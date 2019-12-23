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WhatsApp iPhone'a 5 özellikle damga vuracak
Milyarlarca kullanıcıya sahip olan WhatsApp, birçok yeniliği ile hem iPhone hem de Android telefonlarda adeta sayısız yeniliğe gitti. WhatsApp yetkilileri bu kez de iPhone için 5 yeni özellik düşünüyor. İOS sürümüne odaklanan geliştiriciler, iPhone için düşünülen 5 yeni özelliğin üzerinde çalışmaya başladı bile. İphone'a damga vuracak WhatsApp'ın yeni özellikleri İOS13'ü hedef alıyor.
Giriş Tarihi: 23.12.2019 01:43 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 01:45
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