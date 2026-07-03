149 kilometre hızla 4 canı ezdi! Sanıktan dikkat çeken savunma: Görseydim kendimi Tır'ın altına atardım

"YAYALARI GÖRSEM TIR'IN ALTINA GİRERDİM"

Savunmasında olay günü babaannesini ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda olduğunu söyleyen sanık M.K., sağ şeritte ilerleyen bir TIR'ın şerit ihlali yaptığını iddia ederek, "Tarsus yönünden Mersin'e sol şeritte seyir halinde iken kavşak girişinde sağ şeritte bulunan TIR sağ ön tarafıma temas etti. Korkup panik yaptım. Aracım refüje savruldu. Gözümü açtığımda aracım refüje ters dönmüş haldeydi. Araçtan çıkınca yerde yayaları gördüm. Yayalara çarptığımı hatırlamıyorum. Hava karanlıktı. Hızım 70-80 civarındaydı. Sonuna kadar frene bastım. Çok üzgünüm. Bilerek yapmadım. Yayaları görsem TIR'ın altına girerdim" dedi.

Kazada yaralanan Burkan Acar ise olayın aniden yaşandığını belirterek, "Dolmuştan indikten sonra karşıya geçmek için refüje geldim. Önümde çocuklar vardı. Telefonla oynarken araç bir anda bize çarptı. Çarpma anını hatırlamıyorum. 2 ay yatakta kaldım. Ayağım sakat kaldı. Sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.

SEGBİS ile duruşmaya katılan Yunus Bagı da sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, aracın farlarını gördükten birkaç saniye sonra çarpmanın gerçekleştiğini söyledi.

"2 ÇOCUĞUM VARDI, ŞİMDİ ÇOCUKSUZ KALDIM"

Kazada ikiz kızlarını kaybeden baba Mahmut Güney, "Olay anında evdeydim. 10 dakika önce konuştum, 'yoldayız geliyoruz' dediler. Bu çocukların hayalleri vardı. Hayallerini yok ettiler. 2 çocuğum vardı, şimdi çocuksuz kaldım. Şikayetçiyim, en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Kazada kızı Nejla Öztürk'ü kaybeden anne Hava Öztürk ise "Kazadan 4 ay önce oğlumu kaybettim. Bir kızım kalmıştı o da gitti. Hayalleri vardı. Bu bir cinayet. Şikayetçiyim, en ağır cezayı almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.