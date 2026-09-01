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Kızına şifa ararken üfürükçünün ağına düştü! İbrahim Ekici’nin ölümünde çarpıcı mesajlar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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19. sezonuyla ekranlara merhaba diyen "Müge Anlı ile Tatlı Sert", daha ilk gününde "İkinci Palu Ailesi vakası" olarak nitelendirilen İbrahim Ekici dosyasıyla gündeme damga vurdu. Konya'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden İbrahim Ekici'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir iddianame hazırlandı. Programda ayrıca Ekici'nin cenazesinde yaşanan çarpıcı detaylar ve ölümünden önceki mesajlaşmalar da gündeme geldi.

Kızına şifa ararken üfürükçünün ağına düştü! İbrahim Ekici’nin ölümünde çarpıcı mesajlar 1

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında, 2024 yılında Konya'daki evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden İbrahim Ekici'nin ölümü ele alındı. Ailesi, doğuştan engelli kızları Zeynep'in tedavisi için yardım aldıkları üfürükçü Hüseyin Sarıbaş'ın İbrahim Ekici'nin ölümünde rolü olduğunu iddia ederken, Sarıbaş hakkındaki suçlamaları reddetti.

KIZINA ŞİFA ARARKEN ÜFÜRÜKÇÜYE ALDANDI

Müge Anlı'nın "İkinci Palu Ailesi vakası" olarak nitelendirdiği olayda, İbrahim Ekici'nin eşi Mine Ekici ile ailenin hayatına yıllar önce girdiği belirtilen Hüseyin Sarıbaş hakkındaki iddialar ve olayın dikkat çeken ayrıntıları ele alındı. İbrahim Ekici'nin şüpheli ölümüyle ilgili dün gerçekleştirilen yayının ardından, bugün canlı yayına katılan acılı anne Saliha Ekici ve maktulün kuzeni Cengiz, adalet arayışlarını sürdürdü.

Kızına şifa ararken üfürükçünün ağına düştü! İbrahim Ekici’nin ölümünde çarpıcı mesajlar 2

İBRAHİM EKİCİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Konya'da yaşayan, evli ve bir çocuk babası 39 yaşındaki İbrahim Ekici, 31 Mart 2024'te evinde ölü bulundu. Yapılan otopside ölüm nedeninin kesin olarak belirlenemediği belirtilirken, 14 yıllık eşi 43 yaşındaki radyoloji teknikeri Mine Ekici'nin ifadelerindeki çelişkiler üzerine soruşturmanın derinleştirildiği aktarıldı.

Soruşturma kapsamında, Ekici ailesinin engelli çocukları nedeniyle muskacılık ve büyücülük yaptığı iddia edilen Hüseyin Sarıbaş'a başvurduğu ortaya çıktı.

Kızına şifa ararken üfürükçünün ağına düştü! İbrahim Ekici’nin ölümünde çarpıcı mesajlar 3

HÜSEYİN SARIBAŞ HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Programda aktarılan iddialara göre Sarıbaş, Ekici ailesini çocuklarının ve Mine Ekici'nin "cinler âleminde seçilmiş safkan insanlar" olduğuna inandırdı. Sarıbaş'ın, Mine Ekici'nin içine bir cin girdiğini öne sürdüğü ve kendisiyle birlikte olması hâlinde dünyaya gelecek erkek çocuğun kendi veliahdı olacağını söylediği iddia edildi.

Bir başka iddiaya göre ise Sarıbaş, İbrahim Ekici'nin 21 Ağustos'ta öleceğini ve ardından cennete gideceğini söyledi. Ölümü kabullendiği ve 21 Ağustos'u beklediği ileri sürülen İbrahim Ekici ise bu tarihten önce, 31 Mart'ta evinde hayatını kaybetti.

Kızına şifa ararken üfürükçünün ağına düştü! İbrahim Ekici’nin ölümünde çarpıcı mesajlar 4

YENİ İDDİANAME HAZIRLANDI

İbrahim Ekici'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan yeni iddianame de programda ele alındı.

Müge Anlı, Hüseyin Sarıbaş'ın daha önce çektiği 6 aylık hapis cezasının "üfürükçülük" davasıyla ilgili olduğunu, İbrahim Ekici'nin ölümüyle ilgili asıl yargılamanın ise şimdi başladığını belirtti.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, daha önce üfürükçülük iddiasıyla yargılandığı ve cezaevinde kaldığı belirtilen Hüseyin Sarıbaş ile İbrahim Ekici'nin eşi Mine Ekici hakkında "kasten öldürme" ve "tasarlayarak öldürme" suçlamalarının yer aldığı aktarıldı.

MİNE EKİCİ İLE HÜSEYİN SARIBAŞ ARASINDAKİ TELEFON GÖRÜŞMESİ

Programda, İbrahim Ekici'nin ölümünün ardından Mine Ekici ile Hüseyin Sarıbaş arasında geçtiği belirtilen telefon görüşmesinin kayıtları da paylaşıldı.

Kızına şifa ararken üfürükçünün ağına düştü! İbrahim Ekici’nin ölümünde çarpıcı mesajlar 5

"ADAMI ÖLDÜRDÜM ÇOCUĞU YARIM BIRAKTIM"

Kayıtlara göre Mine Ekici, eşinin öldüğünü Sarıbaş'a bildirerek, "Söylediğin her şeyi harfiyen yaptım. Adamı öldürdüm, çocuğu yarım bıraktım. Niye böyle yapıyorsun?" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Sarıbaş ise hakkındaki suçlamaları reddetti. Böyle bir gücünün olmadığını savunan Sarıbaş'ın, "Benim ruhum cesedimden çıkmıştı. Ruhum başka yerdeydi. Benimle alakası yok oranın" şeklindeki sözleri de canlı yayında gündeme geldi.

Kızına şifa ararken üfürükçünün ağına düştü! İbrahim Ekici’nin ölümünde çarpıcı mesajlar 6

CENAZEDE YAŞANANLAR ŞÜPHELERİ ARTIRDI

Programa telefonla bağlanan İbrahim Ekici'nin akrabası Fadime Hanım, cenaze sürecinde yaşandığını öne sürdüğü dikkat çekici olayları anlattı.

İbrahim Ekici'nin seccadesi üzerinde kalp krizi geçirdiği söylenerek defnedildiğini belirten Fadime Hanım, ölümün ardından Mine Ekici'nin mezarın başına gittiğini söyledi.

Fadime Hanım'ın iddiasına göre Mine Ekici, mezar taşına elini koyarak üç kez "Özür dilerim İbrahim" dedi ve gözyaşı döktü. Ardından mezardan bir avuç toprak aldığı, yanında bulunan dayısı tarafından da mezarın başından uzaklaştırıldığı ileri sürüldü.

Aile fertlerinin, o dönemde anlam veremedikleri bu davranışlardan daha sonra şüphelenmeye başladıkları belirtildi.

Kızına şifa ararken üfürükçünün ağına düştü! İbrahim Ekici’nin ölümünde çarpıcı mesajlar 7

"SAKIN İBO'YU BENİM ÖLDÜRDÜĞÜMÜ SANMA"

İbrahim Ekici'nin ablası ve diğer yakınlarının aktardığı iddialar arasında cenaze günü yaşanan başka bir olay da yer aldı.

Ailenin anlatımına göre, cenaze günü öğleden sonra yatak odasında dinlenen Mine Ekici'nin yanına giden yakınları, kendisine herhangi bir suçlama yöneltmemesine rağmen, "Sakın İbo'yu benim öldürdüğümü sanma, ben yapmadım" dediğini öne sürdü.

Kızına şifa ararken üfürükçünün ağına düştü! İbrahim Ekici’nin ölümünde çarpıcı mesajlar 8

Aile ayrıca, İbrahim Ekici ile Mine Ekici arasında ölümden önce gerçekleştiği belirtilen bir telefon görüşmesinde Mine Ekici'nin, "Senin kendine bir şey yapmandan korkuyorum. Seni ben hazırlayacağım, damatlığını ben giydireceğim" dediğini iddia etti.

Cenaze sırasında da Mine Ekici'nin İbrahim Ekici'nin kefenini kastederek "damatlık" ifadesini kullandığı ve "Damatlığı çok yakışmış" dediği öne sürüldü.

ÖLÜMDEN DÖRT GÜN ÖNCE DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

Programda, Mine Ekici ile Hüseyin Sarıbaş arasında geçtiği belirtilen mesajlaşmalar da ekrana getirildi.

Mesaj kayıtlarına göre, İbrahim Ekici'nin ölümünden dört gün önce Mine Ekici'nin Sarıbaş'a, "İbo'nun yardıma ihtiyacı var. Benimle olmuyor, destek lazım" şeklinde mesaj gönderdiği öne sürüldü.

Sarıbaş'ın ise bu mesaja, "Bir daha sabır olacak. Adam tam şerefsiz, işlemiyor" şeklinde yanıt verdiği iddia edildi.

Söz konusu mesajlaşmalar, İbrahim Ekici'nin ölümünden önce yaşananlara ilişkin soru işaretlerini daha da artırdı.

Kızına şifa ararken üfürükçünün ağına düştü! İbrahim Ekici’nin ölümünde çarpıcı mesajlar 9

GÖZLER YARGI SÜRECİNDE

İbrahim'in ailesi ise cenaze sırasında Mine'nin sergilediği davranışların kendilerinde şüphe uyandırdığını anlatırken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istedi.

Kızına şifa ararken üfürükçünün ağına düştü! İbrahim Ekici’nin ölümünde çarpıcı mesajlar 10

Mine Ekici ve Hüseyin Sarıbaş hakkında yöneltilen suçlamaların hukuki süreci devam ederken, olayın tüm yönleriyle nasıl sonuçlanacağı yargılama sürecinin ardından netlik kazanacak.

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