Kızına şifa ararken üfürükçünün ağına düştü! İbrahim Ekici’nin ölümünde çarpıcı mesajlar
19. sezonuyla ekranlara merhaba diyen "Müge Anlı ile Tatlı Sert", daha ilk gününde "İkinci Palu Ailesi vakası" olarak nitelendirilen İbrahim Ekici dosyasıyla gündeme damga vurdu. Konya'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden İbrahim Ekici'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir iddianame hazırlandı. Programda ayrıca Ekici'nin cenazesinde yaşanan çarpıcı detaylar ve ölümünden önceki mesajlaşmalar da gündeme geldi.
"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında, 2024 yılında Konya'daki evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden İbrahim Ekici'nin ölümü ele alındı. Ailesi, doğuştan engelli kızları Zeynep'in tedavisi için yardım aldıkları üfürükçü Hüseyin Sarıbaş'ın İbrahim Ekici'nin ölümünde rolü olduğunu iddia ederken, Sarıbaş hakkındaki suçlamaları reddetti.
KIZINA ŞİFA ARARKEN ÜFÜRÜKÇÜYE ALDANDI
Müge Anlı'nın "İkinci Palu Ailesi vakası" olarak nitelendirdiği olayda, İbrahim Ekici'nin eşi Mine Ekici ile ailenin hayatına yıllar önce girdiği belirtilen Hüseyin Sarıbaş hakkındaki iddialar ve olayın dikkat çeken ayrıntıları ele alındı. İbrahim Ekici'nin şüpheli ölümüyle ilgili dün gerçekleştirilen yayının ardından, bugün canlı yayına katılan acılı anne Saliha Ekici ve maktulün kuzeni Cengiz, adalet arayışlarını sürdürdü.
İBRAHİM EKİCİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Konya'da yaşayan, evli ve bir çocuk babası 39 yaşındaki İbrahim Ekici, 31 Mart 2024'te evinde ölü bulundu. Yapılan otopside ölüm nedeninin kesin olarak belirlenemediği belirtilirken, 14 yıllık eşi 43 yaşındaki radyoloji teknikeri Mine Ekici'nin ifadelerindeki çelişkiler üzerine soruşturmanın derinleştirildiği aktarıldı.
Soruşturma kapsamında, Ekici ailesinin engelli çocukları nedeniyle muskacılık ve büyücülük yaptığı iddia edilen Hüseyin Sarıbaş'a başvurduğu ortaya çıktı.
HÜSEYİN SARIBAŞ HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR
Programda aktarılan iddialara göre Sarıbaş, Ekici ailesini çocuklarının ve Mine Ekici'nin "cinler âleminde seçilmiş safkan insanlar" olduğuna inandırdı. Sarıbaş'ın, Mine Ekici'nin içine bir cin girdiğini öne sürdüğü ve kendisiyle birlikte olması hâlinde dünyaya gelecek erkek çocuğun kendi veliahdı olacağını söylediği iddia edildi.
Bir başka iddiaya göre ise Sarıbaş, İbrahim Ekici'nin 21 Ağustos'ta öleceğini ve ardından cennete gideceğini söyledi. Ölümü kabullendiği ve 21 Ağustos'u beklediği ileri sürülen İbrahim Ekici ise bu tarihten önce, 31 Mart'ta evinde hayatını kaybetti.
YENİ İDDİANAME HAZIRLANDI
İbrahim Ekici'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan yeni iddianame de programda ele alındı.
Müge Anlı, Hüseyin Sarıbaş'ın daha önce çektiği 6 aylık hapis cezasının "üfürükçülük" davasıyla ilgili olduğunu, İbrahim Ekici'nin ölümüyle ilgili asıl yargılamanın ise şimdi başladığını belirtti.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, daha önce üfürükçülük iddiasıyla yargılandığı ve cezaevinde kaldığı belirtilen Hüseyin Sarıbaş ile İbrahim Ekici'nin eşi Mine Ekici hakkında "kasten öldürme" ve "tasarlayarak öldürme" suçlamalarının yer aldığı aktarıldı.
MİNE EKİCİ İLE HÜSEYİN SARIBAŞ ARASINDAKİ TELEFON GÖRÜŞMESİ
Programda, İbrahim Ekici'nin ölümünün ardından Mine Ekici ile Hüseyin Sarıbaş arasında geçtiği belirtilen telefon görüşmesinin kayıtları da paylaşıldı.
"ADAMI ÖLDÜRDÜM ÇOCUĞU YARIM BIRAKTIM"
Kayıtlara göre Mine Ekici, eşinin öldüğünü Sarıbaş'a bildirerek, "Söylediğin her şeyi harfiyen yaptım. Adamı öldürdüm, çocuğu yarım bıraktım. Niye böyle yapıyorsun?" ifadelerini kullandı.
Hüseyin Sarıbaş ise hakkındaki suçlamaları reddetti. Böyle bir gücünün olmadığını savunan Sarıbaş'ın, "Benim ruhum cesedimden çıkmıştı. Ruhum başka yerdeydi. Benimle alakası yok oranın" şeklindeki sözleri de canlı yayında gündeme geldi.