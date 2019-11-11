Xiaomi'den akıllı televizyon satışında piyasayı altüst eden rekor! Xiaomi akıllı TV fiyatları ne kadar?

Xiaomi geliştirdiği teknolojilerle her geçen gün dünyanın bir numaralı teknoloji devi olma yolunda yürüyor. Apple, Samsung ve Huawei gibi devlerle telefon üretimi yarışına giren ve çıkardığı Mi Note 10 modeli ile rakiplerini alt etmeyi başaran Xiaomi, akıllı televizyon yarışında da rekor kırdı. Dünyanın en ince televizyonuna sahip olan Xiaomi, Çin'de düzenlenen 11.11 kampanyasında tek bir platform üzerinden 10 dakikada tam 200 bin televizyon sattı. Bu satış bir rekor olurken, geçtiğimiz yıl 200 bin adet 58 dakikada satılmıştı. Xiaomi, son çeyrek hariç tam 2.3 milyon televizyon satışı gerçekleştirdi. İşte Xiaomi akıllı televizyon fiyatları ve detaylar...

Giriş Tarihi: 11.11.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 10:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





