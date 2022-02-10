4 şeritli bir yolda onlarca aracın aynı anda kural ihlallerini tespit ediyor! Yerli ve milli hız tespit cihazı hizmete başladı

Eski nesil doppler teknolojisi yerine lidar ile tespit teknolojisi, bir araç yerine aynı anda onlarca aracın ihlalinin tespit edilebilmesi, dahili gece görüş birimi ile gece uygulama yapılabilmesi, ihlal anını video içerisinden bulmak yerine uygulama anında otomatik ihlal dosyasının oluşturulması, yalnızca hız değil aynı zamanda araç sınıflaması ve şerit tespitinin gerçekleştirilerek araç ve şerit bazlı hız limitleri belirlenebilmesi, itiraza sebebiyet veren düşük çözünürlüklü ihlal görüntüleri yerine yüksek çözünürlüklü plaka ve araç görsellerinin oluşturulması, çoklu parçadan oluşan yapı yerine tümleşik tek parçalı yapı ile ister araç üzerinde ister yol kenarında bir tripod üzerinde uygulama yapılabilmesi sistemin getirdiği yeni özelliklerden bazıları olarak dikkat çekiyor.