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Yerli ve milli İHA'lara yarasa kanat! Müthiş performans sağlayacak

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Enerji Mühendisliği Bölümü Yenilenebilir Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç, yarasalardan esinlenerek geliştirdiği kanadın, rüzgar tüneli laboratuvarında yapılan testte yüzde 25 performans artışı sağladığını tespit ettiklerini söyledi. Proje Eylül 2021'de TÜBA'dan, Sanayi ve Teknoloji Bakanının elinden ödül aldı. Kanadı geliştiren Prof. Dr. Genç "Hedefimiz, özellikle yerli ve milli insansız hava araçlarının üzerinde bunu kullanmak. Bunun için TAI ve Bayraktar ile görüşmeler yaptık ve yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 11.02.2022 11:35 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022 11:37
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Yerli ve milli İHA’lara yarasa kanat! Müthiş performans sağlayacak

Prof. Dr. Genç, yarasa kanadının kabiliyetinin insansız hava araçlarında (İHA) kullanılması üzerinde uzun yıllardır çalıştığını, bu kapsamda kısmi esnek ve aerodinamik kanat geliştirdiğini anlattı.

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Yerli ve milli İHA’lara yarasa kanat! Müthiş performans sağlayacak
Rüzgar laboratuvarında aerodinamik iyileştirmelerle ilgili çalıştıklarını belirten Genç, yarasa kanatlarının rüzgar türbini veya İHA'larda kullanılmasına yönelik 2013 yılında verdiği TÜBİTAK projesinin de kabul edildiğini aktardı.
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Yerli ve milli İHA’lara yarasa kanat! Müthiş performans sağlayacak
Genç, geliştirdikleri 50 santimetrelik prototip kanatla ilgili testlerde olumlu sonuç aldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:
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Yerli ve milli İHA’lara yarasa kanat! Müthiş performans sağlayacak

"Yarasa, kanatları esnek olduğundan istediği zaman manevra kabiliyetini artırmak için esneklik kısmını değiştirebiliyor. Biz de 'bunu özellikle rüzgar türbini ve insansız hava araçlarında görülen ayrılma kabarcığı dediğimiz olumsuzluğun bertaraf edilmesi için neden kullanmıyoruz' dedik. Çalışmalarımızda güzel sonuçlar elde ettik. Özellikle taşıma kat sayısı dediğimiz, uçağın veya insansız hava aracının performansında yüzde 25 artış, yakıt sarfiyatında yüzde 10'lara kadar azalma olduğunu gördük. Bununla ilgili 2016 yılında patent başvurusu da yaptık ve 2020'de tescillendi. Bununla ilgili doktora tezi de hazırladık. Öğretim elemanımız Halil Hakan Açıkel, doktora tezini tamamladı. Eylül 2021'de de TÜBA'dan Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın elinden ödül aldık."

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Yerli ve milli İHA’lara yarasa kanat! Müthiş performans sağlayacak

"1200-1300 FİTLERE RAHATLIKLA ÇIKMASINI BEKLİYORUZ"

Patentin lisanslamasının yapıldığını vurgulayan Genç, ticarileştirilebilmesi ve İHA kanadında kullanılabilmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Yerli ve milli İHA'larda bu kanatları kullanmak istediklerinin altını çizen Genç, şöyle konuştu: