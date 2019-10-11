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İstanbul depremi sonrası gözler Frank Hoogerbeets'e döndü! "Türkiye'de 7 şiddetinde..."

İstanbul'daki deprem sonrası gözler yeniden deprem kahini Frank Hoogerbeets'e çevrildi. İstanbul, 26 Eylül'deki 5,8'lik depremin ardından dün yeniden sallandı. İstanbul'daki depremlerin ardından Frank Hoogerbeets gündeme oturdu. Konuyla ilgili deprem tahminlerinde bulunan Hollandalı bir şirket analiz raporu paylaştı. Paylaşılan raporda Türkiye'de yaşanması beklenen 7 büyüklüğünde deprem ile ilgili iddialı bir tahminde bulundular. Bundan kısa bir süre öncede kendini yeni nesil deprem kahini olarak tanımlayan Frank Hoogerbeets, Türkçe tweet de atmıştı.

Giriş Tarihi: 11.10.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 11:59
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İstanbul depremi sonrası gözler Frank Hoogerbeets'e döndü! Türkiye'de 7 şiddetinde...

İstanbul'daki deprem sonrası gözler yeniden deprem kahini Frank Hoogerbeets'e çevrildi. İstanbul, 26 Eylül'deki 5,8'lik depremin ardından dün yeniden sallandı. İstanbul'daki depremlerin ardından Frank Hoogerbeets gündeme oturdu.

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İstanbul depremi sonrası gözler Frank Hoogerbeets'e döndü! Türkiye'de 7 şiddetinde...

AKDENİZ DEPREMİNİN ARDINDAN PAYLAŞTILAR! TÜRKİYE'DE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE…

Bugün Akdeniz – Ege bölgesinde yaşanan depremin ardından bu görseli paylaşan şirket, Türkiye'de kısa vadede 7 büyüklüğünde deprem beklenmediğini belirtti.

Öte yandan bir diğer Hollandalı deprem uzmanı olan Hoogerbeets geçtiğimiz günlerde Türkçe tweet atarak konuyla ilgili rahatlatan açıklamalarda bulunmuştu. İşte Hoogerbeets'in o sözleri;

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İstanbul depremi sonrası gözler Frank Hoogerbeets'e döndü! Türkiye'de 7 şiddetinde...

Hoogerbeets ilk Türkçe gönderi olarak şu paylaşımda bulundu:

Lütfen deprem yerlerini tahmin edebileceğimiz izlenimini edinmeyin. Yapamayız! Genel olarak gezegene uygulanan kritik zaman dilimlerini izole etme çabasıyla belirli gezegen geometrisine odaklanıyoruz, böylece deprem eğilimli bir bölgedeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz.

Bu paylaşımın ardından bir Türkçe paylaşımda daha bulundu ve rahatlatan açıklamayı yaptı.

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İstanbul depremi sonrası gözler Frank Hoogerbeets'e döndü! Türkiye'de 7 şiddetinde...

Hoogerbeets:

"İstanbul'daki sevgili dostlar, lütfen rahatlayın. Dünyada Ocak ayından bu yana 200'den fazla M 5.7 deprem yaşandı. Bunlardan sadece 3'ü Türkiye'de meydana geldi. Her 5-6 büyüklüğünde deprem için hayatınızı bekleyemezsiniz. Farkında olmak güzel, ama hayatını yaşa."

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İstanbul depremi sonrası gözler Frank Hoogerbeets'e döndü! Türkiye'de 7 şiddetinde...

YENİDEN AHABER'E KONUŞTU

Yaptığı tahminler ile ünlenen ve 'deprem kahini' olarak anılan Frank Hoogerbeets, önceki tahminlerinin doğru çıkması ile çok konuşulmuştu. Türkiye'nin risk altındaki bölgelerden biri olduğunu sürekli vurgulayan Hoogerbeets, özellikle İstanbul Depremi konusunda Türkiye'yi uyarıyordu.

Salı günü yaşanan 4.7 ve dün meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremlerin ardından Hollandalı Frank Hoogerbeets, A Haber'e konuştu.

''6 veya 7 büyüklüğünde depremler olabilir''
Hoogerbeets, ''Dün baktığımızda 4.9 oldu bugün baktığımızda ise 5.7 şiddetinde oldu. Bu kesinlikle daha da şiddetlenecek gibi görünüyor. Bir açıdan baktığınızda gerçekten şanslı hissedebiliriz kendimizi, çünkü bu bizim için bir uyarı niteliğinde. Bunu söylemek oldukça güç. Belki önümüzde 6 veya 7 büyüklüğünde depremler olabilir. Ama bu 1 yıl da 10 yıl da alabilir.'' dedi.