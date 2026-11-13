Milli Takım Uluslar A Ligi'nde nasıl kalabilir? İşte tüm ihtimaller

Ancak rakiplerin puan kazanması halinde hesaplar değişecek. Özellikle puan eşitliği yaşanması durumunda averaj ve diğer sıralama kriterleri belirleyici olacak.

Milliler, Fransa ile berabere kalarak puanını 1'e yükseltirse Sırbistan ve Çekya'nın kalan son maçını da kaybetmesi durumunda bu iki takımın önüne geçecek.

A Milli Takım'ın Fransa deplasmanından beraberlikle ayrılması halinde de play-off ihtimali devam edecek.

FRANSA İLE BERABERLİK YETERLİ OLUR MU?

Bu sonuç, Türkiye'nin doğrudan B Ligi'ne düşmesi anlamına gelmeyebilir. Ancak millilerin play-off'a katılabilmesi için diğer gruplardaki en az iki sonuncunun da puansız kalması ve Türkiye'den daha kötü sıralama kriterlerine sahip olması gerekecek.

Ay-yıldızlıların Fransa karşısında da mağlup olması halinde grup aşamasını 0 puanla tamamlaması kesinleşecek.

Ay-yıldızlıların doğrudan B Ligi'ne düşüp düşmeyeceği veya A Ligi'nde kalmak için play-off oynama hakkı kazanıp kazanamayacağı, 17 Kasım'da tamamlanacak grup maçlarının ardından netleşecek.

İŞTE DÖRDÜNCÜLER SIRALAMASI

UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü sırada yer alan takımların sıralamasında Galler, 1 galibiyet, 3 gol, -5 averaj ve 3 puanla ilk sırada bulunuyor.

Sırbistan, 4 gol ve -7 averajla 2. sırada yer alırken, Çekya 2 gol ve -7 averajla 3. sırada bulunuyor. Her iki takımın da henüz galibiyeti ve puanı bulunmuyor.

A Milli Futbol Takımı ise 3 gol, -10 averaj ve 0 puanla listenin 4. sırasında yer alıyor. Ay-yıldızlılar, averaj nedeniyle diğer takımların gerisinde bulunuyor.