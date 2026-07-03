Gülistan Doku soruşturmasında kritik ifade! Dönemin jandarma komutanı SIM kart sürecini anlattı

"BAŞSAVCININ BİLGİSİ OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİK" Jandarma komutanı, emniyet müdürüyle birlikte bu işlemin Cumhuriyet Başsavcısının bilgisi dahilinde yürütülmesi gerektiğini valiye hatırlattıklarını belirtti.

İfadesinde, "Vali bey de bize başsavcıya bilgi vereceğini söyledi. Soruşturma jandarmanın sorumluluğunda olmadığı için ben bu konuyu ayrıca araştırmadım. Sonraki süreçte de bana herhangi bir bilgi verilmedi." dedi.

Komutan ayrıca, SIM kart inceleme işlemlerinin savcılık talimatıyla yapılması gerektiğini hem kendisinin hem de emniyet müdürünün ve valinin bildiğini ifade ederek, görüşme sırasında bu hususu yalnızca valiye hatırlattıklarını söyledi. Valinin de kartı Ankara'da bu konuda uzman polis memurlarına göndereceğini dile getirdiğini, ancak herhangi bir isim vermediğini kaydetti.

"SIM KARTIN VALİYE NASIL ULAŞTIĞINI HATIRLAMIYORUM" İfadesinin devamında SIM kartın valinin eline geçiş anını hatırlamadığını belirten dönemin jandarma komutanı, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz odadayken ailesi mi getirip verdi, vali kapının dışında alıp odaya mı girdi ya da başka bir şekilde mi ulaştı, bunu hatırlamıyorum. Hatırladığım tek şey, makam odasında bulunduğumuz sırada valinin SIM kart konusunu açması ve aramızda bu konuşmaların geçmesidir."