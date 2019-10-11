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12-13 Ekim İstanbul hava durumu: Meteoroloji son dakika uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji son dakika 12-13 Ekim İstanbul hava durumu hafta sonu havanın nasıl olacağını merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji açıklamasına göre İstanbul'da Cuma günü için yağış uyarısı yapılmıştı. Peki, İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; 12-13 Ekim İstanbul hava durumu tahminleri! İstanbul'da parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava olacağından yağmur ihtimalini düşünmekte fayda bulunuyor.
Giriş Tarihi: 11.10.2019 21:27 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 21:29
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