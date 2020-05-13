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13 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta teknoloji, züccaciye, bebek ürünleri dikkat çekiyor
BİM 13 Mayıs kataloğuyla sürpriz ürünleri duyurdu! Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı BİM 13 Mayıs aktüel kataloğunda teknolojiden züccaciye ürünlerine, bebek ürünlerinden valiz çeşitlerine birçok ürün satışa çıktı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma günü indirimleri bugün raflarda yerini aldı. BİM müşterilerinin merakla araştırdığı güncel kataloğu sayfamızda derledik. Peki, BİM'de 13 Mayıs'ta hangi ürünler indirimli? İşte 13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 13.05.2020 09:13Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 09:16