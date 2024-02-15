2 yaşındayken kaybolan Gamze Gündoğdu yaşıyor mu? 19 yıldır aranıyor! Gerçek babası kim? Müge Anlı sinirlendi: "Ne biliyorsanız söyleyin"

Gülbane'nin kızı Pınar'ın açıklamaları, olayın seyrinde büyük bir değişikliğe neden oldu. Pınar Hanım, "Çocuk, Mecit Bey'in abisinde. O kişinin çocuğu olmuyordu. Ben her şeyi biliyorum. Sen benim annemi suçlayamazsın. O çocuk Gamze ile aynı yaşlarda." şeklinde konuştu.

Pınar Hanım'ın bu ifadeleri, çocuğun kimliği ve yaşadığı yer hakkında yeni bir ışık tuttu.