03 Temmuz 2021, Cumartesi
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Akıllı telefon kullananlar dikkat! Google'dan skandal itiraf! Sizi gizlice dinliyor...
Dünyanın en fazla kullanılan arama motorları arasında yer alan Google'dan skandal itiraf geldi. Asistan uygulaması yoluyla kullanıcıların seslerinin kaydedildiği ortaya çıktı. Sanal dünyadaki veri gizliliği endişelerini artıracak gelişmeye göre; Google'ın milyonlarca telefonda bulunan Asistan uygulaması sayesinde konuşmaları dinlediği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 02.07.2021 23:54
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