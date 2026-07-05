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15 gündür bölgede görülüyormuş! İzmir'de ayı dehşeti! Yaşlı adam feci şekilde can verdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde evinin önünde bulunan kanepede uyuduğu sırada ayı saldırısına uğrayan 70 yaşındaki Osman Güntaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgede yaklaşık 15 gündür ayının görüldüğüne yönelik bilgiler paylaşılırken yetkililer inceleme başlattı.

15 gündür bölgede görülüyormuş! İzmir'de ayı dehşeti! Yaşlı adam feci şekilde can verdi 1

İZMİR'DE AYI SALDIRISI CAN ALDI

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşanan ayı saldırısı büyük üzüntü yarattı. Doğanbey Mahallesi Karakoç mevkisinde evinin önünde bulunan kanepede uyuyan 70 yaşındaki Osman Güntaş, gece saatlerinde ayının saldırısına uğradı.

15 gündür bölgede görülüyormuş! İzmir'de ayı dehşeti! Yaşlı adam feci şekilde can verdi 2
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Güntaş önce Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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15 gündür bölgede görülüyormuş! İzmir'de ayı dehşeti! Yaşlı adam feci şekilde can verdi 3

Ayının bölgede günlerdir görüldüğü belirtildi

Olayın ardından bölge sakinleri ayının yaklaşık 15 gündür çevrede görüldüğünü ifade etti.

Atatürk Mahallesi Muhtarı Hasan Basık şu açıklamayı yaptı:

15 gündür bölgede görülüyormuş! İzmir'de ayı dehşeti! Yaşlı adam feci şekilde can verdi 4

"Ayıyı gördüğümüz yerleri yetkililere anlattık. Genel olarak geceleri görünüyor Gündüzleri ormanın derinliklerinde geziyor diye düşünüyoruz. Takip etmeye çalışsak da gece çalıların arasına girince takip etmek mümkün olmuyor."

15 gündür bölgede görülüyormuş! İzmir'de ayı dehşeti! Yaşlı adam feci şekilde can verdi 5

Basık açıklamasının devamında,

"Ben kendim geceleri jandarma ekipleriyle beraber ortalığı geziyorum. Yetkililer ayının Ödemiş'ten geldiğini söyledi. Özellikle ağılların, hayvanların olduğu yerlerde gezdiğine dair duyumlar aldık. Doğanbey'de bir vatandaşın hayvanlarına saldırdığını duyduk. Güntaş'ın evi de kuytu bir yerdeydi."

ifadelerini kullandı.

15 gündür bölgede görülüyormuş! İzmir'de ayı dehşeti! Yaşlı adam feci şekilde can verdi 6

Muhtar Hasan Basık ayrıca,

"Ayının gelebileceği bölgeler arasındaydı. Biz mahallelilere 3 gündür uyarılarda bulunuyoruz. Çocuklarınızı yalnız bırakmayın, geceleri dışarı çıkmayın diyoruz"

şeklinde konuştu.

YETKİLİLER İNCELEME BAŞLATTI

Yetkililer, Seferihisar'da normal şartlarda ayı popülasyonunun bulunmadığını, son dönemde bozulan ekosistem dengeleri nedeniyle Ödemiş yönünden bazı ayıların bölgeye geldiğinin değerlendirildiğini belirtti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

15 gündür bölgede görülüyormuş! İzmir'de ayı dehşeti! Yaşlı adam feci şekilde can verdi 7

SIKÇA SORULAN SORULAR
Osman Güntaş nerede hayatını kaybetti?

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ayı saldırısı nerede yaşandı?

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi Karakoç mevkisinde meydana geldi.

Ayının bölgede daha önce görüldüğü iddia edildi mi?

Evet. Mahalle sakinleri ve muhtarın aktardığı bilgilere göre ayının yaklaşık 15 gündür bölgede görüldüğü belirtildi.

Yetkililer olayla ilgili ne açıkladı?

Yetkililer, Seferihisar'da normalde ayı popülasyonu bulunmadığını, son dönemde bazı ayıların Ödemiş yönünden bölgeye geldiğinin değerlendirildiğini ifade etti.

ÖNE ÇIKANLAR

  1. İzmir Seferihisar'da ayı saldırısı
  2. 70 yaşındaki Osman Güntaş yaşamını yitirdi
  3. Olay evinin önünde uyurken meydana geldi
  4. Ayının yaklaşık 15 gündür bölgede görüldüğü belirtildi
  5. Jandarma ve ilgili kurumların incelemesi sürüyor
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