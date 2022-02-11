Yerli ve milli İHA’lara yarasa kanat! Müthiş performans sağlayacak

"Yarasa, kanatları esnek olduğundan istediği zaman manevra kabiliyetini artırmak için esneklik kısmını değiştirebiliyor. Biz de 'bunu özellikle rüzgar türbini ve insansız hava araçlarında görülen ayrılma kabarcığı dediğimiz olumsuzluğun bertaraf edilmesi için neden kullanmıyoruz' dedik. Çalışmalarımızda güzel sonuçlar elde ettik. Özellikle taşıma kat sayısı dediğimiz, uçağın veya insansız hava aracının performansında yüzde 25 artış, yakıt sarfiyatında yüzde 10'lara kadar azalma olduğunu gördük. Bununla ilgili 2016 yılında patent başvurusu da yaptık ve 2020'de tescillendi. Bununla ilgili doktora tezi de hazırladık. Öğretim elemanımız Halil Hakan Açıkel, doktora tezini tamamladı. Eylül 2021'de de TÜBA'dan Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın elinden ödül aldık."