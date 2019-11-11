ASELSAN dünyaca ünlü rakibi geride bıraktı! Denizlerde "fersah fersah" ilerliyor...

3 FARKLI SİSTEMDEN İHRACAT BAŞARISI

ASELSAN, su altı akustik alanında ağırlıklı olarak faaliyet gösterdiği 10 yıllık süreçte, yurt içinde ve dışında 16'sı denizaltı, 20'si su üstü olmak üzere 36 farklı platformda, 11 ayrı yerli ve özgün su altı akustik sistemi için 33 teslimatı başarıyla tamamlayarak kullanıma sundu. Şirket, 37 sistem için de sözleşme takvimlerine uygun olarak çalışmalarına devam ediyor.

Denizaltı platformlarına özel 3 farklı su altı akustik sistemi ihraç eden ASELSAN, böylece küresel oyuncu olmak motivasyonunu gerçeğe dönüştürdü.