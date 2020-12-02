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0){for(t=0;t
02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri WhatsApp yanlış kişiye mesaj | Whatsapp yanlış mesaj silme nasıl olur? Tarihe gömülecek! İşte adım adım yapmanız gerekenler WhatsApp yanlış kişiye mesaj | Whatsapp yanlış mesaj silme nasıl olur? Tarihe gömülecek! İşte adım adım yapmanız gerekenler WhatsApp yanlış kişiye mesaj | Whatsapp yanlış mesaj silme nasıl olur? Dünyanın en popüler yazışma uygulaması WhatsApp'ta kimi zaman başları derde sokan 'yanlış kişiye mesaj' sorunu tarihe gömülüyor.WhatsApp, her sohbet penceresi için ayrı bir duvar kağıdı belirlenmesine imkan sağlayan 'özel duvar kağıdı' özelliğini kullanıma sundu. Giriş Tarihi: 02.12.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 10:31 Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıma sunduğu yeni özelliği ile gündemde. GALERİ DEVAM EDİYOR
Her sohbet penceresi için ayrı bir duvar kağıdı belirlenmesine imkan sağlayan 'özel duvar kağıdı özelliğini' kullanıma sunan platform yanlış mesaj gönderilmesinin önüne geçmeyi hedefliyor.
Başka bir deyişle güncelleme sonrası isteğe bağlı olarak tüm sohbetlere ayrı duvar kağıtları belirlenebilecek. Bu sayede hangi sohbet penceresinde olduğumuzu daha kolay bir şekilde ayırt edebileceğiz. WHATSAPP'A SOHBETE ÖZEL DUVAR KAĞIDI NASIL AYARLANIR?
Peki bu özelliği nasıl aktif hale getireceksiniz? İşte 'özel duvar kağıdı' özelliğini ayarlamak için adım adım yapmanız gerekenler...
1: Bir sohbet penceresi açın.