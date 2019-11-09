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10 Kasım Atatürk şiirleri! 10 Kasım 2,3,4 kıtalık kısa Atatürk şiirleri
10 Kasım 1938'de hayatını kaybeden Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıldönümünde hasretle yad ediliyor. Türkiye'nin 81 ilinden Anıtkabir'e akın var. Twitter'da 9 Kasım itibarıyla '10 Kasım' hastagi açıldı. Milyonlar üzüntüsünü ve hasretini yaptığı paylaşımlarla belirtiyor. 10 Kasım sözleri ve mesajları da yoğun şekilde aranıyor. Özellikle resimli 10 Kasım mesajları ve sözleri büyük ilgi görüyor. Bunun yanı sıra 10 Kasım Atatürk şiirleri de yoğun şekilde aranıyor. Biz de ahaber.com.tr ekibi olarak10 Kasım 2,3,4 kıtalık kısa Atatürk şiirleri galerisi hazırladık. İşte 10 Kasım Atatürk şiirleri!
Giriş Tarihi: 09.11.2019 15:31 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019 15:40
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