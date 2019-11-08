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Xiaomi Mi Note 10 mu? Iphone 11 mi? Samsung Galaxy Fold mu? Huawei P30 Pro mu? Hangi telefonun kamerası daha iyi?

Xiaomi Mi Note 10'u geçtiğimiz günlerde tanıttı. 108 MP kamerası ve üstün özellikleri ile teknoloji piyasasını altüst eden Xiaomi MiNote 10 dünyayı etkisi altına almış durumda. Telefon kamera testlerinin yapıldığı DxOMark listesinde 121 puan alan Xiaomi Mi Note 10 zirveye kuruldu. Huawei'n son modeli P30 Pro ile aynı puanı alan Xiaomi Mi Note 10'un özellikleri diğer teknoloji devleri ile de kıyaslanmaya başladı. 108 MP kameraya sahip olan Mi Note 10'un en çok kıyaslandığı konu ise tabi ki kamerası... İphone 11, Samsung Galaxy Fold ve Huawei P30 Pro ile Xiaomi Mi Note 10'un kamera performansları birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Xiaomi Mi Note 10 mu? Iphone 11 mi? Samsung Galaxy Fold mu? Huawei P30 Pro mu? Hangi telefonun kamerası daha iyi? İşte teknoloji devlerinin kamera savaşı...

Giriş Tarihi: 08.11.2019 12:37 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 13:06
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Xiaomi Mi Note 10 mu? Iphone 11 mi? Samsung Galaxy Fold mu? Huawei P30 Pro mu? Hangi telefonun kamerası daha iyi?

Xiaomi Mi Note 10 dünyayı sallamaya devam ediyor. Çin'in dev teknoloji üreticisi Xiaomi, Mi Note 10 ile Huawei'n saltanatını yıkmayı hedefliyor. Xiaomi ürettiği 108 MP kamera ile Apple ve Samsung'a da gözdağı verdi. Dünyada büyük ses getiren Xiaomi Mi Note 10 şimdiden milyonların gözdesi olmuş durumda. Özellikle fotoğraf tutkunları Xiaomi Mi Note 10'a büyük ilgi gösteriyor. Peki, Xiaomi Mi Note 10 mu? Iphone 11 mi? Samsung Galaxy Fold mu? Huawei P30 Pro mu? Hangi telefonun kamerası daha iyi? Sizler için teknoloji devlerinin kamera savaşını derledik işte detaylar...

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Xiaomi Mi Note 10 mu? Iphone 11 mi? Samsung Galaxy Fold mu? Huawei P30 Pro mu? Hangi telefonun kamerası daha iyi?

İPHONE 11 DAHA AYDINLIK, XİAOMİ Mİ NOTE 10 DAHA NET

Fotoğrafta, 12MP kameralı iPhone 11 ile 108MP kameralı Mi Note 10'un çektiği fotoğrafları görüyorsunuz. Dikkat ettiyseniz, Mi Note 10'dan elde edilen görüntü daha karanlık. Çünkü daha yüksek megapiksel sayısı daha fazla ışık gerektiriyor

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Xiaomi Mi Note 10 mu? Iphone 11 mi? Samsung Galaxy Fold mu? Huawei P30 Pro mu? Hangi telefonun kamerası daha iyi?

Ancak Xiaomi Mi Note 10, Iphone 11'den daha fazla netlik sunuyor. İki telefon ile zoom yapıldığında videoda da, fotoğrafta da Xiaomi Mi Note 10 daha kaliteli bir görüntü sunuyor.

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Xiaomi Mi Note 10 mu? Iphone 11 mi? Samsung Galaxy Fold mu? Huawei P30 Pro mu? Hangi telefonun kamerası daha iyi?

KARANLIK ORTAMDA FARK KAPANIYOR

Aydınlatması pek iyi olmayan bir iç mekanda yapılan çekimlerde ise Mi Note 10 ve iPhone 11 arasındaki netlik farkı biraz kapanıyor. Fakat yine de Mi Note 10'dan elde edilen görüntü gözle görülür bir oranda daha net.

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Xiaomi Mi Note 10 mu? Iphone 11 mi? Samsung Galaxy Fold mu? Huawei P30 Pro mu? Hangi telefonun kamerası daha iyi?

GÜN BATIMINDA IPHONE ÖNDE

Buna rağmen Mi Note 10'un 108MP sensörü, güneş battıkça dinamik aralığını ve genel görüntü netliğini gözle görülür oranda yitiriyor. Nitekim aşağıdaki fotoğraflardan da göreceğiniz üzere, iPhone 11, gece çekimlerinde çok daha dengeli bir görüntü sunuyor.