Akıllı telefon kullananlar dikkat! Google'dan skandal itiraf! Sizi gizlice dinliyor...

GOOGLE'IN GİZLİLİK POLİTİKASINDA NE DİYOR?

Google'ın gizlilik politikasında, "Bazen, Asistan, yardımını istediğinizi yanlış bir şekilde algıladığı için ("Hey, Google" gibi algılayarak) istemediğinizde bile aftifleştirilir. Eğer böyle olursa, 'Hey Google, bu senin için değildi' deyin. Bu şekilde Asistan, uygulaması, Google'a gönderdiği son kaydı silecektir" ifadesi bulunuyor.