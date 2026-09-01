-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

1 Eylül'de av yasağı sona erdi: Denizlerde "Vira bismillah" coşkusu!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Denizlerde aylardır süren av yasağının 1 Eylül itibarıyla resmen sona ermesiyle balıkçılar için büyük heyecan başladı. Tekirdağ, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere Marmara'nın dört bir yanındaki limanlarda tekneler, dualar, havai fişek gösterileri ve coşkulu kutlamalar eşliğinde "Vira bismillah" diyerek bereketli denizlere yelken açtı.

1 Eylül'de av yasağı sona erdi: Denizlerde "Vira bismillah" coşkusu! 1

Denizlerde av yasağı sona erdi, balıkçıların aylardır beklediği sezon yeniden başladı.

1 Eylül'de av yasağı sona erdi: Denizlerde "Vira bismillah" coşkusu! 2

1 Eylül itibarıyla teknelerini denize açan balıkçılar, Marmara'nın dört bir yanında "Vira bismillah" diyerek yeni av sezonuna dualar ve coşkulu kutlamalarla başladı.

1 Eylül'de av yasağı sona erdi: Denizlerde "Vira bismillah" coşkusu! 3

TEKİRDAĞ

Denizlerimizde balık avı yasağının sona ermesi nedeniyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi Limanı'nda tören düzenlendi. Balıkçılık sektörünün ve Tekirdağ'ın denizle olan bağının önemine dikkat çekildiği programa Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, balıkçılar, aileleri ve vatandaşlar katıldı.

1 Eylül'de av yasağı sona erdi: Denizlerde "Vira bismillah" coşkusu! 4

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından davetlilere 1500 balık ekmek dağıtıldığı programda konuşan Kumbağ Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Özer Bilge, "Bu sene çok umutluyuz. Palamut balığı bol gösteriyor. Allah nasip kısmet ederse, nasibimiz varsa bol, iyi bir sene bekliyoruz, hayırlısına bakalım. Açılışımızı yaptıktan sonra teknelerimiz 'Vira Bismillah' deyip açılacaklar. Karadeniz'de çok bol miktarda palamut gözüküyor. İnşallah arkasından lüfer de olur, hamsi, hepsini bekliyoruz. Hayırlısı ama palamut çok gözüküyor. Temennimiz, halkımızın da ucuz balık yemesi. Vatanımıza, milletimize, herkese hayırlı olsun sezonumuz" dedi.

1 Eylül'de av yasağı sona erdi: Denizlerde "Vira bismillah" coşkusu! 5

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ise balıkçılığın sabır, emek ve cesaret gerektirdiğini belirterek, "Bazen gecenin karanlığında, bazen dalgada, bazen denizde ailesinin rızkı için teknesine atlayıp denize açılan balıkçı kardeşlerimizin verdiği mücadele gerçekten çok kıymetlidir. Bizler Süleymanpaşa Belediyesi olarak, emeğin ve alın terinin her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Çünkü Kumbağ demek deniz demek, deniz demek emek demek bereket demek" diye konuştu.

1 Eylül'de av yasağı sona erdi: Denizlerde "Vira bismillah" coşkusu! 6

"RÜZGARINIZ KOLAYINA, AĞINIZ DOLU OLSUN"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de balıkçılarla birlikte yeni av sezonunu karşılamaktan memnun olduğunu söyledi. Yüceer, "Geçen yıl da bugün, bugün buradaydık. O zaman da çok keyifliydi sizlerle olmak, balık avı sezonunu açmak, 'Vira Bismillah' demek, dua etmek, 'Bu yıl bereketli olsun' demek bizler için çok kıymetli. Hem balığın ne kadar kıymetli olduğunu, aynı zamanda da yeni av sezonunu birlikte karşılayıp inşallah balıkçı esnafımıza 'Vira Bismillah' diyerek, dua ederek, bereketli olmasını dilemek için buradayız. Biz bu vesileyle de mavi gözlü şehrimiz Tekirdağımızın ruhunu yaşatan balıkçı esnafımıza bugün 'Vira Bismillah' deyip bu yılın inşallah balık avı sezonunu hep beraber başlatacağız. Rüzgarınız kolayına, deniziniz sakin, ağınız dolu, kazancınız bereketli olsun. Vira Bismillah diyorum" ifadelerini kullandı.

1 Eylül'de av yasağı sona erdi: Denizlerde "Vira bismillah" coşkusu! 7

Protokol konuşmalarının ardından temsili balıkçı kıyafeti dağıtımına geçildi. Yeni sezonda kullanılmak üzere balıkçılara tulum ve çizmeleri, başkan Yüceer ve protokol üyeleri tarafından verildi. Program kapsamında süslenen tekneye protokol üyeleri ve balıkçılar bindi. Balıkçılar, dualar ve havai fişek gösterileri arasında denize açıldı.

1 Eylül'de av yasağı sona erdi: Denizlerde "Vira bismillah" coşkusu! 8

BURSA
Bursa'da 1 Eylül itibarıyla başlayan balık av sezonunun açılışı, Gemlik'in Kurşunlu Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında düzenlenen programla gerçekleştirildi.

1 Eylül'de av yasağı sona erdi: Denizlerde "Vira bismillah" coşkusu! 9

Sezon açılışına Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Mudanya Kaymakamı Enver Yılmaz, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Demir, AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Taşar, MHP Gemlik İlçe Başkanı Emrah Keskin ile Gemlik protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda balıkçılarla bir araya gelen Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, sezonun başlaması dolayısıyla 'Vira Bismillah' diyerek ilk av sezonunun startını verdi.

1 Eylül'de av yasağı sona erdi: Denizlerde "Vira bismillah" coşkusu! 10

Açılış programında vatandaşlara yaklaşık 1500 kişilik balık ikramında bulunuldu. Balıkçılar ve protokol üyeleri, yeni av sezonunun tüm balıkçılar için bereketli, kazasız ve bol kazançlı geçmesi temennisinde bulundu. Yeni sezonla birlikte denizlerde bereketin artması ve balıkçıların ağlarının dolu dönmesi dileğinde bulunuldu.

1 Eylül'de av yasağı sona erdi: Denizlerde "Vira bismillah" coşkusu! 11

MUĞLA

Akşam saatlerinde başlayan program kapsamında balıkçı barınağında dip temizliği çalışması gerçekleştirildi. Protokol üyelerinin katılımıyla denize 10 bin yavru levrek bırakıldı. Halkoyunları gösterileriyle renklenen etkinlikte geleneksel balık mezatı kuruldu; granyöz, levrek, çipura, dülger, kefal gibi balıklar açık arttırmayla satıldı. Katılımcılara balık-ekmek ikramının yapıldığı etkinlikte, yeni sezonun bol ve bereketli geçmesi amacıyla bereket duası edildi. Balıkçı gemilerine binerek "Vira Bismillah" diyen katılımcılar, sembolik olarak denize açıldı

1 Eylül'de av yasağı sona erdi: Denizlerde "Vira bismillah" coşkusu! 12

Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, balıkçılığın Muğla için öneminden bahsederek şöyle konuştu:

"İlimizdeki mevcut olan şu anda avcılıkla geçinen toplamda 4 bin 614 tane balıkçımız, 1117 adet de balıkçı teknemiz, bu gece saat 12.00 itibarıyla 15 Nisan'a kadar avcılıklarına başlayacaklardır. Toplamda ilimizde 10 adet trol, 10 adet de gırgır gemimiz var. Az önce söylediğimiz gibi bakıldığında normal bir ildeki ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi)'ye kayıtlı üretici kadar da üreticimiz var. Yani balıkçı çiftçimiz var. Avcılık sektöründe bu şekildeyken ilimizde en önemli sektör dediğimiz yetiştiricilikte çok iyi durumdayız. Toplam 342 tane tesisimizde yaklaşık 170 bin ton balık üretilmekte. Ülkemiz ihtiyacının yüzde 26'sını üretmekteyiz. Ürettiğimiz gibi insanımıza sunduğumuzun yanında ayrıyeten de ihracat yapmaktayız ki şu anda ülkemiz su ürünleri ve balıkçılık ihracatının tek başına, özellikle denizlerde yetiştirilen bu levrek ve çipura ile beraber, iç sularımızda da aynı şekilde, ülkemize çok büyük bir döviz kazandırıyoruz ki yaklaşık yılda 750 milyon dolar"

1 Eylül'de av yasağı sona erdi: Denizlerde "Vira bismillah" coşkusu! 13

Bodrum Belediye Başkan Vekili Ercan Pehlivan, tüm balıkçılara bereketli bir sezon diledi.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, kamu kurumlarının Bodrum'da balıkçılığı geliştirmek için her türlü desteği verdiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Bodrum ilçemizde yaklaşık 1320 balıkçımız bulunmaktadır. Yine 387 tane ruhsatlı teknemiz bulunmaktadır. Yine 10 tane balıkçı kooperatifimiz bulunmakta ve 6 tane barınağımız bulunmaktadır. Tabii bu sayılar sadece sayı değil. Bu rakamlar özellikle bir emeği, bir geçim dünyasını ifade etmekte. Tabii ki balıkçılık özellikle çok zor, meşakkatli ve fedakarlık isteyen bir iş. Bu anlamda balıkçılarımız bizler gece uyurken denize çıkmaktalar ve zorlu bir mücadeleyle dönebilmekteler. Hepsinin Allah yollarını açık eylesin"

1 Eylül'de av yasağı sona erdi: Denizlerde "Vira bismillah" coşkusu! 14

Muğla Vali Vekili İsmail Çorumluoğlu da şu ifadelere yer verdi:

"Kolay değil, 4 bin 600 civarında vatandaşımız balıkçılıktan ekmek yiyor. Bunun 600 kişisi de hanım kardeşlerimiz. Muğla genelini anlatıyorum. Yani bu Anadolu'da gittiğimizde orta ölçekli bir ilçe nüfusu kadar balıkçılıktan geçimini sağlayan kardeşimiz var burada. 1100'ün üzerinde teknemiz, 10 tane gırgırımız, 10 tane trolümüz var. Demek ki 750 milyon dolarlık ihracatımızla Muğla'daki ticarette önemli bir nokta balıkçılık burada. Bugün açılacak balıkçı kardeşlerimiz de hem turizm için önemli hem de hane halkı için önemli. Neden? Bol balık yakalayacaklar ki hane halkı daha ucuz balık yiyebilecek. Hem onlar çok para kazanacak hem de biz daha ucuz, sofralarımızda kaliteli ürün koyacağız değerli arkadaşlar"

Turiste takside bıçaklı dehşet kamerada! Her şey araca binen 2 kadının kapıları kilitlemesiyle başladı
Sonraki Galeri
Turiste takside bıçaklı dehşet kamerada! Her şey araca binen 2 kadının kapıları kilitlemesiyle başladı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin