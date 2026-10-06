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Vincenzo Montella'dan İtalya maçı sonrası itiraf: "Avrupa'da doğanlar sayesinde"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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A Milli Takım'ın İtalya karşısında aldığı mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella, futbolcularının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu söyledi. Uluslar Ligi'nde edinilen tecrübelerin Avrupa Şampiyonası hedefi açısından değerli olduğunu belirten İtalyan teknik adam, geleceğe dair umutlu mesaj verdi. Montella, "Ben çok umutluyum" ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella'dan İtalya maçı sonrası itiraf: "Avrupa'da doğanlar sayesinde" 1

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya ile karşılaştı. Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayan mücadele ATV'den naklen yayınlandı. Gruptaki ilk üç maçını kaybeden Türkiye, İtalya deplasmanında ilk puanlarını almaya çalıştı. Millilerimiz, konuk olduğu İtalya karşısında 3-1 mağlup oldu.

Maçın ardından Türkiye Milli Takımı hocası Vincenzo Montella, basın toplantısında konuştu. İtalyan teknik adam, özellikle seviye farkına ve oyuncuların piyasa değerine değindi.

İşte Montella'nın açıklamaları....

Vincenzo Montella'dan İtalya maçı sonrası itiraf: "Avrupa'da doğanlar sayesinde" 2

PİYASA DEĞERİNE ATIF

"Taktiksel olarak çok iyi oynadık ama sonuç istediğimiz gibi değildi! Avrupa Şampiyonası için gerekenleri alacağız. Fark yaratabilecek eksiklerimiz vardı, bu futbolcuların olmamasını hissettik. Seviye derken bazen yanlış anlaşılıyorum. Bu seviyede deneyim kazanmalıyız. Kendimizi tarttığımız ilk kez böyle bir seviye oldu tarihimizde. Eşit seviyede mücadele ettik ve geleceğe umutla bakıyoruz. 3 değişiklik yaptılar, piyasa değerleri 350-450 Milyon €! Takım olarak taktiksel anlamda çok iyi oynadık."

Vincenzo Montella'dan İtalya maçı sonrası itiraf: "Avrupa'da doğanlar sayesinde" 3

"DÜNYA KUPASI'NDA BAŞARI..."

"Dünya Kupası başarısı, dengelerimizi bozmuş olabilir! Ülkemizde beklentiler yükseldi! Bu 4 maçlık dönemden bahsetmiyorum. Beklenti yükseldikçe, hepimiz daha fazlasını istedik! Bizler de... Futbolcular ve bizler için gösterilen sevginin farkındayız. Nereye gidersek, arkamızdan ordu geliyor. 4 maçın 3'ünde eşit seviyede oynadık. Gurur duymaları gerekmiyor, istediğimiz sonuçlar olmadı ama geleceğe umutla bakacak oyunlar oldu Oyun kurgularımızı geliştirmeye devam ettik."

Vincenzo Montella'dan İtalya maçı sonrası itiraf: "Avrupa'da doğanlar sayesinde" 4

"GOL ATAMAYINCA...."

Vincenzo Montella: "Kolektif bir problem olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir sorun olsa, bu seviyedeki rakiplere bu kadar pozisyon üretemezdik. Belçika maçında da çok fazla rakip kaleye gittik, üstün oynamaya çalıştık. Bu tarz soruları cevaplamak bazen çok zor. Gol atan olunca, değerlendirmeler eksik kalıyor. Gol atamayınca, işler sizin aleyhinize dönüyor. Pozisyonları değerlendiremedik, rakipler ufak bir hatanız affetmiyor."

Vincenzo Montella'dan İtalya maçı sonrası itiraf: "Avrupa'da doğanlar sayesinde" 5

"BÜTÜN FUTBOLCULARIMA İNANIYORUM"

"Aslında böyle olduğuna inanmıyorum. Beklentiler yüksekti ve mutsuz olmaları çok normal. Uçakta bizi getiren pilot, mesaj verirken; bizimle ne kadar gurur duyduğunu ve seneler sonra yaşatılan duygular için teşekkür etti. Bu tarz insanlar olduğu sürece işimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu dönem üzücü oldu ama daha fazlasını yapmak istiyorum. Dünyanın en iyi teknik direktörü değilim. 30 yıldır tanışıyoruz, beni bilirsin... Bu meslekte her şey çabuk değişir. Umutla bakıyorum. Üç yılda oyuncularımız inanılmaz şeyler başardı. Onlara bir kez daha teşekkür ederim. Burada olduğum için gururluyum. Farklı teklifler aldım ama kaldığım için mutluyum. Bütün futbolcularıma inanıyorum."

Vincenzo Montella'dan İtalya maçı sonrası itiraf: "Avrupa'da doğanlar sayesinde" 6

TAKIM MÜCADELESİ

"Bu maça ve Belçika maçına bakarsak, sadece ilk İtalya maçını dışarı alırsak, ters yöne yüzen birileri yoktu. Hep beraber mücadele eden bir takım vardı. Birlikteliğimiz en iyi şekilde devam ediyor. Bazı oyuncularımız oynamadığı için mutsuz olabilir ama futbol böyle bir şey. Ben de kariyerimi böyle geçirdim."

Vincenzo Montella'dan İtalya maçı sonrası itiraf: "Avrupa'da doğanlar sayesinde" 7

"AVRUPA'DA DOĞANLAR SAYESİNDE..."

"Her ligde yabancı sorunu var. Ama yeteneğin önünü kimse kapatamaz. Yetenekli oyuncular kendini sıyırır ve oynar. Yurt dışında doğan ve bizi tercih eden futbolcular sayesinde bu seviyede mücadele veriyoruz. Gençler olduğuna inanıyorum U21 Takımı, 26 sene sonra Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı yakaladı. İlhan Fakılı var, Yusuf Akçiçek de Suudi Arabistan oynuyor ama kendini geliştiriyor. Aceleci olmamız lazım. Bu tip futbolcuları yavaşça içeriye almalıyız. Onları kaybetmemeliyiz. Onları geliştirerek devam etmeliyiz."

Vincenzo Montella'dan İtalya maçı sonrası itiraf: "Avrupa'da doğanlar sayesinde" 8

"TELEFONDAN ETKİLENİYORLAR"

"Bu takımdan umutluyum, birliktelik içinde olan ve taktiksel anlama kopmayan, birbirine yardım eden ekip var. Herkesin elinde silah yani telefon var! O telefonlardan etkileniyorlar! Doğru olmayan eleştiriler etkiliyor. Bunlara karşı da mücadele edeceğiz ve gelişmeye devam edeceğiz."

Vincenzo Montella'dan İtalya maçı sonrası itiraf: "Avrupa'da doğanlar sayesinde" 9

GERİ KALAN MAÇLAR

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk dört karşılaşmada istediği sonuçları alamadı. Milliler, sahasında Fransa'ya 1-0, İtalya'ya ise 4-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekip, deplasmanda Belçika'ya 3-0, İtalya'ya da 3-1 yenildi.

Uluslar Ligi'nde henüz puanla tanışamayan Türkiye'yi kasım ayında iki kritik mücadele bekliyor. Ay-yıldızlılar, 12 Kasım 2026'da Belçika'yı konuk edecek, 15 Kasım'da ise deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek. Milliler, üç gün arayla oynayacağı bu iki karşılaşmada kötü gidişata son vermek için sahaya çıkacak.

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