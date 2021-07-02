03 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Akıllı telefon kullananlar dikkat! Google'dan skandal itiraf! Sizi gizlice dinliyor...

Akıllı telefon kullananlar dikkat! Google'dan skandal itiraf! Sizi gizlice dinliyor...

Dünyanın en fazla kullanılan arama motorları arasında yer alan Google'dan skandal itiraf geldi. Asistan uygulaması yoluyla kullanıcıların seslerinin kaydedildiği ortaya çıktı. Sanal dünyadaki veri gizliliği endişelerini artıracak gelişmeye göre; Google'ın milyonlarca telefonda bulunan Asistan uygulaması sayesinde konuşmaları dinlediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 02.07.2021 23:54
  • 1
  • 9
Akıllı telefon kullananlar dikkat! Google'dan skandal itiraf! Sizi gizlice dinliyor...

Akıllı telefon kullananlar dikkat. Google'dan skandal itiraf. Sizi gizlice dinliyor. Dünyaca ünlü arama motoru Google'ın adı yeni bir skandala karıştı. Sanal dünyadaki veri gizliliği endişelerini artıracak gelişmeye göre; Google'ın milyonlarca telefonda bulunan Asistan uygulaması sayesinde konuşmaları dinlediği öğrenildi. Kullanıcılar itiraf sonrasında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Akıllı telefon kullananlar dikkat! Google'dan skandal itiraf! Sizi gizlice dinliyor...

Dünyaca ünlü arama motoru Google'ın adı yeni bir skandala karıştı. Sanal dünyadaki veri gizliliği endişelerini artıracak gelişmeye göre; Google'ın milyonlarca telefonda bulunan Asistan uygulaması sayesinde konuşmaları dinlediği öğrenildi.

  • 3
  • 9
Akıllı telefon kullananlar dikkat! Google'dan skandal itiraf! Sizi gizlice dinliyor...

GOOGLE TEMSİLCİLERİ İTİRAF ETTİ

Hint medyasından IndiaToday'in haberine göre; Google'ın temsilcileri, bazı şirket çalışanlarının kullanıcılar ve Google Asistan arasındaki konuşma kayıtlarını dinlediğini Parlamento Bilgi Teknolojileri Daimi Komitesi'ne iletti.

  • 4
  • 9
Akıllı telefon kullananlar dikkat! Google'dan skandal itiraf! Sizi gizlice dinliyor...

Google, 2019 yılında da benzer bir skandalı kabul etmişti. Firmanın yapay zeka tabanlı asistanının bazen kullanıcı tarafından çağrılmasa bile bir akıllı telefona veya akıllı hoparlöre ses kaydettiği itiraf edilmişti.

  • 5
  • 9
Akıllı telefon kullananlar dikkat! Google'dan skandal itiraf! Sizi gizlice dinliyor...

GOOGLE'IN GİZLİLİK POLİTİKASINDA NE DİYOR?

Google'ın gizlilik politikasında, "Bazen, Asistan, yardımını istediğinizi yanlış bir şekilde algıladığı için ("Hey, Google" gibi algılayarak) istemediğinizde bile aftifleştirilir. Eğer böyle olursa, 'Hey Google, bu senin için değildi' deyin. Bu şekilde Asistan, uygulaması, Google'a gönderdiği son kaydı silecektir" ifadesi bulunuyor.