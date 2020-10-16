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Haberler Galeri 20 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Salı kampanyalarında dikkat çeken ürünler....

20 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Salı kampanyalarında dikkat çeken ürünler....

BİM 20 Ekim kataloğu yayımlandı. Salı kampanyalarını heyecanla bekleyen BİM müşterileri sürpriz ürünleri araştırıyor. Kadınları yakından ilgilendiren ürünlerin yer aldığı katalogda sporcular için de mükemmel ürünler bulunuyor. BİM salı indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM salı kampanyaları neler? İşte BİM 20 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 16.10.2020 16:59 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 17:03
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20 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Salı kampanyalarında dikkat çeken ürünler....

BİM salı kampanyaları belli oldu. 20 Ekim itibarıyla BİM marketlerde sürpriz ürünler olacak. 20 Ekim tarihli kampanyaları merak ediyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. Haftanın kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte BİM 20 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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20 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Salı kampanyalarında dikkat çeken ürünler....

Desenli Saten Gecelik Sabahlık

• 2'li Takım
• Kadın
• S-M-L beden

  • 3
  • 20
20 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Salı kampanyalarında dikkat çeken ürünler....

Misss Coco
Desenli Saten Pijama Takımı Kadın

• S-M-L beden

  • 4
  • 20
20 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Salı kampanyalarında dikkat çeken ürünler....

Misss Coco
Saten Pijama Takımı Kadın

• S-M-L beden

  • 5
  • 20
20 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Salı kampanyalarında dikkat çeken ürünler....

Misss Coco
Saten Pijama Takımı

• S-M-L beden