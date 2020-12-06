Efsaneyi duyan geliyor! Esrarengiz 'gelin kayası' hayrete düşürüyor

Sıvacı Köyü Muhtarı Emrah Koç, kayalarla ilgili farklı efsaneler anlatıldığını belirterek, "Atalarımızdan öğrendiğimize göre eskiden babasının zoru ile bir kız istemediği bir yere gelin gidiyormuş. Ata binmiş, giderken 'Allah'ım beni taş et. Oraya gelin olarak gönderme' demiş ve burada taş olmuş. Tabi bir tek bu efsane yok. Buralarda herkes ayrı bir efsane anlatıyor. Oldukça dikkat çeken bir kaya. Etrafında hiçbir kaya veya dağ yok ki zamanla tahrip olup da bu hale geldi denilsin. Birçok insan bu kayayı görmek için buraya geliyor. Kaya bize de çok enteresan geliyor Allah'ın bir hikmeti" dedi.