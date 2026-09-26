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Türkiye'nin Fransa karşısındaki mücadelesine spor yazarlarından dikkat çeken yorumlar: Arda Güler ve cesur futbol

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olan A Milli Takımımızın mücadelesi spor yazarları tarafından değerlendirildi. Skor mağlubiyet olsa da Ay-Yıldızlılar'ın dirençli ve cesur futbolu geleceğe umut aşıladı

Türkiye'nin Fransa karşısındaki mücadelesine spor yazarlarından dikkat çeken yorumlar: Arda Güler ve cesur futbol 1

A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından spor yazarları oynanan futbolu değerlendirdi.

Türkiye'nin Fransa karşısındaki mücadelesine spor yazarlarından dikkat çeken yorumlar: Arda Güler ve cesur futbol 2

MUSTAFA ÇULCU: "DAĞILMADIK"

Uluslar A Ligi ilk maçımızda Avrupa'nın en pahalı milli takımı Fransa karşısında top rakipteyken savunmada beşli, bu beşlinin önünde dörtlü yakın hat ve ileride Barış'ı bırakarak iyi mücadele ettik. Kanatlardan ve merkezden fırsat vermedik.

Türkiye'nin Fransa karşısındaki mücadelesine spor yazarlarından dikkat çeken yorumlar: Arda Güler ve cesur futbol 3

Mbappe'yi Oğuz ile, Olise'yi Ferdi ile iyi kapattık. Merkezde Rabiot ve Kone'nin oyun kurmasına Salih ve İsmail iyi engel oldu. Atletik takım Fransa ilk yarının son 10 dakikalık bölümünde baskıyı artırınca etkili olmaya başladı. Uğurcan'ın 43'te parmaklarının ucu ile kurtarışı olağanüstüydü.

Türkiye'nin Fransa karşısındaki mücadelesine spor yazarlarından dikkat çeken yorumlar: Arda Güler ve cesur futbol 4

2. yarıya daha öz güvenli bir oyunla girdik. İsmail'in kale önü yakaladığı fırsatın gol olmayışına üzüldük. Uğurcan ile başlayan, Abdülkerim ile devam eden geriden çıkış zorlaması gereksizdi. Mbappe affetmedi. Doğru ve başarılı oyunumuz devam etti. Dağılmadık. Farkın büyümesine izin vermemenin ötesinde beraberliği kaçırdık.

Türkiye'nin Fransa karşısındaki mücadelesine spor yazarlarından dikkat çeken yorumlar: Arda Güler ve cesur futbol 5

Milli takımımızın Dünya Kupası'ndan sonra böylesine pozitif oyunla dönmesi güven verdi. 45 yaşındaki Elit kategori Alman Felix Zwayer kariyeri, başarıları ve geçmişte yaşadığı handikaplarıyla bildiğimiz bir hakem. Sakin, kararlı, otoriter ve oyuncularla iletişimi iyiydi.

Türkiye'nin Fransa karşısındaki mücadelesine spor yazarlarından dikkat çeken yorumlar: Arda Güler ve cesur futbol 6

Basit temasları oynattı, topu oyunda tuttu. 31'de Barış Alper kendini çok kolay bıraktı, öyle penaltı olmaz. Devam kararı doğru. Ülke futbolu, futbolcuları ve hakemlerimiz olarak basit temaslarda kolayı seçip mikroskobik faul aramak, üretmek yerine savaşan temaslı çağdaş güncel oyuna dönmeliyiz. Yardımcıların açık ofsaytlarda beklemeden bayrak kaldırmaları çok doğruydu. 85'te kaleci Uğurcan ceza alanı dışında kol ile oynadığı gerekçesiyle VAR müdahalesi geldi, kırmızı gördü.

Türkiye'nin Fransa karşısındaki mücadelesine spor yazarlarından dikkat çeken yorumlar: Arda Güler ve cesur futbol 7

LEVENT TÜZEMEN: "KAYBETMEYİ HİÇ HAK ETMEDİK"

Milli Takım, Fransa'ya karşı kaybetmeyi hiç hak etmedi. Çok akıllı oynadılar, topu rakibe bırakıp kompakt futbol anlayışıyla alanları daraltarak Fransız hücum hattına az pozisyon verdiler. Hakan, Orkun gibi önemli eksiklere rağmen rakibin üzerine çok dengeli ve cesurca gittik.

Türkiye'nin Fransa karşısındaki mücadelesine spor yazarlarından dikkat çeken yorumlar: Arda Güler ve cesur futbol 8

İlk yarıda eğer iki pozisyonda Ferdi, bir pozisyonda da Barış isabetli vurabilselerdi, golü bulabilirdik. Fransa'nın ilk 45'te girdiği tek tehlikeli atakta Olise'nin köşeye giden gollük vuruşunu Uğurcan mükemmel kurtardı. Fransa'ya karşı basit oynarken kritik bir hata yaptık.

Türkiye'nin Fransa karşısındaki mücadelesine spor yazarlarından dikkat çeken yorumlar: Arda Güler ve cesur futbol 9

Savunmadan çıkarken kaptırdığımız topu Mbappe gole çevirdi. Ama bul gol öncesi, İsmail'in topu yere vurarak attığı kafa şutu hatalıydı. Doğrudan kaleye vursaydı, kesin gol olup biz öne geçecektik. Montella maalesef oyuna geç müdahale etti. 54'te yediğimiz golden sonra topla dribbling yapma yeteneği yüksek Kerem'i daha önce oyuna almalıydı. Çünkü Can Uzun ile o bölgede etkili ataklar yapamadık.

Türkiye'nin Fransa karşısındaki mücadelesine spor yazarlarından dikkat çeken yorumlar: Arda Güler ve cesur futbol 10

Milli Takım'da sahanın yıldızı Arda Güler'di. Tek başına Milli Takım'ı sürükledi. Çok koştu, iyi mücadele etti, kazanma coşkusuyla oynadı. Ona eşlik eden en önemli oyuncu ise Ferdi oldu. Sadece savunmaya yardım etmedi, hücuma da katılıp goller aradı. Bazı futbolcularımızın Fransız oyunculardan ders alması gerekir. Nasıl mı? Fransızlar, asla egoist hareket etmiyor.

Türkiye'nin Fransa karşısındaki mücadelesine spor yazarlarından dikkat çeken yorumlar: Arda Güler ve cesur futbol 11

Bizim oyuncularımız birçok pozisyonda yanındaki arkadaşına pas vermek yerine kendi kullandığı için fazlasıyla top kaybı yaptılar. Örneğin Salih, kendisi şut atmayıp önündeki topu Ferdi'nin koşu yoluna bıraksaydı, gol pozisyonu üretirdik. Ama yine de Salih-İsmail ikilisi orta alanda çok çalıştılar, iyi mücadele ettiler.

Türkiye'nin Fransa karşısındaki mücadelesine spor yazarlarından dikkat çeken yorumlar: Arda Güler ve cesur futbol 12

MURAT ÖZBOSTAN: "ARDA GÜLER VE MÜCADELEYİ SEVDİM"

Fransa karşısında aldığımız sonuca gerçekten üzüldüm. Çünkü Türkiye, güçlü rakibi karşısında uzun süre oyunun içinde kaldı, disiplinli savunma yaptı ve kolay teslim olmadı. Fransa topa daha fazla sahip olan taraftı, kalite farkını ise bir anlık hatayla skora yansıttılar.

Türkiye'nin Fransa karşısındaki mücadelesine spor yazarlarından dikkat çeken yorumlar: Arda Güler ve cesur futbol 13

Mbappe'nin golü, üst düzey takımlar arasındaki farkı gösteren anlardan biriydi. Fransız oyuncunun bitirici hamlesi, futbolda yıldız kavramının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın oyun planı büyük ölçüde tuttu. Fransa gibi bir takıma karşı 50 dakikadan fazla skoru korumak ve rakibe çok fazla net fırsat vermemek önemliydi. Ancak hücumda aynı başarıyı gösteremedik.

Türkiye'nin Fransa karşısındaki mücadelesine spor yazarlarından dikkat çeken yorumlar: Arda Güler ve cesur futbol 14

Ev sahibi avantajımıza rağmen yeterince pozisyon üretemedik. Bir Arda Güler vardı.. Top ayağına geldiğinde takımın en yaratıcı oyuncusuydu. Paslarıyla, hareketleriyle, duran toplarıyla ve aldığı sorumlulukla Fransa savunmasını zorlamaya çalıştı. İkinci yarıda daha fazla risk aldı, topu istedi, takımını öne taşımaya uğraştı. Ama futbolda bazen bir oyuncunun çabası yetmiyor.

Türkiye'nin Fransa karşısındaki mücadelesine spor yazarlarından dikkat çeken yorumlar: Arda Güler ve cesur futbol 15

Arda'nın etrafında yeterli destek olmayınca bireysel gayreti skora yansımadı. Evet, bu sonuç bizi üzdü. Belki de hak ettiğimiz mücadelenin karşılığını alamadık ama ben geleceğe umutla bakıyorum. Çünkü bu takımın mücadele gücü var, genç ve yetenekli oyuncuları var. Oynayamayan yıldızları var.. Dün kaybettik ama umudumuzu kaybetmedik… Şimdi sırada İtalya karşılaşması var. Aynı inanç ve istekle sahaya çıkıp 3 puanı almalıyız.

Türkiye'nin Fransa karşısındaki mücadelesine spor yazarlarından dikkat çeken yorumlar: Arda Güler ve cesur futbol 16

BÜLENT TİMURLENK: "KARAKTERLİ FUTBOL"

Son 8 yılda bir Dünya Kupası kazanıp bir sonrakinde finalde Messi'ye çarpılan, geride kalan yaz da en büyük favori gittiği turnuvada yarı finalde mükemmel bir İspanya'ya boyun eğen Fransa ile oynuyorsanız, ilk hesabınız rakibi durdurmak olur. Biz Dünya Kupası'nda Paraguay ve Avustralya maçlarında rakibin kalabalık defanslarını çözmeye çalışırken acı çektik.

Türkiye'nin Fransa karşısındaki mücadelesine spor yazarlarından dikkat çeken yorumlar: Arda Güler ve cesur futbol 17

Oysa ki Uluslar Ligi'nin 6 maçının beşinde bu takım geçiş hücumları ile rakibin canını yakabilir. Montella'nın savunurken ki beşli defansı, ilk yarıda Fransa'nın Mbappe-Dembele- Olise arkası Cherki'li müthiş forvet hattına 'pozisyon vermedi' dersek yeridir. Zemin sıkıntılıydı. Bizi etkiledi.

Türkiye'nin Fransa karşısındaki mücadelesine spor yazarlarından dikkat çeken yorumlar: Arda Güler ve cesur futbol 18

Arda yine takım liderliğinin hakkını verirken kabul edelim orta sahada Hakan ve Orkun'un kalitesini ve tecrübesini aradık. İlk yarıda Merih'in Cherki'ye set çektiği pozisyon, Uğurcan'ın kurtarışı tabelayı sıfırda tutarken İsmail'in kafası gol olsa tabelayı da alacaktık. Baskı yerken geriden topla çıkmak bize pahalıya mal oldu.

Türkiye'nin Fransa karşısındaki mücadelesine spor yazarlarından dikkat çeken yorumlar: Arda Güler ve cesur futbol 19

Önce Uğurcan, ardından Abdülkerim ve Can, pres sonrası kalemizdeki gol… Mbappe'nin sakatlığı Fransa'nın tadını kaçırdı. Uğurcan, Bursa'daki İtalya maçında yok. Dünkü mücadelenin özellikle Arda'nın oyununun hakkı, doğrusu bir beraberlikti. Buna da Zidane ile ilk maçına iştahlı çıkan Fransa karşısında iyi sonuç derdik! Olmadı.

Türkiye'nin Fransa karşısındaki mücadelesine spor yazarlarından dikkat çeken yorumlar: Arda Güler ve cesur futbol 20

Yine de Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı ardından dev bir kadro karşısında Montella'nın takımının karakterli futbol ortaya koyduğunu söylemek lazım.

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