1 Eylül'de av yasağı sona erdi: Denizlerde "Vira bismillah" coşkusu!
Denizlerde aylardır süren av yasağının 1 Eylül itibarıyla resmen sona ermesiyle balıkçılar için büyük heyecan başladı. Tekirdağ, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere Marmara'nın dört bir yanındaki limanlarda tekneler, dualar, havai fişek gösterileri ve coşkulu kutlamalar eşliğinde "Vira bismillah" diyerek bereketli denizlere yelken açtı.
Denizlerde av yasağı sona erdi, balıkçıların aylardır beklediği sezon yeniden başladı.
1 Eylül itibarıyla teknelerini denize açan balıkçılar, Marmara'nın dört bir yanında "Vira bismillah" diyerek yeni av sezonuna dualar ve coşkulu kutlamalarla başladı.
TEKİRDAĞ
Denizlerimizde balık avı yasağının sona ermesi nedeniyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi Limanı'nda tören düzenlendi. Balıkçılık sektörünün ve Tekirdağ'ın denizle olan bağının önemine dikkat çekildiği programa Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, balıkçılar, aileleri ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından davetlilere 1500 balık ekmek dağıtıldığı programda konuşan Kumbağ Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Özer Bilge, "Bu sene çok umutluyuz. Palamut balığı bol gösteriyor. Allah nasip kısmet ederse, nasibimiz varsa bol, iyi bir sene bekliyoruz, hayırlısına bakalım. Açılışımızı yaptıktan sonra teknelerimiz 'Vira Bismillah' deyip açılacaklar. Karadeniz'de çok bol miktarda palamut gözüküyor. İnşallah arkasından lüfer de olur, hamsi, hepsini bekliyoruz. Hayırlısı ama palamut çok gözüküyor. Temennimiz, halkımızın da ucuz balık yemesi. Vatanımıza, milletimize, herkese hayırlı olsun sezonumuz" dedi.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ise balıkçılığın sabır, emek ve cesaret gerektirdiğini belirterek, "Bazen gecenin karanlığında, bazen dalgada, bazen denizde ailesinin rızkı için teknesine atlayıp denize açılan balıkçı kardeşlerimizin verdiği mücadele gerçekten çok kıymetlidir. Bizler Süleymanpaşa Belediyesi olarak, emeğin ve alın terinin her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Çünkü Kumbağ demek deniz demek, deniz demek emek demek bereket demek" diye konuştu.