tuncay Kaldırım tarafından toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, salgına karşı bir dizi tedbir aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İlçeye girişlerde HES kodu uygulamasına geçilirken, dışarıdan gelenlere de kalacakları yerlerde 10 günlük karantina şartı başlatıldı. İlçede belirli saatlerde camilerden ve polis araçlarından koronavirüs tedbirlerine uyulması yönünde hatırlatmalar yapılırken, güvenlik güçleri de iş yerleri ve halka açık alanlarda denetim gerçekleştiriyor.
Koronavirüs vakası tespit edilen mahalle, apartman ve evlere 'Burada Covid- 19 vakası vardır. Lütfen dikkatli olunuz' uyarısı bulunan levhalar asılıyor. Halkın duyarlılığı ve alınan tedbirlerle birlikte ilçede vaka sıfırlandı.
'VATANDAŞ VAKA OLDUĞUNU BİLİNCE DAHA DİKKATLİ DAVRANDI'
Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, kasım ayının başlarında günlük 15 ile 20 arasında olan vaka sayılarının 16 Kasım'da 90'a ulaşması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nu topladıklarını belirterek, "Artışı nasıl keseriz, bunun önüne nasıl geçeriz, diye yapılan istişarenin ardından birkaç ekstra kural koyduk.
Bunlardan biri de ilçeye girişlerde HES kodu uygulamasını başlattık. Bunun haricinde vaka sayılarında her mahalleyi gerek sosyal medya hesabımdan gerek kaymakamlık hesaplarından gerekse cami hoparlörlerinden açıkladık. Vatandaş kendi köyünde ve mahallesinde vaka olduğunu bilince daha temkinli ve dikkatli davranmaya başladı.