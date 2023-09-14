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Haberler Galeri 15 Eylül 2023 CUMA MESAJLARI | Kısa, anlamlı, dualı, ayetli resimli Cuma mesajları…

15 Eylül 2023 CUMA MESAJLARI | Kısa, anlamlı, dualı, ayetli resimli Cuma mesajları…

Tüm Müslüman alemi yeni bir Cuma gününe daha ulaştı. Özel anlamlı, dualı ve ayetlerle dolu Cuma mesajları sabahın ilk saatlerin itibaren Facebook, Instagram, Twitter ve WhatsApp gibi platformlar üzerinden paylaşılmaya başladı. İşte bugünün anlam ve önemini anlatan 15 Eylül Cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 14.09.2023 15:39 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023 15:44
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15 Eylül 2023 CUMA MESAJLARI | Kısa, anlamlı, dualı, ayetli resimli Cuma mesajları…

İslam alemi için önemli günlerden biri olan Cuma gününde tüm Müslümanlar günün faziletinden ve bereketinden en iyi derece faydalanmak için hazırlıklarını yapmaya devam ediyor. Günün neşesini ve mutluluğunu eşi, dostları ve akrabaları ile paylaşmak isteyenler ise en güzel Cuma mesajlarını, ayet, hadis ve duaları sosyal medya ve mesaj gönderme platformları üzerinden paylaşıyor. İşte bugüne özel 12 Eylül 2023 Cuma en özel ve güzel resimli Cuma mesajları…

12 EYLÜL RESİMLİ CUMA MESAJLARI

GALERİ DEVAM EDİYOR
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15 Eylül 2023 CUMA MESAJLARI | Kısa, anlamlı, dualı, ayetli resimli Cuma mesajları…

"Cumanız bereket, dualarınız kabul, gününüz aydınlık olsun. Hayırlı Cumalar."

"Bu mübarek Cuma gününde, tüm dileklerinizin kabul olmasını dilerim. Hayırlı Cumalar."

"Günlerin en faziletlisi Cuma'dır. Bu güzel gün, hayırlara vesile olsun. Hayırlı Cumalar."

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15 Eylül 2023 CUMA MESAJLARI | Kısa, anlamlı, dualı, ayetli resimli Cuma mesajları…

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam'ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

İslam gibi bir dinimiz, Hz. Muhammed (S.A.V) gibi bir peygamberimiz ve mübarek bir Cuma günümüz var. Allah(C.C) dostu, cennetlik kullardan olup dinimize şükredip iman edenlerden yap bizleri Yarabbi. Herkese Hayırlı Cumalar olsun.

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15 Eylül 2023 CUMA MESAJLARI | Kısa, anlamlı, dualı, ayetli resimli Cuma mesajları…

En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

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15 Eylül 2023 CUMA MESAJLARI | Kısa, anlamlı, dualı, ayetli resimli Cuma mesajları…

Cuma, bize Allah'ın lütfunun, merhametinin ve affının tecelli ettiği bir gündür. Bu özel günün güzellikleri yüreğinizi aydınlatsın, dualarınız kabul olsun. Rabbim her bir adımınızı nurlandırsın, sıkıntılarınızı hafifletsin. Hayırlı Cumalar!

Bugün dualarımızın en güzel sesiyle yükseldiği Cuma gününde, tüm dilekleriniz gerçekleşsin. Cumanız mübarek olsun!