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10 Kasım Atatürk şiirleri! 10 Kasım 2,3,4 kıtalık kısa Atatürk şiirleri

10 Kasım 1938'de hayatını kaybeden Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıldönümünde hasretle yad ediliyor. Türkiye'nin 81 ilinden Anıtkabir'e akın var. Twitter'da 9 Kasım itibarıyla '10 Kasım' hastagi açıldı. Milyonlar üzüntüsünü ve hasretini yaptığı paylaşımlarla belirtiyor. 10 Kasım sözleri ve mesajları da yoğun şekilde aranıyor. Özellikle resimli 10 Kasım mesajları ve sözleri büyük ilgi görüyor. Bunun yanı sıra 10 Kasım Atatürk şiirleri de yoğun şekilde aranıyor. Biz de ahaber.com.tr ekibi olarak10 Kasım 2,3,4 kıtalık kısa Atatürk şiirleri galerisi hazırladık. İşte 10 Kasım Atatürk şiirleri!

Giriş Tarihi: 09.11.2019 15:31 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019 15:40
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10 Kasım Atatürk şiirleri! 10 Kasım 2,3,4 kıtalık kısa Atatürk şiirleri

Cumhuriyetimizi banisi Mustafa Kemal Atatürk, 1938 yılında ebediyete ulaştı. 10 Kasım günü hayata gözlerini yuman Ulu Önder Atatürk 81'inci vefat yıl dönümünde hasret ve özlemle anılacak. Her yıl olduğu gibi yüz binlerce kişi Anıtkabir'e akın edecek. Türkiye'de 09.05'te sirenler çalacak ve hayat 1 dakikalığına duracak. Devlet töreninin yanı sıra, okullarda da törenler düzenlenecek. Birçok kişi 10 Kasım paylaşımlarına şimdiden başladı. Biz de sizler için 10 Kasım Atatürk şiirleri derledik. İşte 10 Kasım 2,3,4 kıtalık kısa Atatürk şiirleri...

10 KASIM SÖZLERİ VE MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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10 Kasım Atatürk şiirleri! 10 Kasım 2,3,4 kıtalık kısa Atatürk şiirleri

10 KASIM ATATÜRK ŞİİRLERİ

Atatürk'ü Yitirmedik

Yıllar üst üste katlandıkça
Acımasız uzadıkça
Çelik mavisi gözlerinde
Her geçen gün
Işığını çoğalttıkça
Güzel vatanımızı
Kurtardığın anıldıkça
Seni yitirmedik ki
Dün olduğu gibi
Bugün de aramızdasın her an
Buna inan Ata'm
Yüzyıllar da geçse aradan
Sen her zaman anılan
Kutsal bir kahramansın.

10 KASIM SÖZLERİ VE MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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10 Kasım Atatürk şiirleri! 10 Kasım 2,3,4 kıtalık kısa Atatürk şiirleri

10 KASIM ATATÜRK ŞİİRLERİ

İZİNDEYİZ

Bir 10 Kasım sabahı daha geldi çattı,

Sirenler uzun uzun, yalnız senin için çaldı,

Tam 81 yıl olmuş senden ayrı kalalı,

Çok özledi seni cumhuriyet'in evlatları


Bıraktığın ilkelerin izindeyiz merak etme!

Kimse bozamaz birliğimizi hiçbir sebeple,

Hep yaşayacak bu vatan Ata'm senin izinde,

Söz veririz her 10 Kasım saat dokuzu beş geçe.

Birkan Soylu

10 KASIM SÖZLERİ VE MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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10 Kasım Atatürk şiirleri! 10 Kasım 2,3,4 kıtalık kısa Atatürk şiirleri

10 KASIM ATATÜRK ŞİİRLERİ

ATATÜRK

Düşmanların elinden,

Sen kurtardın vatanı.

En yükseklere diktin,

Şanlı Türk bayrağını.


Adını ve şanını,

Bütün dünya biliyor.

Masum olan milletler,

Hep izinden gidiyor.


Sen, Türk için her zaman,

En büyük kahramansın.

Damarlarımızda akan,

Eşsiz, asil bir kansın.

Birkan Soylu

10 KASIM SÖZLERİ VE MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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10 Kasım Atatürk şiirleri! 10 Kasım 2,3,4 kıtalık kısa Atatürk şiirleri

10 KASIM ATATÜRK ŞİİRLERİ

Büyük Atatürk'e

Binerken rıhtımdan, Bandırma vapuruna,

Tek düşüncendi senin; "Vatan, Millet, Sakarya".

Çakmak gibi gözlerin, dalarken ufuklara,

İlaç olacaktın milletin, kanayan yarasına.

Yarın çok geç olurdu, durma nedir bilmedin,

Erzurum'dan Sivas'a, yıldırım gibi geçtin.

Bağımsızlık ateşini, sen yaktın bu vatanda,

Kongrelerle başlayan, Kurtuluş Savaşı'nda.

Bizler Cumhuriyetini, taşıyacağız sonsuza,

Atam sen rahat uyu, aziz vatan toprağında.

Birkan SOYLU

10 KASIM SÖZLERİ VE MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ!