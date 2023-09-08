Türkiye'de hangi il hangi Türk boyundan geliyor? Şehirlerin soyağacı ortaya çıktı!

Binlerce yıl boyunca farklı coğrafi bölgelerde yer almış olan Türk ırkı çok fazla alanlara dağılmıştır. Kimileri imparatorluk seviyesine ulaşan Osmanlı, Göktürk, Selçuklu gibi büyük Türk devletleri de kuruldu. Orta Asya'dan başlayan tarihi süreçte büyük bir Türk göçü Anadolu coğrafyasına doğru aktı. Bugün bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına yerleşen Türk boyları hakkında detaylı bir çalışmanın sonucu ortaya çıktı. İl il vatandaşların hangi boylara mensup olduğu sık sık merak ediliyor. İşte Anadolu'da şehirlere dağılan Türk boyları...