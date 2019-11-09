10 Kasım Atatürk şiirleri! 10 Kasım 2,3,4 kıtalık kısa Atatürk şiirleri

Cumhuriyetimizi banisi Mustafa Kemal Atatürk, 1938 yılında ebediyete ulaştı. 10 Kasım günü hayata gözlerini yuman Ulu Önder Atatürk 81'inci vefat yıl dönümünde hasret ve özlemle anılacak. Her yıl olduğu gibi yüz binlerce kişi Anıtkabir'e akın edecek. Türkiye'de 09.05'te sirenler çalacak ve hayat 1 dakikalığına duracak. Devlet töreninin yanı sıra, okullarda da törenler düzenlenecek. Birçok kişi 10 Kasım paylaşımlarına şimdiden başladı. Biz de sizler için 10 Kasım Atatürk şiirleri derledik. İşte 10 Kasım 2,3,4 kıtalık kısa Atatürk şiirleri...

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