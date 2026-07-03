Gülistan Doku soruşturmasında kritik ifade! Dönemin jandarma komutanı SIM kart sürecini anlattı
Tunceli'de 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, dönemin jandarma komutanının ifadesi ortaya çıktı. Komutan, Gülistan Doku'ya ait SIM kartın dönemin valisinin eline geçtiği sırada makam odasında bulunduğunu belirterek, kartın valiye nasıl ulaştığını ise hatırlamadığını söyledi.
6 yıl önce kaybolan ve yapılan aramalarda izine ulaşılamayan Gülistan Doku hakkında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yürütülen soruşturmada genç kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Doku'nun cenazesine henüz ulaşılamazken, soruşturma kapsamında dönemin valisi ile oğlunun da aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde dönemin kamu görevlilerinin ifadeleri Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alındı.
"SIM KART ALINIRKEN MAKAM ODASINDAYDIM"
Dönemin jandarma komutanı, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede, Gülistan Doku'ya ait SIM kartın dönemin valisi Tuncay Sonel tarafından Ankara'da eski polis memuru Gökhan Ertok'a gönderildiği sürece ilişkin bildiklerini anlattı.
Komutan, Gökhan Ertok ismini bu dosya kapsamında tutuklanmasının ardından duyduğunu belirterek "Gökhan Ertok ismini ben ilk kez son dönemdeki bu dosya kapsamında tutuklanınca öğrendim. Vali beyle görev yaptığımız dönemde vali beyin Ankara'da bilişimle uğraşan tanıdığı polis memurları olduğunu söylediğini hatırlıyorum" dedi.
Valinin, SIM kartı inceletmek amacıyla Ankara'daki bilişim uzmanı polislere göndereceğini söylediğini de aktaran komutan, şu ifadeleri kullandı:
"Ancak bu kartın Vali Tuncay Sonel tarafından alındığı sırada ben de valinin makam odasındaydım. O sırada odada emniyet müdürü, ben ve vali bey vardı diye hatırlıyorum. Başka kişiler de olabilir. Vali bey, Gülistan'ın ailesinin SIM kartı kendisine verdiğini söyledi."