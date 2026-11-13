Milli Takım Uluslar A Ligi'nde nasıl kalabilir? Bizim Çocuklar ligden düşecek mi? İşte tüm ihtimaller
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika'ya 2-1 mağlup olarak grup sonunculuğunu garantiledi. Henüz puanla tanışamayan ay-yıldızlıların A Ligi'nde kalma umutları ise devam ediyor. Peki, Türkiye A Ligi'nden düştü mü, nasıl ligde kalabilir? İşte Fransa maçı öncesi tüm ihtimaller ve play-off hesapları...
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika'yı İzmir'de konuk etti. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ve ATV ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede ay-yıldızlılar, Arda Güler'in frikikten kaydettiği golle öne geçti. Ancak üstünlüğünü koruyamayan milliler, Kevin De Bruyne ve Charles De Ketelaere'nin gollerine engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla gruptaki beşinci maçından da puansız ayrılan A Milli Takım, son sırayı garantiledi. Ancak ay-yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde kalma ihtimali henüz sona ermedi. Millilerin kaderini, 15 Kasım'da deplasmanda oynanacak Fransa karşılaşmasının yanı sıra diğer gruplardaki sonuçlar belirleyecek.
TÜRKİYE UEFA ULUSLAR LİGİ A LİGİ'NDEN DÜŞTÜ MÜ?
Belçika mağlubiyetinin ardından 0 puanda kalan A Milli Takım'ın averajı -10'a geriledi. Ay-yıldızlılar, son hafta Fransa'yı mağlup etse bile grubunu dördüncü sırada tamamlayacak.
Ancak UEFA'nın 2026-2027 sezonunda uyguladığı format gereği grup sonunculuğu, doğrudan küme düşmek anlamına gelmiyor. Türkiye'nin A Ligi'ndeki geleceği, dört grubun sonuncuları arasında yapılacak sıralamayla netleşecek.
UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE KÜME DÜŞME SİSTEMİ NASIL?
UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde dört grubun sonuncuları kendi aralarında sıralanıyor. Bu sıralamada en iyi iki takım, B Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan ekiplerle play-off oynama hakkı kazanıyor.
Son iki sırada kalan takımlar ise doğrudan B Ligi'ne düşüyor. Play-off'a katılmaya hak kazanan ekiplerin A Ligi'nde kalabilmesi için çift maçlı eleme turunu geçmesi gerekiyor.
Bu nedenle Türkiye'nin A Ligi'nde kalabilmesi için öncelikle grup sonuncuları arasında ilk iki sıraya girmesi, ardından play-off eşleşmesini kazanması şart.