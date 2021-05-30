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Dünyanın en çılgın icadı hayran bıraktı! Boş kola kutusunu çöpe atmak yerine bakın ne yaptı

Ünlü bir Youtuber dünyanın en çılgın buluşlarından birine imza attı. Boş bir kutu kola kutusunu çöpe atmak yerine öyle bir şey yaptı ki milyonlar onu izledi. Son zamanlarda birçok YouTuber ve blog yazarının en çok ürettiği içerik çeşitlerinden bir tanesi de atık eşyaları kullanarak ortaya işe yarar yeni bir şeyler çıkarmak oldu.

Giriş Tarihi: 30.05.2021 06:28
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Dünyanın en çılgın icadı hayran bıraktı! Boş kola kutusunu çöpe atmak yerine bakın ne yaptı

Youtuber dünyanın en çılgın buluşuna imza attı. Kola kutusunu çöpe atmayın! Çünkü az sonra teneke kutuların bambaşka bir işe yaradığını göreceksiniz! Hatta boş bir kola kutusu ile internetinizi hızlandırmanız bile mümkün! Peki boş bir teneke kutu ile internet hızının yükseltmek nasıl mümkün olabilir? İşte YouTube'ta tıklanma rekorları kıran o içerik...

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Dünyanın en çılgın icadı hayran bıraktı! Boş kola kutusunu çöpe atmak yerine bakın ne yaptı

Öncelikle teneke kutunun kapağını söküp atalım.

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Dünyanın en çılgın icadı hayran bıraktı! Boş kola kutusunu çöpe atmak yerine bakın ne yaptı

Ardından teneke kutunun alt kısmını keselim.

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Dünyanın en çılgın icadı hayran bıraktı! Boş kola kutusunu çöpe atmak yerine bakın ne yaptı

Üst kısmı da aynı şekilde kesiyoruz!

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Dünyanın en çılgın icadı hayran bıraktı! Boş kola kutusunu çöpe atmak yerine bakın ne yaptı

Ancak tamamen kesmeyin, birazcık göz payı bırakmanız gerekiyor.