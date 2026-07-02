10 yıllık sır ceset mağarada çözüldü! Acılı evlat: Sonuna kadar şikayetçiyim
Diyarbakır'da bir mağarada bulunan cesedin, 10 yıldır kayıp olarak aranan Gülizar Bingöl'e ait olduğunun belirlenmesine ilişkin davanın 3'üncü duruşmasında yürek burkan anlar yaşandı. Tanık olarak dinlenen oğlu U.B., "Dün 18 yaşıma girdim. Annem ben 6 yaşındayken kayboldu. Anneme zarar verenler hakkında sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.
Diyarbakır'da 10 yıl sonra DNA ve yeniden yüzlendirme çalışmasıyla çözülen Gülizar Bingöl dosyasında görülen davanın 3'üncü duruşmasında, mağdur ailenin ifadeleri dikkat çekti.
Henüz 18 yaşına giren Bingöl'ün oğlu, mahkemede yaptığı konuşmayla salonda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. İşte duruşmadan öne çıkan detaylar…
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2025 yılında kayıp şahıslar ve kadın cinayetlerine ilişkin eski dosyalar yeniden incelendi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Kriminal Şube, Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 2015'te Çermik ilçesi Petekkaya Mahallesi Alacakaya Mermer Ocağı mevkisinde bulunan ve kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığında defnedilen bir kadına ait mezarda fethi kabir işlemi yapıldı. Olay yeri ve mezardaki kemiklerden alınan örnekler, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelendi. Yeniden yüzlendirme çalışması ile cesedin, 10 yıldır kayıp olan Gülizar Bingöl'e ait olduğu belirlendi.
"1,5 AYDA BİN 27 KEZ ARAMIŞ"
HTS analizlerinde Bingöl'ün olay tarihinde akrabası Mehmet Biroğlu ile sık sık iletişimde olduğu tespit edildi. Şüpheli Biroğlu, ekipler tarafından gözaltına alındı. Olay yerinden elde edilen DNA örnekleri ile Biroğlu'dan alınan örnekler eşleşti. HTS incelemelerinde ayrıca Gülizar Bingöl ile şüpheli Biroğlu arasında kaybolmadan önce yaklaşık 1,5 aylık sürede bin 27 kez telefon görüşmesi yapıldığı, kayıp bilgisinin ardından şüpheli tarafından aranmadığı belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Biroğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
DİKKAT ÇEKEN TELEFON DETAYI
Bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan daraltılmış baz çalışması raporuna göre de Biroğlu'nun telefonunun 12, 14, 15, 16, 17, 18 ve 20 Ocak 2016 tarihlerinde farklı saatlerde cesedin bulunduğu Petekkaya Mahallesi'ndeki mağara ve çevresinde sinyal verdiği, ayrıca hattın 19 Ocak 2015'te de aynı bölgeden baz verdiği kaydedildi. Kayıp ihbarının yapıldığı 29 Temmuz 2015'te şüphelinin telefonunun Elazığ'ın Maden ilçesi civarında sinyal verdikten sonra kapandığı, 31 Temmuz 2015'te İzmir'de açıldığı ve yaklaşık 3 gün kapalı kaldığının tespit edildiği ve bu durumun da hayatın olağan akışına aykırı olduğunun değerlendirildiği belirtildi.