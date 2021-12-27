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Haberler Galeri Kan grubunuza göre bu besinleri tüketin! Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? Hangi kan grubu hangi eti yemeli? Merakla beklenen liste yayınlandı

Kan grubunuza göre bu besinleri tüketin! Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? Hangi kan grubu hangi eti yemeli? Merakla beklenen liste yayınlandı

Sağlıklı bir yaşam devam etmenin başında sağlıklı beslenme geliyor. Uzmanlar sağlıklı beslenme konusunda vatandaşları uyarırken, hangi besinleri tüketmemiz gerektiğini de açıklıyor. Peki besinlerin kan grubunuza göre faydalı ya da zararlı olabileceğini biliyor muydunuz? Kan gruplarına göre beslenme nasıl olmalıdır? Hangi kan grubu hangi sebzeyi yemeli? Hangi kan grubu hangi balığı yemeli? Hangi kan grubu hangi eti yemeli? İşte merak edilen kan gruplarına göre beslenme listesi...

Giriş Tarihi: 27.12.2021 16:14
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Kan grubunuza göre bu besinleri tüketin! Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? Hangi kan grubu hangi eti yemeli? Merakla beklenen liste yayınlandı

Sağlıklı bir yaşam için ilk kural hiç kuşkusuz sağlıklı beslenmedir. Uzmanlar sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getirmenin önemini sıkça vurgularken hangi besinleri tüketmeliyiz bunun da altını çiziyorlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kan grubunuza göre bu besinleri tüketin! Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? Hangi kan grubu hangi eti yemeli? Merakla beklenen liste yayınlandı

Aşağıda gıdalar kan grupları için faydalı, zararlı ve nötr olarak gösterilmiştir. Genel bilgiler içermektedir. Kişinin bölgesel ve bir önceki kuşağın beslenme alışkanlıklarına göre değişiklik gösterebilmektedir.

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Kan grubunuza göre bu besinleri tüketin! Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? Hangi kan grubu hangi eti yemeli? Merakla beklenen liste yayınlandı

UYKULUK

A Kan Grubu : Zararlı

B Kan Grubu: Zararlı

AB Kan Grubu: Zararlı

0 Kan Grubu: Faydalı

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Kan grubunuza göre bu besinleri tüketin! Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? Hangi kan grubu hangi eti yemeli? Merakla beklenen liste yayınlandı

KEKLİK ETİ

A Kan Grubu : Zararlı

B Kan Grubu: Zararlı

AB Kan Grubu: Zararlı

0 Kan Grubu: Nötr

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Kan grubunuza göre bu besinleri tüketin! Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? Hangi kan grubu hangi eti yemeli? Merakla beklenen liste yayınlandı

KOYUN

A Kan Grubu : Zararlı

B Kan Grubu: Faydalı

AB Kan Grubu: Nötr

0 Kan Grubu: Faydalı