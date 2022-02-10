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Haberler Galeri 4 şeritli bir yolda onlarca aracın aynı anda kural ihlallerini tespit ediyor! Yerli ve milli hız tespit cihazı hizmete başladı

4 şeritli bir yolda onlarca aracın aynı anda kural ihlallerini tespit ediyor! Yerli ve milli hız tespit cihazı hizmete başladı

Yıllarca yurt dışından tedarik edilen mobil hız tespit sistemi yerini artık, MESAN mühendislerince yerli ve milli olarak geliştirilen Medar MTS'ye bırakıyor. Manisa-Menemen karayolunda jandarma tarafından kullanılmaya başlayan yeni sistem mevcut sistemlere göre birçok yeni özelliğe sahipken aynı anda onlarca aracı 4 şeride kadar eş zamanlı olarak takip ederek kural ihlallerini tespit edebiliyor.

Giriş Tarihi: 10.02.2022 15:12 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022 15:13
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4 şeritli bir yolda onlarca aracın aynı anda kural ihlallerini tespit ediyor! Yerli ve milli hız tespit cihazı hizmete başladı

Tamamen yerli ve milli mobil hız tespit sistemi olan Medar MTS Manisa-Menemen Karayolunda jandarma tarafından kullanılmaya başlandı. Mevcut sistemlerden çok daha fazla özelliğe sahip olan yeni sistem 3 yıla yakın süren ARGE çalışmaları sonucu taşınabilir platformlar için geliştirildi.

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4 şeritli bir yolda onlarca aracın aynı anda kural ihlallerini tespit ediyor! Yerli ve milli hız tespit cihazı hizmete başladı

Medar MTS mobil hız tespit sistemi ile araç hızı, sınıfı, şeridi, lokasyonu, plaka ve araç görseli ile bunun yanında birçok önemli veri her bir araç için tespit edilebiliyor. Şerit ve araç sınıfı bazlı hız limiti ayarlanabilmesine imkân sağlayan Medar MTS; tek bir sistemle aynı anda onlarca aracı 4 şeride kadar eş zamanlı takip edebiliyor ve ihlallerini de ayrı ayrı oluşturabiliyor.

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4 şeritli bir yolda onlarca aracın aynı anda kural ihlallerini tespit ediyor! Yerli ve milli hız tespit cihazı hizmete başladı

Yerli Malı belgesine sahip Medar MTS, Türkiye'de kullanılan ve yurt dışından tedarik edilen mevcut mobil radarlara göre birçok yenilikçi özelliğiyle de dikkat çekiyor.

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4 şeritli bir yolda onlarca aracın aynı anda kural ihlallerini tespit ediyor! Yerli ve milli hız tespit cihazı hizmete başladı

Eski nesil doppler teknolojisi yerine lidar ile tespit teknolojisi, bir araç yerine aynı anda onlarca aracın ihlalinin tespit edilebilmesi, dahili gece görüş birimi ile gece uygulama yapılabilmesi, ihlal anını video içerisinden bulmak yerine uygulama anında otomatik ihlal dosyasının oluşturulması, yalnızca hız değil aynı zamanda araç sınıflaması ve şerit tespitinin gerçekleştirilerek araç ve şerit bazlı hız limitleri belirlenebilmesi, itiraza sebebiyet veren düşük çözünürlüklü ihlal görüntüleri yerine yüksek çözünürlüklü plaka ve araç görsellerinin oluşturulması, çoklu parçadan oluşan yapı yerine tümleşik tek parçalı yapı ile ister araç üzerinde ister yol kenarında bir tripod üzerinde uygulama yapılabilmesi sistemin getirdiği yeni özelliklerden bazıları olarak dikkat çekiyor.

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4 şeritli bir yolda onlarca aracın aynı anda kural ihlallerini tespit ediyor! Yerli ve milli hız tespit cihazı hizmete başladı

Yaklaşık 1 yıl süren ihtiyaç analizleri, uyumlandırma ve saha testleri sonucu hazır hale gelen Medar MTS, Ulusal Tip Onay Belgesi ve TSE kriter uygunluk aşamalarını da başarı ile tamamlamasının ardından kullanımına başlandı. Kullanımına başlanan noktalardan biri olan Manisa-Menemen Karayolunun jandarma denetim noktasında da cihazlar ilk kez kullanılmaya başlandı.