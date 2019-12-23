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WhatsApp iPhone'a 5 özellikle damga vuracak

Milyarlarca kullanıcıya sahip olan WhatsApp, birçok yeniliği ile hem iPhone hem de Android telefonlarda adeta sayısız yeniliğe gitti. WhatsApp yetkilileri bu kez de iPhone için 5 yeni özellik düşünüyor. İOS sürümüne odaklanan geliştiriciler, iPhone için düşünülen 5 yeni özelliğin üzerinde çalışmaya başladı bile. İphone'a damga vuracak WhatsApp'ın yeni özellikleri İOS13'ü hedef alıyor.

Giriş Tarihi: 23.12.2019 01:43 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 01:45
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WhatsApp iPhone'a 5 özellikle damga vuracak

Milyarlarca kullanıcıya sahip olan WhatsApp, birçok yeniliği ile hem iPhone hem de Android telefonlarda adeta sayısız yeniliğe gitti. WhatsApp yetkilileri bu kez de iPhone için 5 yeni özellik düşünüyor. İOS sürümüne odaklanan geliştiriciler, iPhone için düşünülen 5 yeni özelliğin üzerinde çalışmaya başladı bile. İphone'a damga vuracak WhatsApp'ın yeni özellikleri İOS13'ü hedef alıyor.

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WhatsApp iPhone'a 5 özellikle damga vuracak

Teknoloji devi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS 13 güncellemelerini takip ederken beş yeni özellik daha getirecek. iOS 13 sürümünün baz alındığı yeniliklerin, hem tasarruf yapılmasını sağlayacağı hem de vakit kazandıracağı belirtiliyor.

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WhatsApp iPhone'a 5 özellikle damga vuracak

iOS 13 kullanıcılarının yakından tanıdığı düşük veri kullanımı, bu yazılım için de geliyor. Böylece kullanıcıların yükü hafifleyecek.

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WhatsApp iPhone'a 5 özellikle damga vuracak

Buna göre, iPhone modellerinde yer alan "Ayarlar" kısmından aktif edilebilecek olan düşük veri kullanımı modu, WhatsApp'in "Veri ve Saklama Alanı Kullanımı" kısmında çıkacak. Bu sayede indirme işlemleri kısıtlanacağı kaydediliyor.

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WhatsApp iPhone'a 5 özellikle damga vuracak

HAPTIC TOUCH

Yeni mod ile video, fotoğraf ve GIF indirmeniz engellenecek. Ayrıca sesli mesajların da indirilmesine müsaade etmeyecek olan bu mod, bir Wi-Fi bağlantısına geçiş yapmadığınız sürece internet tüketiminizi kontrol altına alacak.