20 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Salı kampanyalarında dikkat çeken ürünler....

BİM 20 Ekim kataloğu yayımlandı. Salı kampanyalarını heyecanla bekleyen BİM müşterileri sürpriz ürünleri araştırıyor. Kadınları yakından ilgilendiren ürünlerin yer aldığı katalogda sporcular için de mükemmel ürünler bulunuyor. BİM salı indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM salı kampanyaları neler? İşte BİM 20 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 16.10.2020 16:59 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 17:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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