WhatsApp yanlış kişiye mesaj | Whatsapp yanlış mesaj silme nasıl olur? Tarihe gömülecek! İşte adım adım yapmanız gerekenler

WhatsApp yanlış kişiye mesaj | Whatsapp yanlış mesaj silme nasıl olur? Dünyanın en popüler yazışma uygulaması WhatsApp'ta kimi zaman başları derde sokan 'yanlış kişiye mesaj' sorunu tarihe gömülüyor.WhatsApp, her sohbet penceresi için ayrı bir duvar kağıdı belirlenmesine imkan sağlayan 'özel duvar kağıdı' özelliğini kullanıma sundu.