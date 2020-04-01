1 Nisan şakaları telefon mesajları: 2020 Sevgiliye, aileye, kardeşe, arkadaşa yapılacak 1 Nisan şakaları

1 Nisan şakaları telefon mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Dünya genelinde Şaka Günü olarak kutlanan 1 Nisan, şakanın evrensel günü olarak kabul edilmiştir. Bu güne özel tarihte yapılan en ilginç şakaları sizler için sayfamızda derledik. Peki, 1 Nisan telefon şakaları nelerdir? İşte Sevgiliye, aileye, kardeşe ve arkadaşa yapılacak 1 Nisan şakaları...

Giriş Tarihi: 01.04.2020 12:06 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 12:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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