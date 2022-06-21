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Haberler Galeri Türkiye'nin nüfusu ile ilgili dikkat çeken tahmin! 2080 yılında bu rakama ulaşacak

Türkiye'nin nüfusu ile ilgili dikkat çeken tahmin! 2080 yılında bu rakama ulaşacak

Türkiye'de geçmiş yıllara göre nüfus artış hızı azaldı.TÜİK'in araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin demografik göstergelerdeki mevcut eğilimleri devam edeceği varsayımı senaryosuna göre Türkiye nüfusunun 2080 yılına kadar ne kadar artış/azalış göstereceği yayınlandı . İşte yıl yıl 2080 e kadar Türkiye'nin nüfus rakamları...

Giriş Tarihi: 21.06.2022 15:57 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022 15:58
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Türkiye’nin nüfusu ile ilgili dikkat çeken tahmin! 2080 yılında bu rakama ulaşacak

İŞTE YILLARA GÖRE TÜRKİYE'NİN NÜFUSU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye’nin nüfusu ile ilgili dikkat çeken tahmin! 2080 yılında bu rakama ulaşacak

2018 - 81 867 223

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Türkiye’nin nüfusu ile ilgili dikkat çeken tahmin! 2080 yılında bu rakama ulaşacak

2019 - 82 886 421

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Türkiye’nin nüfusu ile ilgili dikkat çeken tahmin! 2080 yılında bu rakama ulaşacak

2020 - 83 900 373

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  • 81
Türkiye’nin nüfusu ile ilgili dikkat çeken tahmin! 2080 yılında bu rakama ulaşacak

2021 - 84 908 658