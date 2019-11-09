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10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları! Resimli, yazılı, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter 10 Kasım sözleri

10 Kasım 1938'de hayatını kaybeden Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıldönümünde hasretle yad ediliyor. Türkiye'nin 81 ilinden Anıtkabir'e akın var. Twitter'da 9 Kasım itibarıyla '10 Kasım' hastagi açıldı. Milyonlar üzüntüsünü ve hasretini yaptığı paylaşımlarla belirtiyor. 10 Kasım sözleri ve mesajları da yoğun şekilde aranıyor. Özellikle resimli 10 Kasım mesajları ve sözleri büyük ilgi görüyor. Biz de ahaber.com.tr ekibi olarak 10 Kasım Atatürk'ü anma sözler ve mesajları galerisi hazırladık. İşte 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları! Resimli, yazılı, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter 10 Kasım sözleri...

Giriş Tarihi: 09.11.2019 15:13 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019 15:42
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10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları! Resimli, yazılı, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter 10 Kasım sözleri

Cumhuriyetimizi banisi Mustafa Kemal Atatürk, 1938 yılında ebediyete ulaştı. 10 Kasım günü hayata gözlerini yuman Ulu Önder Atatürk 81'inci vefat yıl dönümünde hasret ve özlemle anılacak. Her yıl olduğu gibi yüz binlerce kişi Anıtkabir'e akın edecek. Türkiye'de 09.05'te sirenler çalacak ve hayat 1 dakikalığına duracak. Devlet töreninin yanı sıra, okullarda da törenler düzenlenecek. Birçok kişi 10 Kasım paylaşımlarına şimdiden başladı. Biz de sizler için 10 Kasım Atatürk'ü anma sözlerini derledik. İşte resimli, yazılı, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter 10 Kasım sözleri ve mesajları...

10 KASIM ŞİİRLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları! Resimli, yazılı, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter 10 Kasım sözleri

10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ

Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır.

81 Yıldır gözümüz yaşlı. Türk milleti 81. Kez başın bir kere daha sağ olsun.

10 KASIM ŞİİRLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları! Resimli, yazılı, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter 10 Kasım sözleri

10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk. Her zaman yüreğimiz de yaşayacaksın.

10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum.

10 KASIM ŞİİRLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları! Resimli, yazılı, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter 10 Kasım sözleri

10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ

Sen bize bu cennet vatanı bıraktın Allah da seni cennet yurtlarında barındırsın.

Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…

10 KASIM ŞİİRLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları! Resimli, yazılı, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter 10 Kasım sözleri

10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ

Boğazımızda kocaman bir düğüm olur her 10 Kasım'da. Geçen her yıl seni daha da çok aratır oldu.

Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin.

10 KASIM ŞİİRLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!