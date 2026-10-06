Vincenzo Montella'dan İtalya maçı sonrası itiraf: "Avrupa'da doğanlar sayesinde"

A Milli Takım'ın İtalya karşısında aldığı mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella, futbolcularının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu söyledi. Uluslar Ligi'nde edinilen tecrübelerin Avrupa Şampiyonası hedefi açısından değerli olduğunu belirten İtalyan teknik adam, geleceğe dair umutlu mesaj verdi. Montella, "Ben çok umutluyum" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya ile karşılaştı. Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayan mücadele ATV'den naklen yayınlandı. Gruptaki ilk üç maçını kaybeden Türkiye, İtalya deplasmanında ilk puanlarını almaya çalıştı. Millilerimiz, konuk olduğu İtalya karşısında 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından Türkiye Milli Takımı hocası Vincenzo Montella, basın toplantısında konuştu. İtalyan teknik adam, özellikle seviye farkına ve oyuncuların piyasa değerine değindi. İşte Montella'nın açıklamaları....

PİYASA DEĞERİNE ATIF "Taktiksel olarak çok iyi oynadık ama sonuç istediğimiz gibi değildi! Avrupa Şampiyonası için gerekenleri alacağız. Fark yaratabilecek eksiklerimiz vardı, bu futbolcuların olmamasını hissettik. Seviye derken bazen yanlış anlaşılıyorum. Bu seviyede deneyim kazanmalıyız. Kendimizi tarttığımız ilk kez böyle bir seviye oldu tarihimizde. Eşit seviyede mücadele ettik ve geleceğe umutla bakıyoruz. 3 değişiklik yaptılar, piyasa değerleri 350-450 Milyon €! Takım olarak taktiksel anlamda çok iyi oynadık."

"DÜNYA KUPASI'NDA BAŞARI..." "Dünya Kupası başarısı, dengelerimizi bozmuş olabilir! Ülkemizde beklentiler yükseldi! Bu 4 maçlık dönemden bahsetmiyorum. Beklenti yükseldikçe, hepimiz daha fazlasını istedik! Bizler de... Futbolcular ve bizler için gösterilen sevginin farkındayız. Nereye gidersek, arkamızdan ordu geliyor. 4 maçın 3'ünde eşit seviyede oynadık. Gurur duymaları gerekmiyor, istediğimiz sonuçlar olmadı ama geleceğe umutla bakacak oyunlar oldu Oyun kurgularımızı geliştirmeye devam ettik."

"GOL ATAMAYINCA...." Vincenzo Montella: "Kolektif bir problem olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir sorun olsa, bu seviyedeki rakiplere bu kadar pozisyon üretemezdik. Belçika maçında da çok fazla rakip kaleye gittik, üstün oynamaya çalıştık. Bu tarz soruları cevaplamak bazen çok zor. Gol atan olunca, değerlendirmeler eksik kalıyor. Gol atamayınca, işler sizin aleyhinize dönüyor. Pozisyonları değerlendiremedik, rakipler ufak bir hatanız affetmiyor."