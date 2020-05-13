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Haberler Galeri 13 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta teknoloji, züccaciye, bebek ürünleri dikkat çekiyor

13 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta teknoloji, züccaciye, bebek ürünleri dikkat çekiyor

BİM 13 Mayıs kataloğuyla sürpriz ürünleri duyurdu! Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı BİM 13 Mayıs aktüel kataloğunda teknolojiden züccaciye ürünlerine, bebek ürünlerinden valiz çeşitlerine birçok ürün satışa çıktı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma günü indirimleri bugün raflarda yerini aldı. BİM müşterilerinin merakla araştırdığı güncel kataloğu sayfamızda derledik. Peki, BİM'de 13 Mayıs'ta hangi ürünler indirimli? İşte 13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 13.05.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 09:16
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13 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta teknoloji, züccaciye, bebek ürünleri dikkat çekiyor

BİM 13 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin normalde cuma günü satışa çıkması beklenen aktüel ürünleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle çarşamba günü raflarda yerini aldı. Bu hafta birbirinden muhteşem ürünler müşterilerini bekliyor. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı 13 Mayıs kataloğuna sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, haftanın indirimleri neler? İşte BİM 13 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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13 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta teknoloji, züccaciye, bebek ürünleri dikkat çekiyor

Realme C2 Cep Telefonu

• 8 Çekirdek MediaTek
• Android 9.0 Pie
• Çift Sim Kart
• Batarya 4000 mAh
• Dahili Hafıza 32 GB
• Ram 2 GB
• 6.1'' IPS Ekran
• Arka Kamera 13+2 MP
• Ön Kamera 5 MP
• Yüz Tanıma

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13 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta teknoloji, züccaciye, bebek ürünleri dikkat çekiyor

TRAX
Kablosuz Kafa Bantlı Kulaklık

• Rubber Kaplama
• 400 mAh Pil Kapasitesi

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13 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta teknoloji, züccaciye, bebek ürünleri dikkat çekiyor

Philips
Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh

• Type-C ve Micro Usb çıkışlı
• Akıllı şarj desteği

Polosmart
Akım Korumalı 3 USB Girişli Priz

• Termal akım koruma
• 3 adet USB girişi

  • 5
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13 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta teknoloji, züccaciye, bebek ürünleri dikkat çekiyor

Philips
Kablosuz Mouse

• 1000 DPI
• 10 metre çekim mesafesi