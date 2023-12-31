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Haberler Galeri 1-2 OCAK OKULLAR TATİL Mİ? Yarın ders işlenecek mi? Pazartesi ve Salı okul var mı? Üniversite, ilköğretim, lise...

1-2 OCAK OKULLAR TATİL Mİ? Yarın ders işlenecek mi? Pazartesi ve Salı okul var mı? Üniversite, ilköğretim, lise...

"1 Ocak Pazartesi okullar tatil mi, kaç gün?" gibi sorular 2024 yılına girmeye sayılı saatler kala öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Yeni yıl heyecanı başlarken, tatil planlarına yön verecek olanlar da yılbaşı tatili tarihlerine odaklandı. Tatil takvimine göre yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2024 Pazartesi gününe, 31 Aralık gecesi ise pazar gününe denk geliyor. Öğrenci ve veliler, okulların tatil durumu sorguluyor. İşte MEB son dakika açıklamalar...

Giriş Tarihi: 31.12.2023 14:11
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1-2 OCAK OKULLAR TATİL Mİ? Yarın ders işlenecek mi? Pazartesi ve Salı okul var mı? Üniversite, ilköğretim, lise...

1 Ocak tarihinde okulların tatil olup olmadığı merak konusu oluyor. Yeni yıl için kutlama planları yapılırken öğrenciler, öğretmenler ve veliler de yılbaşında okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Yılbaşı tatili resmi tatil listesinde yer alıyor. Haftaya pazartesi (1 Ocak) okullar tatil mi? sorusunun yanıtını ve merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1-2 OCAK OKULLAR TATİL Mİ? Yarın ders işlenecek mi? Pazartesi ve Salı okul var mı? Üniversite, ilköğretim, lise...

YILBAŞINDA OKULLAR KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Yılbaşında yalnızca 1 Ocak Pazartesi günü tatil olacak. Pazartesiden önce de hafta sonu günleri olduğu için plan yapacak olan kişiler cumartesi ve pazar günlerini de dahil edebilirler. Yani böylelikle yılbaşında okullar 3 gün tatil olmuş oluyor.

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1-2 OCAK OKULLAR TATİL Mİ? Yarın ders işlenecek mi? Pazartesi ve Salı okul var mı? Üniversite, ilköğretim, lise...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 2024?

Bu yıl yılbaşı 31 Aralık Pazar gününe denk geldi ve 1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil ilan edildi.

Bu nedenle, yarın, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler için tatil günü olarak belirlendi.

Bu tatil, hafta sonu ile birleştiğinde öğrencilere 3 gün boyunca dinlenme ve eğlence fırsatı sunacak.

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1-2 OCAK OKULLAR TATİL Mİ? Yarın ders işlenecek mi? Pazartesi ve Salı okul var mı? Üniversite, ilköğretim, lise...

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Üniversiteler de 1 Ocak'ta tatil olacak.

Ancak, 2 Ocak Salı günü resmi bir tatil değil ve eğitim-öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek.

Öğrenciler, yılın ilk gününden sonra normal ders programlarına geri dönerek eğitimlerine devam edecekler.

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1-2 OCAK OKULLAR TATİL Mİ? Yarın ders işlenecek mi? Pazartesi ve Salı okul var mı? Üniversite, ilköğretim, lise...

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı Tatili: 1 Ocak Pazartesi (1 Gün)

Ramazan Bayramı Tatili: 9 Nisan Salı - 12 Nisan Cuma (3,5 Gün)

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı (1 Gün)

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba (1 Gün)

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Çarşamba (1 Gün)

Kurban Bayramı Tatili: 15 Haziran Cumartesi - 19 Haziran Çarşamba (4,5 Gün)

Demokrasi ve Millî Birlik Günü: 15 Temmuz Pazartesi (1 Gün)

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma (1 Gün)

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı (1,5 Gün)