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4 şeritli bir yolda onlarca aracın aynı anda kural ihlallerini tespit ediyor! Yerli ve milli hız tespit cihazı hizmete başladı
Yıllarca yurt dışından tedarik edilen mobil hız tespit sistemi yerini artık, MESAN mühendislerince yerli ve milli olarak geliştirilen Medar MTS'ye bırakıyor. Manisa-Menemen karayolunda jandarma tarafından kullanılmaya başlayan yeni sistem mevcut sistemlere göre birçok yeni özelliğe sahipken aynı anda onlarca aracı 4 şeride kadar eş zamanlı olarak takip ederek kural ihlallerini tespit edebiliyor.
Giriş Tarihi: 10.02.2022 15:12Güncelleme Tarihi: 10.02.2022 15:13