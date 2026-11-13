Milli Takım Uluslar A Ligi'nde nasıl kalabilir? Bizim Çocuklar ligden düşecek mi? İşte tüm ihtimaller

Sırbistan veya Çekya'nın kalan karşılaşmalarından galibiyet çıkarması ve takımların 3 puanda eşitlenmesi durumunda, grup sonuncuları arasındaki sıralamada averaj ve diğer eşitlik kriterleri önem kazanacak.

FRANSA İLE BERABERLİK YETERLİ OLUR MU?

A Milli Takım'ın Fransa deplasmanından beraberlikle ayrılması halinde de play-off ihtimali devam edecek.

Milliler, Fransa ile berabere kalarak puanını 1'e yükseltirse Sırbistan ve Çekya'nın kalan iki maçını da kaybetmesi durumunda bu iki takımın önüne geçecek.

Ancak rakiplerin puan kazanması halinde hesaplar değişecek. Özellikle puan eşitliği yaşanması durumunda averaj ve diğer sıralama kriterleri belirleyici olacak.