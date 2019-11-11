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Xiaomi'den akıllı televizyon satışında piyasayı altüst eden rekor! Xiaomi akıllı TV fiyatları ne kadar?

Xiaomi geliştirdiği teknolojilerle her geçen gün dünyanın bir numaralı teknoloji devi olma yolunda yürüyor. Apple, Samsung ve Huawei gibi devlerle telefon üretimi yarışına giren ve çıkardığı Mi Note 10 modeli ile rakiplerini alt etmeyi başaran Xiaomi, akıllı televizyon yarışında da rekor kırdı. Dünyanın en ince televizyonuna sahip olan Xiaomi, Çin'de düzenlenen 11.11 kampanyasında tek bir platform üzerinden 10 dakikada tam 200 bin televizyon sattı. Bu satış bir rekor olurken, geçtiğimiz yıl 200 bin adet 58 dakikada satılmıştı. Xiaomi, son çeyrek hariç tam 2.3 milyon televizyon satışı gerçekleştirdi. İşte Xiaomi akıllı televizyon fiyatları ve detaylar...

Giriş Tarihi: 11.11.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 10:19
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Xiaomi'den akıllı televizyon satışında piyasayı altüst eden rekor! Xiaomi akıllı TV fiyatları ne kadar?

11.11 kampanyası Çin'de başladı. Başlayan kampanyaya teknoloji devi Xiaomi damgasını vurdu. 11.11 kampanyalı satış etkinliğinde Xiaomi akıllı televizyonlar büyük ilgi gördü. Öyle ki, 10 dakikada 200 bin TV satılarak rekor kırıldı. Geçen yıl gerçekleşen etkinlikte bu rakama 1 saatte erişilmişti.

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Xiaomi'den akıllı televizyon satışında piyasayı altüst eden rekor! Xiaomi akıllı TV fiyatları ne kadar?

TÜRKİYE'DE DE BAŞLAMAK ÜZERE

Xiaomi 11 11 kampanyası Çin'de başladı. Dünya çapındaki bu uygulama, ülkemizde de başlamak üzere. Kampanya, hem akıllı telefonları hem de diğer akıllı teknolojik cihazları kapsıyor.

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Xiaomi'den akıllı televizyon satışında piyasayı altüst eden rekor! Xiaomi akıllı TV fiyatları ne kadar?

YILDIZ XİAOMİ

Xiaomi, Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da kendi akıllı televizyonları adına bir duyuru yaptı. Bu duyuruda, sadece 10 dakika 36 saniye içerisinde 200 bin adetten fazla Xiaomi TV'nin satıldığı açıklandı.

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Xiaomi'den akıllı televizyon satışında piyasayı altüst eden rekor! Xiaomi akıllı TV fiyatları ne kadar?

Bu başarının mimarı olan 11 11 indirimleri, Xiaomi'nin geçen sene aynı satış rakamına 58 dakika 17 saniyede ulaşmasını sağlamıştı. Aradaki fark, Çinli firmanın gurur kaynağı olan TV projesinin nasıl geliştiğini gösteriyor.

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Xiaomi'den akıllı televizyon satışında piyasayı altüst eden rekor! Xiaomi akıllı TV fiyatları ne kadar?

2.3 MİLYON SATIŞ

Xiaomi'de akıllı televizyon satışlarından sorumlu olan Li Xiaoshuang, firmasının 2019'da her çeyrek başına (son çeyrek hariç) 2.3 milyon adet akıllı televizyon sattığını ifade etti.