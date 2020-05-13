13 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra ilk kez sokakta! İşte fotoğraflar...

14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra ilk kez sokakta! İşte fotoğraflar...

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkma izni başladı. Öte yandan Psikolog Cansu Güney, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde eğitimin de online platforma geçmesiyle gençlerin ve çocukların gündelik hayatlarını evlerine taşıdığını belirterek, "Bir süredir bu yeni hayat şartlarıyla yaşamaya alışan 0-14 yaş grubu için uzun süre sonra sokağa çıkabilecek olmanın da bazı etkileri görülebilir." dedi.

Giriş Tarihi: 13.05.2020 12:41 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 12:54
  • 1
  • 19
14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra ilk kez sokakta! İşte fotoğraflar...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıkıp güneşli günün tadını çıkardı.

  • 2
  • 19
14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra ilk kez sokakta! İşte fotoğraflar...

Bisiklet ve patenlerini alan çocuklar sokak ve parklarda bisiklet sürüp paten kayarak eğlendi.

  • 3
  • 19
14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra ilk kez sokakta! İşte fotoğraflar...

UZMANINDAN BUGÜN SOKAĞA ÇIKACAK 0-14 YAŞ GRUBU İÇİN UYARI
Güney, AA'ya yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını kapsamında tedbirlerin gevşetilmeye başlatılmasıyla 0-14 yaş grubundaki çocukların bugün ilk kez sokağa çıkabileceklerini hatırlattı.

  • 4
  • 19
14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra ilk kez sokakta! İşte fotoğraflar...

Sokağa çıkma kısıtlamalarının başlamasıyla bazı zorlanmalar yaşandığını belirten Güney ancak daha sonra çocukların genel olarak bu duruma adapte olduğunu aktardı.

  • 5
  • 19
14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra ilk kez sokakta! İşte fotoğraflar...

Güney, "Eğitimin online platforma geçmesiyle gençler ve çocuklar gündelik hayatlarının rutinini evlerine taşımış oldular. Bir süredir bu yeni hayat şartlarıyla yaşamaya alışan 0-14 yaş grubu için uzun süre sonra sokağa çıkabilecek olmanın da bazı etkileri görülebilir." diye konuştu.