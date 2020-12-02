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Türkiye silah satışında rekor kırdı! ABD ısrarla bu silahı sipariş etti! Onlarca ülke sırada bekliyor
Türk silahlarına ilgi her geçen gün artıyor. Askeri alanda önemli projelere imza atan Türkiye, silah üretme işinde de çok önemli bir konumda bulunuyor. Av tüfeği üretimi ve ihracatında dünyanın lider ülkeleri arasında olan Türkiye, ABD'ye rekor sayıda silah sattı. Türkiye'nin silahı için onlarca ülke sipariş için bekliyor.
Giriş Tarihi: 02.12.2020 11:20Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 11:32