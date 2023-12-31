31 Aralık 2023, Pazar
1-2 OCAK OKULLAR TATİL Mİ? Yarın ders işlenecek mi? Pazartesi ve Salı okul var mı? Üniversite, ilköğretim, lise...
"1 Ocak Pazartesi okullar tatil mi, kaç gün?" gibi sorular 2024 yılına girmeye sayılı saatler kala öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Yeni yıl heyecanı başlarken, tatil planlarına yön verecek olanlar da yılbaşı tatili tarihlerine odaklandı. Tatil takvimine göre yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2024 Pazartesi gününe, 31 Aralık gecesi ise pazar gününe denk geliyor. Öğrenci ve veliler, okulların tatil durumu sorguluyor. İşte MEB son dakika açıklamalar...
Giriş Tarihi: 31.12.2023 14:11
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