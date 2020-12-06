20 gün önce vaka sayısı günlük 90'a çıkmıştı! O ilçede hasta sayısı sıfırlandı! İşte uygulanan tedbirler...

Bunlardan biri de ilçeye girişlerde HES kodu uygulamasını başlattık. Bunun haricinde vaka sayılarında her mahalleyi gerek sosyal medya hesabımdan gerek kaymakamlık hesaplarından gerekse cami hoparlörlerinden açıkladık. Vatandaş kendi köyünde ve mahallesinde vaka olduğunu bilince daha temkinli ve dikkatli davranmaya başladı.