WhatsApp iPhone'a 5 özellikle damga vuracak

Milyarlarca kullanıcıya sahip olan WhatsApp, birçok yeniliği ile hem iPhone hem de Android telefonlarda adeta sayısız yeniliğe gitti. WhatsApp yetkilileri bu kez de iPhone için 5 yeni özellik düşünüyor. İOS sürümüne odaklanan geliştiriciler, iPhone için düşünülen 5 yeni özelliğin üzerinde çalışmaya başladı bile. İphone'a damga vuracak WhatsApp'ın yeni özellikleri İOS13'ü hedef alıyor.