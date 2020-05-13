13 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta teknoloji, züccaciye, bebek ürünleri dikkat çekiyor

BİM 13 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin normalde cuma günü satışa çıkması beklenen aktüel ürünleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle çarşamba günü raflarda yerini aldı. Bu hafta birbirinden muhteşem ürünler müşterilerini bekliyor. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı 13 Mayıs kataloğuna sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, haftanın indirimleri neler? İşte BİM 13 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...