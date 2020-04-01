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1 Nisan şakaları telefon mesajları: 2020 Sevgiliye, aileye, kardeşe, arkadaşa yapılacak 1 Nisan şakaları

1 Nisan şakaları telefon mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Dünya genelinde Şaka Günü olarak kutlanan 1 Nisan, şakanın evrensel günü olarak kabul edilmiştir. Bu güne özel tarihte yapılan en ilginç şakaları sizler için sayfamızda derledik. Peki, 1 Nisan telefon şakaları nelerdir? İşte Sevgiliye, aileye, kardeşe ve arkadaşa yapılacak 1 Nisan şakaları...

Giriş Tarihi: 01.04.2020 12:06 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 12:12
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1 Nisan şakaları telefon mesajları: 2020 Sevgiliye, aileye, kardeşe, arkadaşa yapılacak 1 Nisan şakaları

1 Nisan şakaları neler? Tarihte yapılan en yaratıcı 1 Nisan şakaları merak ediliyor. Tüm dünyada insanların birbirlerine şaka yaptığı gün olarak bilinen 1 Nisan'da yapılabilecek en güzel şakaları sayfamızda derledik. 1 Nisan şakalarının bazıları güldürürken, bazıları da sabır sınırlarını zorluyor. Peki, 1 Nisan telefon şakaları nelerdir? İşte Sevgiliye, aileye, kardeşe ve arkadaşa yapılacak 1 Nisan şakaları...

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1 Nisan şakaları telefon mesajları: 2020 Sevgiliye, aileye, kardeşe, arkadaşa yapılacak 1 Nisan şakaları

1 NİSAN'DA YAPILACAK ŞAKALAR NELER?

* Paketinden çıkardığınız bisküvileri dikkatli bir şekilde, kırmadan ortadan ikiye ayırın. Ortadaki kremayı bir bıçak yardımı ile sıyırın ve yerine diş macunu sıkın. Ardından birleştirin. Şakayı yapacağımız kurbanın yanına gidip bisküvi istemesini bekleyin.

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1 Nisan şakaları telefon mesajları: 2020 Sevgiliye, aileye, kardeşe, arkadaşa yapılacak 1 Nisan şakaları

* Orta boy soğanları alıp, çikolata ile kaplayın, Karşınızdaki yerken yüzünün şekline bakın...

* Plastik böcekleri buz kabına koyarak buz tutmasını bekleyin. Soğuk içecek isteyen kurbanınızın bardağına böcekli buzu koyun ve olanları izleyin.

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1 Nisan şakaları telefon mesajları: 2020 Sevgiliye, aileye, kardeşe, arkadaşa yapılacak 1 Nisan şakaları

* Katı sabunu seffaf oje ile boyayın, kuruyan oje sabunun sertleşmesine neden olacak ve ürünü kullanmak isteyen kişi sabuna ulaşamayacak.

* Yumurtaları haşladıktan sonra sarılarını çıkarıp yerine tereyağı koyun

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1 Nisan şakaları telefon mesajları: 2020 Sevgiliye, aileye, kardeşe, arkadaşa yapılacak 1 Nisan şakaları

* Kurbanın koltuğunun altına korna monte edin.

* Ofisinizde masalara, sandalyelere talaş dökebilirsiniz.

* Ofis koltuklarını silikon köpükle kaplayın!