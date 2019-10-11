12-13 Ekim İstanbul hava durumu: Meteoroloji son dakika uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

İSTANBUL HAVA DURUMU (12-13 EKİM)

İstanbul'da Cumartesi günü sıcaklıklar en yüksek 22 en düşük 15 derece olacak. Havanın az bulutlu olması bekleniyor ve herhangi bir yağış tahmini gözükmüyor.

Pazar günü ise benzer bir hava durumu tahmin ediliyor. En yüksek 23, en düşük 15 derece sıcaklık hissedilecek ve az bulutlu hava kendisini gösterecek. Yağış beklentisi ise yok.