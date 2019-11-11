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ASELSAN dünyaca ünlü rakibi geride bıraktı! Denizlerde "fersah fersah" ilerliyor...
Türkiye'nin teknolojideki gururu ASELSAN, son 10 yıldaki performansıyla "sonar pazarında" güçlü bir küresel oyuncu haline geldi. Şirket tarafından yurt içinde ve dışında 36 denizaltı ve su üstü platformu için 33 yerli ve özgün su altı akustik sistemi kullanıma sunuldu. 37 sistem için sözleşme takvimlerine uygun çalışmalar devam ediyor. Deniz Kuvvetlerine taktik alanda önemli yetenek kazandıracak sonar sistemi Fersah, ihracat fırsatlarıyla ASELSAN'ın küresel oyuncu nitelemesini pekiştirecek.
Giriş Tarihi: 11.11.2019 10:47 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 10:52
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