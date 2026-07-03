149 kilometre hızla 4 canı ezdi! Sanıktan dikkat çeken savunma: Görseydim kendimi Tır'ın altına atardım
Mersin'de kullandığı cipin refüjde bekleyen yayalara çarpması sonucu ikiz kardeşler Kübra ve Büşra Güney ile kuzenleri Nejla Öztürk ve Zehra Serdil Atak'ın ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, "Yayaları görmedim. Görseydim kendimi TIR'ın altına sokardım" savunmasını yaptı. İşte kan donduran detaylar...
Mersin'de 4 gencin hayatını kaybettiği ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran feci kazanın ilk duruşması görüldü. Bilirkişi raporunda yaklaşık 149 kilometre hızla kavşağa girdiği belirtilen tutuklu sanık, kazanın TIR'ın şerit ihlali nedeniyle yaşandığını öne sürerek suçlamaları reddetti. Acılı aileler en ağır cezanın verilmesini isterken, mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Acı kaza, 2 Şubat saat 20.45 sıralarında Akdeniz ilçesi Bekirde Mahallesi D-400 Karayolunda meydana geldi. Tarsus'tan Mersin istikametine seyreden psikolog M.K. idaresindeki 33 ATE 039 plakalı cip, önündeki aracı sollamak istediği sırada kontrolden çıkarak refüjde karşıya geçmek için bekleyen yayaların arasına daldı.
Kazada kuzenler Nejla Öztürk ile Zehra Serdil Atak ve Kübra Güney olay yerinde yaşamını yitirirken, ikiz kardeşi Büşra Güney ise kaldırıldığı hastanede 18 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yaralanan Burkan Acar ve Yunus Bagı tedavi altına alınırken, sürücü M.K. tutuklandı.
Olayla ilgili hazırlanan iddianame Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık hakkında, 'Birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Dosyaya giren bilirkişi kusur raporunda, sanık M.K.'nin 'asli kusurlu', orta refüjde bekleyen yayaların ise 'kusursuz' olduğu belirtildi. Raporda ayrıca, hız sınırının 50 kilometre/saat olduğu kara yolunda sanığın yaklaşık 149 kilometre/saat hızla kavşağa girdiği, kaldırım köşesi, ışık direği ve yayalara çarparak kazaya neden olduğu ifade edildi.
Davanın ilk duruşması bugün Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık M.K., kazada yaralanan Burkan Acar, hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Yaralılardan Yunus Bagı ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.