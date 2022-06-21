21 Haziran 2022, Salı
13-14 Temmuz tatil mi? Kurban Bayramı tatili 15 Temmuz ile birleşecek mi? 2022 bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?
13-14 Temmuz tatil mi? Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte bayram tatili için araştırmalar hız kazandı. Kurban Bayramı'nın 4. gününün ardından iki gün sonrası 15 Temmuz resmi tatili... Bu iki resmi tatilin arasında sadece iki gün olması nedeniyle, arasındaki günlerin birleştirilip birleştirilmeyeceği merak ediliyor. Peki, 13-14 Temmuz tatil mi? Kurban Bayramı tatili 15 Temmuz ile birleşecek mi? 2022 bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 21.06.2022 15:27 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022 15:27
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