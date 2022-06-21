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Haberler Galeri 13-14 Temmuz tatil mi? Kurban Bayramı tatili 15 Temmuz ile birleşecek mi? 2022 bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?

13-14 Temmuz tatil mi? Kurban Bayramı tatili 15 Temmuz ile birleşecek mi? 2022 bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?

13-14 Temmuz tatil mi? Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte bayram tatili için araştırmalar hız kazandı. Kurban Bayramı'nın 4. gününün ardından iki gün sonrası 15 Temmuz resmi tatili... Bu iki resmi tatilin arasında sadece iki gün olması nedeniyle, arasındaki günlerin birleştirilip birleştirilmeyeceği merak ediliyor. Peki, 13-14 Temmuz tatil mi? Kurban Bayramı tatili 15 Temmuz ile birleşecek mi? 2022 bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2022 15:27 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022 15:27
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13-14 Temmuz tatil mi? Kurban Bayramı tatili 15 Temmuz ile birleşecek mi? 2022 bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?

? Kurban Bayramı tatili 15 Temmuz ile birleşecek mi? Kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban pazarlarının kurulması ile birlikte hazırlıklar da başladı. Tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını araştırıyor. Peki, 13-14 Temmuz tatil mi? Kurban Bayramı tatili 15 Temmuz ile birleşecek mi? 2022 bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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13-14 Temmuz tatil mi? Kurban Bayramı tatili 15 Temmuz ile birleşecek mi? 2022 bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 15 TEMMUZ İLE BİRLEŞECEK Mİ?

Kurban Bayramı bu sene 9-12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. 15 Temmuz'un da resmi tatil olması ve cuma gününe denk gelmesi nedeniyle bayramın birleştirilerek tatilin 9 güne çıkarılması talep ediliyor. Geçtiğimiz yıl iki resmi tatil birleştirilerek tatil 9 gün uygulanmıştı. Ancak 2022 bayram tatili hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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13-14 Temmuz tatil mi? Kurban Bayramı tatili 15 Temmuz ile birleşecek mi? 2022 bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatili, arefe günü ile birlikte resmi olarak 4,5 gün tatildir. Tatil süresi uzatılmazsa 4,5 gün tatil uygulanacak.

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13-14 Temmuz tatil mi? Kurban Bayramı tatili 15 Temmuz ile birleşecek mi? 2022 bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.

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13-14 Temmuz tatil mi? Kurban Bayramı tatili 15 Temmuz ile birleşecek mi? 2022 bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?

KURBAN NE DEMEKTİR, HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allâh'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur.