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14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra ilk kez sokakta! İşte fotoğraflar...
Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkma izni başladı. Öte yandan Psikolog Cansu Güney, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde eğitimin de online platforma geçmesiyle gençlerin ve çocukların gündelik hayatlarını evlerine taşıdığını belirterek, "Bir süredir bu yeni hayat şartlarıyla yaşamaya alışan 0-14 yaş grubu için uzun süre sonra sokağa çıkabilecek olmanın da bazı etkileri görülebilir." dedi.
Giriş Tarihi: 13.05.2020 12:41 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 12:54
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