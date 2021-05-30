Dünyanın en çılgın icadı hayran bıraktı! Boş kola kutusunu çöpe atmak yerine bakın ne yaptı

Ünlü bir Youtuber dünyanın en çılgın buluşlarından birine imza attı. Boş bir kutu kola kutusunu çöpe atmak yerine öyle bir şey yaptı ki milyonlar onu izledi. Son zamanlarda birçok YouTuber ve blog yazarının en çok ürettiği içerik çeşitlerinden bir tanesi de atık eşyaları kullanarak ortaya işe yarar yeni bir şeyler çıkarmak oldu.

Giriş Tarihi: 30.05.2021 06:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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