Türkiye'nin nüfusu ile ilgili dikkat çeken tahmin! 2080 yılında bu rakama ulaşacak

Türkiye'de geçmiş yıllara göre nüfus artış hızı azaldı.TÜİK'in araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin demografik göstergelerdeki mevcut eğilimleri devam edeceği varsayımı senaryosuna göre Türkiye nüfusunun 2080 yılına kadar ne kadar artış/azalış göstereceği yayınlandı . İşte yıl yıl 2080 e kadar Türkiye'nin nüfus rakamları...