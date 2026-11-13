-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video

Milli Takım Uluslar A Ligi'nde nasıl kalabilir? Bizim Çocuklar ligden düşecek mi? İşte tüm ihtimaller

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika'ya 2-1 mağlup olarak grup sonunculuğunu garantiledi. Henüz puanla tanışamayan ay-yıldızlıların A Ligi'nde kalma umutları ise devam ediyor. Peki, Türkiye A Ligi'nden düştü mü, nasıl ligde kalabilir? İşte Fransa maçı öncesi tüm ihtimaller ve play-off hesapları...

Milli Takım Uluslar A Ligi'nde nasıl kalabilir? Bizim Çocuklar ligden düşecek mi? İşte tüm ihtimaller 1

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika'yı İzmir'de konuk etti. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ve ATV ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede ay-yıldızlılar, Arda Güler'in frikikten kaydettiği golle öne geçti. Ancak üstünlüğünü koruyamayan milliler, Kevin De Bruyne ve Charles De Ketelaere'nin gollerine engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Milli Takım Uluslar A Ligi'nde nasıl kalabilir? Bizim Çocuklar ligden düşecek mi? İşte tüm ihtimaller 2

Bu sonuçla gruptaki beşinci maçından da puansız ayrılan A Milli Takım, son sırayı garantiledi. Ancak ay-yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde kalma ihtimali henüz sona ermedi. Millilerin kaderini, 15 Kasım'da deplasmanda oynanacak Fransa karşılaşmasının yanı sıra diğer gruplardaki sonuçlar belirleyecek.

Milli Takım Uluslar A Ligi'nde nasıl kalabilir? Bizim Çocuklar ligden düşecek mi? İşte tüm ihtimaller 3

TÜRKİYE UEFA ULUSLAR LİGİ A LİGİ'NDEN DÜŞTÜ MÜ?

Belçika mağlubiyetinin ardından 0 puanda kalan A Milli Takım'ın averajı -10'a geriledi. Ay-yıldızlılar, son hafta Fransa'yı mağlup etse bile grubunu dördüncü sırada tamamlayacak.

Ancak UEFA'nın 2026-2027 sezonunda uyguladığı format gereği grup sonunculuğu, doğrudan küme düşmek anlamına gelmiyor. Türkiye'nin A Ligi'ndeki geleceği, dört grubun sonuncuları arasında yapılacak sıralamayla netleşecek.

Milli Takım Uluslar A Ligi'nde nasıl kalabilir? Bizim Çocuklar ligden düşecek mi? İşte tüm ihtimaller 4

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE KÜME DÜŞME SİSTEMİ NASIL?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde dört grubun sonuncuları kendi aralarında sıralanıyor. Bu sıralamada en iyi iki takım, B Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan ekiplerle play-off oynama hakkı kazanıyor.

Milli Takım Uluslar A Ligi'nde nasıl kalabilir? Bizim Çocuklar ligden düşecek mi? İşte tüm ihtimaller 5

Son iki sırada kalan takımlar ise doğrudan B Ligi'ne düşüyor. Play-off'a katılmaya hak kazanan ekiplerin A Ligi'nde kalabilmesi için çift maçlı eleme turunu geçmesi gerekiyor.

Bu nedenle Türkiye'nin A Ligi'nde kalabilmesi için öncelikle grup sonuncuları arasında ilk iki sıraya girmesi, ardından play-off eşleşmesini kazanması şart.

Milli Takım Uluslar A Ligi'nde nasıl kalabilir? Bizim Çocuklar ligden düşecek mi? İşte tüm ihtimaller 6

TÜRKİYE A LİGİ'NDE NASIL KALABİLİR?

A Milli Takım'ın A Ligi'nde kalma yolundaki ilk hedefi, Fransa deplasmanından galibiyetle ayrılmak olacak. Ay-yıldızlılar, rakibini mağlup etmesi halinde grup aşamasını 3 puanla tamamlayacak.

Milli Takım Uluslar A Ligi'nde nasıl kalabilir? Bizim Çocuklar ligden düşecek mi? İşte tüm ihtimaller 7

Bu senaryoda özellikle Sırbistan ve Çekya'nın alacağı sonuçlar büyük önem taşıyor. İki takımın da kalan karşılaşmalarında galibiyet elde edememesi halinde Türkiye, 3 puanla her iki rakibini geride bırakarak A/B Ligi play-off'una katılma hakkı kazanacak.

Milli Takım Uluslar A Ligi'nde nasıl kalabilir? Bizim Çocuklar ligden düşecek mi? İşte tüm ihtimaller 8

SIRBİSTAN VE ÇEKYA'NIN MAÇLARI KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Sırbistan, geride kalan 4 karşılaşmadan puan çıkaramadı. Sırp ekibi, kalan iki maçında Almanya ve Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

A Ligi 3. Grup'ta yer alan Çekya da henüz puanla tanışamadı. Çekya, son karşılaşmasını Hırvatistan'a karşı oynayacak.

5. hafta mücadelesinde Çekya, evinde İspanya'ya 2-0 mağlup olmuştu.

Milli Takım Uluslar A Ligi'nde nasıl kalabilir? Bizim Çocuklar ligden düşecek mi? İşte tüm ihtimaller 9

Sırbistan ve Çekya'nın kalan maçlarını kazanamaması halinde iki takım da en fazla 2 puana ulaşabilecek. Türkiye ise Fransa'yı mağlup ederek 3 puana yükselmesi durumunda bu iki ekibin önünde yer alacak.

Milli Takım Uluslar A Ligi'nde nasıl kalabilir? Bizim Çocuklar ligden düşecek mi? İşte tüm ihtimaller 10

FRANSA MAÇINDA AVERAJ HESAPLARI DA DEVREYE GİRECEK

Türkiye'nin A Ligi'nde kalma ihtimallerinde yalnızca puanlar değil, averaj da belirleyici olabilecek.

Belçika karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından -10 averaja gerileyen milliler, Fransa'yı tek farklı yenmesi halinde averajını -9'a, iki farklı yenmesi halinde ise -8'e yükseltecek.

Milli Takım Uluslar A Ligi'nde nasıl kalabilir? Bizim Çocuklar ligden düşecek mi? İşte tüm ihtimaller 11

Sırbistan veya Çekya'nın kalan karşılaşmalarından galibiyet çıkarması ve takımların 3 puanda eşitlenmesi durumunda, grup sonuncuları arasındaki sıralamada averaj ve diğer eşitlik kriterleri önem kazanacak.

Milli Takım Uluslar A Ligi'nde nasıl kalabilir? Bizim Çocuklar ligden düşecek mi? İşte tüm ihtimaller 12

FRANSA İLE BERABERLİK YETERLİ OLUR MU?

A Milli Takım'ın Fransa deplasmanından beraberlikle ayrılması halinde de play-off ihtimali devam edecek.

Milliler, Fransa ile berabere kalarak puanını 1'e yükseltirse Sırbistan ve Çekya'nın kalan iki maçını da kaybetmesi durumunda bu iki takımın önüne geçecek.

Ancak rakiplerin puan kazanması halinde hesaplar değişecek. Özellikle puan eşitliği yaşanması durumunda averaj ve diğer sıralama kriterleri belirleyici olacak.

Milli Takım Uluslar A Ligi'nde nasıl kalabilir? Bizim Çocuklar ligden düşecek mi? İşte tüm ihtimaller 13

TÜRKİYE FRANSA'YA YENİLİRSE NE OLACAK?

Ay-yıldızlıların Fransa karşısında da mağlup olması halinde grup aşamasını 0 puanla tamamlaması kesinleşecek.

Bu sonuç, Türkiye'nin doğrudan B Ligi'ne düşmesi anlamına gelmeyebilir. Ancak millilerin play-off'a katılabilmesi için diğer gruplardaki en az iki sonuncunun da puansız kalması ve Türkiye'den daha kötü sıralama kriterlerine sahip olması gerekecek.

Mevcut averaj dezavantajı nedeniyle bu senaryonun gerçekleşmesi oldukça zor görünüyor.

Milli Takım Uluslar A Ligi'nde nasıl kalabilir? Bizim Çocuklar ligden düşecek mi? İşte tüm ihtimaller 14

A MİLLİ TAKIM'IN KADERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son maçında 15 Kasım Pazar günü Fransa'ya konuk olacak. Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak mücadele, millilerin play-off umutları açısından kritik önem taşıyor.

Ay-yıldızlıların doğrudan B Ligi'ne düşüp düşmeyeceği veya A Ligi'nde kalmak için play-off oynama hakkı kazanıp kazanamayacağı, 17 Kasım'da tamamlanacak grup maçlarının ardından netleşecek.

Milli Takım Uluslar A Ligi'nde nasıl kalabilir? Bizim Çocuklar ligden düşecek mi? İşte tüm ihtimaller 15

İŞTE DÖRDÜNCÜLER SIRALAMASI

UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü sırada yer alan takımların sıralamasında Norveç, 1 galibiyet, 6 gol, -2 averaj ve 3 puanla ilk sırada bulunuyor.

Sırbistan, 3 gol ve -5 averajla 2. sırada yer alırken, Çekya 2 gol ve -7 averajla 3. sırada bulunuyor. Her iki takımın da henüz galibiyeti ve puanı bulunmuyor.

A Milli Futbol Takımı ise 3 gol, -10 averaj ve 0 puanla listenin 4. sırasında yer alıyor. Ay-yıldızlılar, averaj nedeniyle diğer takımların gerisinde bulunuyor.

Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
Vincenzo Montella'dan İtalya maçı sonrası itiraf: "Avrupa'da doğanlar sayesinde"
Sonraki Galeri
Vincenzo Montella'dan İtalya maçı sonrası itiraf: "Avrupa'da doğanlar sayesinde"
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin