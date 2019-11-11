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ASELSAN dünyaca ünlü rakibi geride bıraktı! Denizlerde "fersah fersah" ilerliyor...

Türkiye'nin teknolojideki gururu ASELSAN, son 10 yıldaki performansıyla "sonar pazarında" güçlü bir küresel oyuncu haline geldi. Şirket tarafından yurt içinde ve dışında 36 denizaltı ve su üstü platformu için 33 yerli ve özgün su altı akustik sistemi kullanıma sunuldu. 37 sistem için sözleşme takvimlerine uygun çalışmalar devam ediyor. Deniz Kuvvetlerine taktik alanda önemli yetenek kazandıracak sonar sistemi Fersah, ihracat fırsatlarıyla ASELSAN'ın küresel oyuncu nitelemesini pekiştirecek.

Giriş Tarihi: 11.11.2019 10:47 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 10:52
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ASELSAN dünyaca ünlü rakibi geride bıraktı! Denizlerde fersah fersah ilerliyor...

Su altı akustik ve sonar sistemleri alanında küresel oyuncu haline gelen ASELSAN, bu alanda geleceği şekillendiriyor.

Son yıllarda yapılan farklı küresel sonar sistem pazar analizlerinde ASELSAN, "küresel ana oyuncu" ya da "dikkati çeken oyuncu" olarak adlandırılıyor.

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ASELSAN dünyaca ünlü rakibi geride bıraktı! Denizlerde fersah fersah ilerliyor...

Bunlardan biri olan "Sonar System-Global Market Outlook 2017-2026" raporunda sonar sistemleri pazarındaki ana oyuncular başlığında, Northrop Grumman, Thales ve Kongsberg gibi firmalarla birlikte ASELSAN da 14 ana oyuncu başlığı altında inceleniyor. Bu değerlendirmelerin kriterlere dayalı ve derinlemesine yapılan "sonar pazarı" inceleme raporlarında olması dikkati çekiyor.

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ASELSAN dünyaca ünlü rakibi geride bıraktı! Denizlerde fersah fersah ilerliyor...

ASELSAN için küresel oyuncu nitelemesinin, su altı akustik dünyasını yönlendiren raporlarda yer almasını sağlayan gerçeğin ardında geniş bir çeşitlilikte yapılan çalışmalar ve bunları dayandırdığı bilgi birikimi, altyapı ve insan kaynağı kalitesi yer alıyor.

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ASELSAN dünyaca ünlü rakibi geride bıraktı! Denizlerde fersah fersah ilerliyor...

3 FARKLI SİSTEMDEN İHRACAT BAŞARISI

ASELSAN, su altı akustik alanında ağırlıklı olarak faaliyet gösterdiği 10 yıllık süreçte, yurt içinde ve dışında 16'sı denizaltı, 20'si su üstü olmak üzere 36 farklı platformda, 11 ayrı yerli ve özgün su altı akustik sistemi için 33 teslimatı başarıyla tamamlayarak kullanıma sundu. Şirket, 37 sistem için de sözleşme takvimlerine uygun olarak çalışmalarına devam ediyor.

Denizaltı platformlarına özel 3 farklı su altı akustik sistemi ihraç eden ASELSAN, böylece küresel oyuncu olmak motivasyonunu gerçeğe dönüştürdü.

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ASELSAN dünyaca ünlü rakibi geride bıraktı! Denizlerde fersah fersah ilerliyor...

DÜNYACA ÜNLÜ RAKİBİ GERİDE BIRAKTI

ASELSAN çalışmalarını, alçak frekanstan yüksek frekansa tüm su altı akustik bandını kapsayan sonar sistemleri, su altı seyir yardımcı sistemleri ve torpido karşı tedbirleri sistem ve ürünlerini içeren geniş bir çeşitlilikte gerçekleştirdi. Bu sayede su altı alanında kapsamlı bilgi birikimi oluşturuldu.