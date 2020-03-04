WhatsApp karanlık mod nasıl yapılır? iOS, Android WhatsApp karanlık mod nasıl aktif edilir?

WhatsApp'ta karanlık mod dönemi başladı. Uzun süredire merakla beklenen karanlık mod uygulamasının başlaması ile birlikte, milyonlarca kullanıcı bu uygulamaya nasıl geçiş yapılacağını araştırmaya başladılar. Bu özellik ile birlikte düşük ekran parlaklığı sağlanacak ve göz yorgunluğu azaltılabilecek. Batarya performansı da sağlayan karanlık mod ile ilgili detayları yazımızdan öğrenebilirsiniz. Peki, WhatsApp karanlık mod nasıl yapılır? iOS, Android WhatsApp karanlık mod nasıl aktif edilir?

Giriş Tarihi: 04.03.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 11:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





