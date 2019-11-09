10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları! Resimli, yazılı, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter 10 Kasım sözleri
10 Kasım 1938'de hayatını kaybeden Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıldönümünde hasretle yad ediliyor. Türkiye'nin 81 ilinden Anıtkabir'e akın var. Twitter'da 9 Kasım itibarıyla '10 Kasım' hastagi açıldı. Milyonlar üzüntüsünü ve hasretini yaptığı paylaşımlarla belirtiyor. 10 Kasım sözleri ve mesajları da yoğun şekilde aranıyor. Özellikle resimli 10 Kasım mesajları ve sözleri büyük ilgi görüyor. Biz de ahaber.com.tr ekibi olarak 10 Kasım Atatürk'ü anma sözler ve mesajları galerisi hazırladık. İşte 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları! Resimli, yazılı, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter 10 Kasım sözleri...
Giriş Tarihi: 09.11.2019 15:13Güncelleme Tarihi: 09.11.2019 15:42