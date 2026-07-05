15 gündür bölgede görülüyormuş! İzmir'de ayı dehşeti! Yaşlı adam feci şekilde can verdi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde evinin önünde bulunan kanepede uyuduğu sırada ayı saldırısına uğrayan 70 yaşındaki Osman Güntaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgede yaklaşık 15 gündür ayının görüldüğüne yönelik bilgiler paylaşılırken yetkililer inceleme başlattı.

İZMİR'DE AYI SALDIRISI CAN ALDI İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşanan ayı saldırısı büyük üzüntü yarattı. Doğanbey Mahallesi Karakoç mevkisinde evinin önünde bulunan kanepede uyuyan 70 yaşındaki Osman Güntaş, gece saatlerinde ayının saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Güntaş önce Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Güntaş önce Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ayının bölgede günlerdir görüldüğü belirtildi Olayın ardından bölge sakinleri ayının yaklaşık 15 gündür çevrede görüldüğünü ifade etti. Atatürk Mahallesi Muhtarı Hasan Basık şu açıklamayı yaptı:

"Ayıyı gördüğümüz yerleri yetkililere anlattık. Genel olarak geceleri görünüyor Gündüzleri ormanın derinliklerinde geziyor diye düşünüyoruz. Takip etmeye çalışsak da gece çalıların arasına girince takip etmek mümkün olmuyor."