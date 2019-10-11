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İstanbul depremi sonrası gözler Frank Hoogerbeets'e döndü! "Türkiye'de 7 şiddetinde..."
İstanbul'daki deprem sonrası gözler yeniden deprem kahini Frank Hoogerbeets'e çevrildi. İstanbul, 26 Eylül'deki 5,8'lik depremin ardından dün yeniden sallandı. İstanbul'daki depremlerin ardından Frank Hoogerbeets gündeme oturdu. Konuyla ilgili deprem tahminlerinde bulunan Hollandalı bir şirket analiz raporu paylaştı. Paylaşılan raporda Türkiye'de yaşanması beklenen 7 büyüklüğünde deprem ile ilgili iddialı bir tahminde bulundular. Bundan kısa bir süre öncede kendini yeni nesil deprem kahini olarak tanımlayan Frank Hoogerbeets, Türkçe tweet de atmıştı.
Giriş Tarihi: 11.10.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 11:59
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