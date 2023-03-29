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1200 kişiye mezar olmuştu! O müteahhidin gerçek mesleği şoke etti!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinin etkisinin en yoğun olduğu illerden olan Hatay'ın Antakya ilçesinde yaklaşık bin 200 vatandaşımıza mezar olan 58 bloklu 600 Evler Konut Yapı Kooperatifi'nin yapı müteahhiti 63 yaşındaki Hayrettin Ersoy İzmir'de yakalandı. "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanan Ersoy'un kaportacı olduğu ortaya çıktı. Ersoy'un ifadesi ise "pes" dedirtti.

Giriş Tarihi: 29.03.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 11:49
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1200 kişiye mezar olmuştu! O sitenin müteahhidinin gerçek meslediği şoke etti!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin etkisinin en yoğun olduğu Hatay Antakya İlçesi'nde enkaza dönen milyonluk yapıların sorumlularıyla ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme daha yaşandı.

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1200 kişiye mezar olmuştu! O sitenin müteahhidinin gerçek meslediği şoke etti!

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, yıkılan binalarla ilgili sorumluları tek tek tespit etti. Bu isimlerden bir tanesi de Antakya'daki yıkımın sembolleri arasına giren yaklaşık bin 200 vatandaşımıza mezar olan 5 katlı 58 bloklu 600 Evler Konut Yapı Kooperatifi'nin yapı müteahhiti Hayrettin Ersoy'du.

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1200 kişiye mezar olmuştu! O sitenin müteahhidinin gerçek meslediği şoke etti!

Hakkında haftalar önce gözaltı kararı çıkarılan ancak sırra kadem basan 63 yaşındaki Hayrettin Ersoy, İzmir'de yakalandı.

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1200 kişiye mezar olmuştu! O sitenin müteahhidinin gerçek meslediği şoke etti!

YAPI DENETİM SORUMLUSU KAPORTACI ÇIKTI

Yapı denetim sorumlusu olan Ersoy'un otobüs kaportası ustası olduğu da ortaya çıktı. Ersoy, hakkındaki "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan sevk edildiği Nöbetçi Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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1200 kişiye mezar olmuştu! O sitenin müteahhidinin gerçek meslediği şoke etti!

2 binden fazla kişinin yaşadığı, yaklaşık bin 200 kişiye mezar olan 600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhiti olan Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı.