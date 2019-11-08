Xiaomi Mi Note 10 mu? Iphone 11 mi? Samsung Galaxy Fold mu? Huawei P30 Pro mu? Hangi telefonun kamerası daha iyi?

Xiaomi Mi Note 10'u geçtiğimiz günlerde tanıttı. 108 MP kamerası ve üstün özellikleri ile teknoloji piyasasını altüst eden Xiaomi MiNote 10 dünyayı etkisi altına almış durumda. Telefon kamera testlerinin yapıldığı DxOMark listesinde 121 puan alan Xiaomi Mi Note 10 zirveye kuruldu. Huawei'n son modeli P30 Pro ile aynı puanı alan Xiaomi Mi Note 10'un özellikleri diğer teknoloji devleri ile de kıyaslanmaya başladı. 108 MP kameraya sahip olan Mi Note 10'un en çok kıyaslandığı konu ise tabi ki kamerası... İphone 11, Samsung Galaxy Fold ve Huawei P30 Pro ile Xiaomi Mi Note 10'un kamera performansları birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Xiaomi Mi Note 10 mu? Iphone 11 mi? Samsung Galaxy Fold mu? Huawei P30 Pro mu? Hangi telefonun kamerası daha iyi? İşte teknoloji devlerinin kamera savaşı...

Giriş Tarihi: 08.11.2019 12:37 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 13:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





