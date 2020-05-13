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Haberler Galeri Yaptığı sıra dışı evlilik teklifiyle sosyal medyayı salladı

Yaptığı sıra dışı evlilik teklifiyle sosyal medyayı salladı

Her kadın sürpriz evlilik teklifi bekler ve çoğunlukla karşılığını da almayı başarır. Dünya çapında bilinenlerin dışında çok az farklı evlilik teklifleri yaşanır. Bu kez sosyal medyayı sallayan evlilik teklifi kadın erkek fark etmeksizin herkesi mest etti. İşte büyük beklentiler dışında sürpriz bekleyenleri şaşkına çevirerek sosyal medyayı sallayan o evlilik teklifi.

Giriş Tarihi: 13.05.2020 00:17 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 00:22
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Yaptığı sıra dışı evlilik teklifiyle sosyal medyayı salladı

Her kadın sürpriz evlilik teklifi bekler ve çoğunlukla karşılığını da almayı başarır. Dünya çapında bilinenlerin dışında çok az farklı evlilik teklifleri yaşanır. Bu kez sosyal medyayı sallayan evlilik teklifi kadın erkek fark etmeksizin herkesi mest etti. İşte büyük beklentiler dışında sürpriz bekleyenleri şaşkına çevirerek sosyal medyayı sallayan o evlilik teklifi.

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Yaptığı sıra dışı evlilik teklifiyle sosyal medyayı salladı

Reddit kullanıcısı joetemus da sıradışı bir evlilik yapmak için yaratıcılığını konuşturdu.

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Yaptığı sıra dışı evlilik teklifiyle sosyal medyayı salladı

Olağanüstü bir işçilik ortaya koyarak yaptığı harika bir yüzük kutusunun fotoğrafları internette büyük ilgi gördü.

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Yaptığı sıra dışı evlilik teklifiyle sosyal medyayı salladı

İşte sosyal medyayı hayrete düşüren icatlar...

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Yaptığı sıra dışı evlilik teklifiyle sosyal medyayı salladı