Yaptığı sıra dışı evlilik teklifiyle sosyal medyayı salladı

Her kadın sürpriz evlilik teklifi bekler ve çoğunlukla karşılığını da almayı başarır. Dünya çapında bilinenlerin dışında çok az farklı evlilik teklifleri yaşanır. Bu kez sosyal medyayı sallayan evlilik teklifi kadın erkek fark etmeksizin herkesi mest etti. İşte büyük beklentiler dışında sürpriz bekleyenleri şaşkına çevirerek sosyal medyayı sallayan o evlilik teklifi.