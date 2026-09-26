Türkiye'nin Fransa karşısındaki mücadelesine spor yazarlarından dikkat çeken yorumlar: Arda Güler ve cesur futbol
UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olan A Milli Takımımızın mücadelesi spor yazarları tarafından değerlendirildi. Skor mağlubiyet olsa da Ay-Yıldızlılar'ın dirençli ve cesur futbolu geleceğe umut aşıladı
A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından spor yazarları oynanan futbolu değerlendirdi.
MUSTAFA ÇULCU: "DAĞILMADIK"
Uluslar A Ligi ilk maçımızda Avrupa'nın en pahalı milli takımı Fransa karşısında top rakipteyken savunmada beşli, bu beşlinin önünde dörtlü yakın hat ve ileride Barış'ı bırakarak iyi mücadele ettik. Kanatlardan ve merkezden fırsat vermedik.
Mbappe'yi Oğuz ile, Olise'yi Ferdi ile iyi kapattık. Merkezde Rabiot ve Kone'nin oyun kurmasına Salih ve İsmail iyi engel oldu. Atletik takım Fransa ilk yarının son 10 dakikalık bölümünde baskıyı artırınca etkili olmaya başladı. Uğurcan'ın 43'te parmaklarının ucu ile kurtarışı olağanüstüydü.
2. yarıya daha öz güvenli bir oyunla girdik. İsmail'in kale önü yakaladığı fırsatın gol olmayışına üzüldük. Uğurcan ile başlayan, Abdülkerim ile devam eden geriden çıkış zorlaması gereksizdi. Mbappe affetmedi. Doğru ve başarılı oyunumuz devam etti. Dağılmadık. Farkın büyümesine izin vermemenin ötesinde beraberliği kaçırdık.
Milli takımımızın Dünya Kupası'ndan sonra böylesine pozitif oyunla dönmesi güven verdi. 45 yaşındaki Elit kategori Alman Felix Zwayer kariyeri, başarıları ve geçmişte yaşadığı handikaplarıyla bildiğimiz bir hakem. Sakin, kararlı, otoriter ve oyuncularla iletişimi iyiydi.