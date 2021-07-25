1 liralık maske için 1050 TL ödedi | Kırıkkale'de 'pes' dedirten olay!
Korona virüsü (Covid-19) pozitif vaka sayısında en yüksek 5 ilden biri olan Kırıkkale'de yapılan denetimlerde, maske takmak istemeyen bir kadın, "yaz cezamı" diyerek para cezasını göze aldı. Ekipler ise kadına bin 50 lira ceza uyguladı. Öte yandan denetim yapan ekipler 'maskem yok' bahanesine karşın vatandaşlara tek tek maske dağıtırken akraba olmayanları ise sosyal mesefa kuralına uygmaya davet etti.
Giriş Tarihi: 25.07.2021
01:24 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021
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Korona virüsü (Covid-19)
pozitif vaka sayısında en yüksek 5 ilden biri olan Kırıkkale'de yapılan denetimlerde, maske takmak istemeyen bir kadın, "yaz cezamı" diyerek para cezasını göze aldı. Ekipler ise kadına bin 50 lira ceza uyguladı.
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KIRIKKALE EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 5 İL ARASINDA
Korona virüsü (Covid-19) pozitif vaka sayısında en yüksek illerden biri olan Kırıkkale'de, 100 bin kişide görülen vaka sayısı 65,30'dan 99,11'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok artan iller arasında Kırıkkale'nin de bulunduğunu açıkladı.
CADDE VE PARKLARDA MASKE DENETİMİ
Kentte yükselen vakalar karşısında denetimleri de artırıldı.
Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Merkezi ekiplerince, Covid-19 denetimleri gece geç saatlere kadar sürdü. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu cadde ve parklarda maske kontrolleri yapıldı.
"MASKEM YOK" BAHANESİ İÇİN EKİPLER HAZIRLIKLIYDI
Maskesiz dolaşan vatandaşlar uyarıldı.
"Masken yok, maskemi düşürdüm" gibi bahane üretenlere de maske dağıtıldı. Maskesiz dolaşmalarına izin verilmedi. Bazı vatandaşların da maskelerini çene altı ve kollarına taktığı dikkat çekti.
1 LİRALIK MASKE İÇİN 1050 LİRA CEZA ÖDEDİ
Atatürk Bulvarı üzerinde maskesiz dolaşan bir kadın ise ekiplerin uyarısına aldırış etmedi. Israrla maskesini takmak istemeyen kadın,
"yaz cezamı" diyerek para cezasını göze aldı . Ekipler ise bin 50 lira idari para cezası uyguladı. Ajans muhabirine de "ceza yazdırıyorum, çeker misin onu benden" diyerek tepki gösterdi.