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Haberler Galeri Türkiye silah satışında rekor kırdı! ABD ısrarla bu silahı sipariş etti! Onlarca ülke sırada bekliyor

Türkiye silah satışında rekor kırdı! ABD ısrarla bu silahı sipariş etti! Onlarca ülke sırada bekliyor

Türk silahlarına ilgi her geçen gün artıyor. Askeri alanda önemli projelere imza atan Türkiye, silah üretme işinde de çok önemli bir konumda bulunuyor. Av tüfeği üretimi ve ihracatında dünyanın lider ülkeleri arasında olan Türkiye, ABD'ye rekor sayıda silah sattı. Türkiye'nin silahı için onlarca ülke sipariş için bekliyor.

Giriş Tarihi: 02.12.2020 11:20 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 11:32
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Türkiye silah satışında rekor kırdı! ABD ısrarla bu silahı sipariş etti! Onlarca ülke sırada bekliyor
Türkiye'nin silah ihracatı, geçen yıla oranla yüzde 70 arttı. En yüksek satış ise ABD'ye yapıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye silah satışında rekor kırdı! ABD ısrarla bu silahı sipariş etti! Onlarca ülke sırada bekliyor
ABD'de seçim öncesi artan gerilim bireysel silahlanmayı tetikledi. Yılın ilk 10 ayında 17 milyon silah satıldı.
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Türkiye silah satışında rekor kırdı! ABD ısrarla bu silahı sipariş etti! Onlarca ülke sırada bekliyor
Demokratların seçimi kazanmasıyla silah satışının kısıtlanacağına yönelik söylentiler de talebi ikiye katladı.
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Türkiye silah satışında rekor kırdı! ABD ısrarla bu silahı sipariş etti! Onlarca ülke sırada bekliyor
Satış pazarlama müdürü Abdussamed Güzel, "Şu an için ABD’ye gönderdiğimiz yaklaşık 35 bin ve göndereceğimiz silahlar da var" dedi.
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Türkiye silah satışında rekor kırdı! ABD ısrarla bu silahı sipariş etti! Onlarca ülke sırada bekliyor

ABD'Yİ RUSYA VE FRANSA İZLİYOR

Teslim edilen ve edilmeyi bekleyen çok sayıda sipariş var.