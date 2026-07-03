CANLI YAYIN

Gülistan Doku soruşturmasında kritik ifade! Dönemin jandarma komutanı SIM kart sürecini anlattı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Tunceli'de 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, dönemin jandarma komutanının ifadesi ortaya çıktı. Komutan, Gülistan Doku'ya ait SIM kartın dönemin valisinin eline geçtiği sırada makam odasında bulunduğunu belirterek, kartın valiye nasıl ulaştığını ise hatırlamadığını söyledi.

Gülistan Doku soruşturmasında kritik ifade! Dönemin jandarma komutanı SIM kart sürecini anlattı 1

6 yıl önce kaybolan ve yapılan aramalarda izine ulaşılamayan Gülistan Doku hakkında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yürütülen soruşturmada genç kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Doku'nun cenazesine henüz ulaşılamazken, soruşturma kapsamında dönemin valisi ile oğlunun da aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde dönemin kamu görevlilerinin ifadeleri Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alındı.

Gülistan Doku soruşturmasında kritik ifade! Dönemin jandarma komutanı SIM kart sürecini anlattı 2

"SIM KART ALINIRKEN MAKAM ODASINDAYDIM"
Dönemin jandarma komutanı, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede, Gülistan Doku'ya ait SIM kartın dönemin valisi Tuncay Sonel tarafından Ankara'da eski polis memuru Gökhan Ertok'a gönderildiği sürece ilişkin bildiklerini anlattı.

Gülistan Doku soruşturmasında kritik ifade! Dönemin jandarma komutanı SIM kart sürecini anlattı 3

Komutan, Gökhan Ertok ismini bu dosya kapsamında tutuklanmasının ardından duyduğunu belirterek "Gökhan Ertok ismini ben ilk kez son dönemdeki bu dosya kapsamında tutuklanınca öğrendim. Vali beyle görev yaptığımız dönemde vali beyin Ankara'da bilişimle uğraşan tanıdığı polis memurları olduğunu söylediğini hatırlıyorum" dedi.

Gülistan Doku soruşturmasında kritik ifade! Dönemin jandarma komutanı SIM kart sürecini anlattı 4

Valinin, SIM kartı inceletmek amacıyla Ankara'daki bilişim uzmanı polislere göndereceğini söylediğini de aktaran komutan, şu ifadeleri kullandı:

Gülistan Doku soruşturmasında kritik ifade! Dönemin jandarma komutanı SIM kart sürecini anlattı 5

"Ancak bu kartın Vali Tuncay Sonel tarafından alındığı sırada ben de valinin makam odasındaydım. O sırada odada emniyet müdürü, ben ve vali bey vardı diye hatırlıyorum. Başka kişiler de olabilir. Vali bey, Gülistan'ın ailesinin SIM kartı kendisine verdiğini söyledi."

Gülistan Doku soruşturmasında kritik ifade! Dönemin jandarma komutanı SIM kart sürecini anlattı 6

"BAŞSAVCININ BİLGİSİ OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİK"

Jandarma komutanı, emniyet müdürüyle birlikte bu işlemin Cumhuriyet Başsavcısının bilgisi dahilinde yürütülmesi gerektiğini valiye hatırlattıklarını belirtti.

Gülistan Doku soruşturmasında kritik ifade! Dönemin jandarma komutanı SIM kart sürecini anlattı 7

İfadesinde, "Vali bey de bize başsavcıya bilgi vereceğini söyledi. Soruşturma jandarmanın sorumluluğunda olmadığı için ben bu konuyu ayrıca araştırmadım. Sonraki süreçte de bana herhangi bir bilgi verilmedi." dedi.

Gülistan Doku soruşturmasında kritik ifade! Dönemin jandarma komutanı SIM kart sürecini anlattı 8

Komutan ayrıca, SIM kart inceleme işlemlerinin savcılık talimatıyla yapılması gerektiğini hem kendisinin hem de emniyet müdürünün ve valinin bildiğini ifade ederek, görüşme sırasında bu hususu yalnızca valiye hatırlattıklarını söyledi. Valinin de kartı Ankara'da bu konuda uzman polis memurlarına göndereceğini dile getirdiğini, ancak herhangi bir isim vermediğini kaydetti.

Gülistan Doku soruşturmasında kritik ifade! Dönemin jandarma komutanı SIM kart sürecini anlattı 9

"SIM KARTIN VALİYE NASIL ULAŞTIĞINI HATIRLAMIYORUM"

İfadesinin devamında SIM kartın valinin eline geçiş anını hatırlamadığını belirten dönemin jandarma komutanı, şu değerlendirmede bulundu:

Gülistan Doku soruşturmasında kritik ifade! Dönemin jandarma komutanı SIM kart sürecini anlattı 10

"Biz odadayken ailesi mi getirip verdi, vali kapının dışında alıp odaya mı girdi ya da başka bir şekilde mi ulaştı, bunu hatırlamıyorum. Hatırladığım tek şey, makam odasında bulunduğumuz sırada valinin SIM kart konusunu açması ve aramızda bu konuşmaların geçmesidir."

Gülistan Doku soruşturmasında kritik ifade! Dönemin jandarma komutanı SIM kart sürecini anlattı 11

Komutan ayrıca, görüşmenin tam tarihini anımsayamadığını, ancak Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından çok fazla zaman geçmeden gerçekleştiğini düşündüğünü ifade etti. O gün başka bir konu nedeniyle valinin makamında bulunduğunu tahmin ettiğini belirten komutan, valinin daha sonra Cumhuriyet Başsavcısını arayıp aramadığını ya da bilgi verip vermediğini ise bilmediğini söyledi.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin