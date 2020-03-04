04 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

WhatsApp karanlık mod nasıl yapılır? iOS, Android WhatsApp karanlık mod nasıl aktif edilir?

WhatsApp'ta karanlık mod dönemi başladı. Uzun süredire merakla beklenen karanlık mod uygulamasının başlaması ile birlikte, milyonlarca kullanıcı bu uygulamaya nasıl geçiş yapılacağını araştırmaya başladılar. Bu özellik ile birlikte düşük ekran parlaklığı sağlanacak ve göz yorgunluğu azaltılabilecek. Batarya performansı da sağlayan karanlık mod ile ilgili detayları yazımızdan öğrenebilirsiniz. Peki, WhatsApp karanlık mod nasıl yapılır? iOS, Android WhatsApp karanlık mod nasıl aktif edilir?

Giriş Tarihi: 04.03.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 11:45
  • 1
  • 15
WhatsApp karanlık mod nasıl yapılır? iOS, Android WhatsApp karanlık mod nasıl aktif edilir?

WhatsApp karanlık mod nasıl yapılır? Milyonlarca vatandaşın uzun süredire beklediği karanlık mod uygulaması hayata geçti. Beta sürecinden çıkan ve kullanıcıların beğenisine sunulan karnlık modla birlikte hem göz yorgunluğu azaltılabilecek hem de batarya tasarrufu yapılabilecek. Peki, WhatsApp karanlık mod nasıl yapılır? iOS, Android WhatsApp karanlık mod nasıl aktif edilir? İşte cevaplar...

  • 2
  • 15
WhatsApp karanlık mod nasıl yapılır? iOS, Android WhatsApp karanlık mod nasıl aktif edilir?

ANDROID WHATSAPP KARANLIK MOD NASIL AÇILIR?

Android telefonunuzda öncelikle WhatsApp'ı güncelleyin ve uygulama ayarlarına gidin. Daha sonra "Sohbetler" bölümündeki "Tema" seçeğinde yer alan "Koyu" bölüme tıklayın. Artık WhatsApp karanlık mod sistemindesiniz.

  • 3
  • 15
WhatsApp karanlık mod nasıl yapılır? iOS, Android WhatsApp karanlık mod nasıl aktif edilir?

Unutmayın, WhatsApp karanlık mod uygulaması sadece Android 10 güncellemesi olan telefonlarda geçerli.

  • 4
  • 15
WhatsApp karanlık mod nasıl yapılır? iOS, Android WhatsApp karanlık mod nasıl aktif edilir?

iOS WHATSAPP KARANLI MOD NASIL AÇILIR?

iOS 13 güncellemesi olan cihazlarda WhatsApp karanlık mod uygulamasına geçebilmek için şu adımları takip ediniz:

Ayarlar > Ekran ve Parlaklık > Koyu

  • 5
  • 15
WhatsApp karanlık mod nasıl yapılır? iOS, Android WhatsApp karanlık mod nasıl aktif edilir?

WHATSAPP HAKKINDA

WhatsApp, 2010 yılının Ocak ayında piyasaya sürülen, akıllı telefonlar için sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iOS, Windows Phone platformlarında hizmet veren WhatsApp, dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcıya sahiptir.