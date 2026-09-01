Müge Anlı'nın "İkinci Palu Ailesi vakası" olarak nitelendirdiği olayda, İbrahim Ekici'nin eşi Mine Ekici ile ailenin hayatına yıllar önce girdiği belirtilen Hüseyin Sarıbaş hakkındaki iddialar ve olayın dikkat çeken ayrıntıları ele alındı. İbrahim Ekici'nin şüpheli ölümüyle ilgili dün gerçekleştirilen yayının ardından, bugün canlı yayına katılan acılı anne Saliha Ekici ve maktulün kuzeni Cengiz, adalet arayışlarını sürdürdü.

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında, 2024 yılında Konya'daki evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden İbrahim Ekici'nin ölümü ele alındı. Ailesi, doğuştan engelli kızları Zeynep'in tedavisi için yardım aldıkları üfürükçü Hüseyin Sarıbaş'ın İbrahim Ekici'nin ölümünde rolü olduğunu iddia ederken, Sarıbaş hakkındaki suçlamaları reddetti.

Soruşturma kapsamında, Ekici ailesinin engelli çocukları nedeniyle muskacılık ve büyücülük yaptığı iddia edilen Hüseyin Sarıbaş'a başvurduğu ortaya çıktı.

Konya'da yaşayan, evli ve bir çocuk babası 39 yaşındaki İbrahim Ekici, 31 Mart 2024'te evinde ölü bulundu. Yapılan otopside ölüm nedeninin kesin olarak belirlenemediği belirtilirken, 14 yıllık eşi 43 yaşındaki radyoloji teknikeri Mine Ekici'nin ifadelerindeki çelişkiler üzerine soruşturmanın derinleştirildiği aktarıldı.

HÜSEYİN SARIBAŞ HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Programda aktarılan iddialara göre Sarıbaş, Ekici ailesini çocuklarının ve Mine Ekici'nin "cinler âleminde seçilmiş safkan insanlar" olduğuna inandırdı. Sarıbaş'ın, Mine Ekici'nin içine bir cin girdiğini öne sürdüğü ve kendisiyle birlikte olması hâlinde dünyaya gelecek erkek çocuğun kendi veliahdı olacağını söylediği iddia edildi.

Bir başka iddiaya göre ise Sarıbaş, İbrahim Ekici'nin 21 Ağustos'ta öleceğini ve ardından cennete gideceğini söyledi. Ölümü kabullendiği ve 21 Ağustos'u beklediği ileri sürülen İbrahim Ekici ise bu tarihten önce, 31 Mart'ta evinde hayatını kaybetti.