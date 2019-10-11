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12-13 Ekim İstanbul hava durumu: Meteoroloji son dakika uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji son dakika 12-13 Ekim İstanbul hava durumu hafta sonu havanın nasıl olacağını merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji açıklamasına göre İstanbul'da Cuma günü için yağış uyarısı yapılmıştı. Peki, İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; 12-13 Ekim İstanbul hava durumu tahminleri! İstanbul'da parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava olacağından yağmur ihtimalini düşünmekte fayda bulunuyor.

Giriş Tarihi: 11.10.2019 21:27 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 21:29
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12-13 Ekim İstanbul hava durumu: Meteoroloji son dakika uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

12-13 Ekim İstanbul hava durumu hafta sonu tatilinin tadını çıkarmak isteyen İstanbullular tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji son dakika uyarıları yakından takip edilirken İstanbul'da hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl olacak sorusuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı hava durumu tahminleri merak ediliyor. İşte İstanbul ve yurt geneli için yapılan son hava durumu uyarıları! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.

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12-13 Ekim İstanbul hava durumu: Meteoroloji son dakika uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

İSTANBUL HAVA DURUMU (12-13 EKİM)

İstanbul'da Cumartesi günü sıcaklıklar en yüksek 22 en düşük 15 derece olacak. Havanın az bulutlu olması bekleniyor ve herhangi bir yağış tahmini gözükmüyor.

Pazar günü ise benzer bir hava durumu tahmin ediliyor. En yüksek 23, en düşük 15 derece sıcaklık hissedilecek ve az bulutlu hava kendisini gösterecek. Yağış beklentisi ise yok.

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12-13 Ekim İstanbul hava durumu: Meteoroloji son dakika uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bolu ve Artvin çevreleri ile Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

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12-13 Ekim İstanbul hava durumu: Meteoroloji son dakika uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in Toraoslar mevkii ile Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

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12-13 Ekim İstanbul hava durumu: Meteoroloji son dakika uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 23°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 15°C, 22°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 22°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 15°C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu