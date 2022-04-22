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Vatan topraklarına milli radar gözcülük edecek! 100 hedefi aynı anda tespit ediyor

ASELSAN tarafından Türkiye'nin ilk milli hava savunma erken ikaz radarı KALKAN, kritik askeri ve sivil tesisleri korumaya devam ediyor. Milli olarak geliştirilen birçok radar teknolojisinin ve elektronik taramalı faz dizili radarların atası olarak kabul edilen KALKAN radarı, kazandığı yeni yeteneklerle görev yapıyor. KALKAN-II radarı, 360 derecelik bir kapsama açısıyla 100 hedefi aynı anda tespit edebiliyor. Helikopterle taşınabilme özelliğine de sahip olan sistem, zorlayıcı çevresel koşullara dayanıklı olarak uzun süre görev yapabiliyor.

Giriş Tarihi: 22.04.2022 12:50 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 12:50
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Vatan topraklarına milli radar gözcülük edecek! 100 hedefi aynı anda tespit ediyor

Milli Radar teknolojilerinin gelişiminde, özellikle de elektronik taramalı faz dizili radarların gelişiminde önemli bir sıçrama projesi olan ASELSAN'ın KALKAN radarı, Türkiye'yi en yüksek radar teknolojilerini milli olarak üretebilen ülkeler arasına sokan çok kritik projelerin de yapı taşı oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Vatan topraklarına milli radar gözcülük edecek! 100 hedefi aynı anda tespit ediyor

Kazanılan tecrübeler ve yeni teknolojilerle sürekli geliştirilerek KALKAN-II adı verilen sistem, kritik askeri ve sivil tesislerin korunması amacıyla hava hedeflerini en doğru ve hızlı şekilde tespit edebiliyor. Sistem pek çok farklı tehdidi kısa sürede tespit edilerek takip edilmesini, sağladığı verilerle bu tehditlerin hava savunma sistemleriyle imha edilmesini sağlıyor.

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Vatan topraklarına milli radar gözcülük edecek! 100 hedefi aynı anda tespit ediyor

KALKAN-II radarı aynı zamanda muharebe sahasında elektronik karıştırma yapmaya çalışan düşman sistemlerini de tespit ederek takibini yapabiliyor. Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi (HERİKKS) ana arama radarı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde, kritik bölgelerde 2011 yılından itibaren görev yapan KALKAN-II, TSK'nın alçak ve orta irtifa hava savunma ihtiyaçlarında dış kaynaklara bağımlılığını ortadan kaldırdı.

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Vatan topraklarına milli radar gözcülük edecek! 100 hedefi aynı anda tespit ediyor

KALKAN-II radarı, HİSAR O+ Hava Savunma Sisteminin bir parçası olarak yaklaşan tehdidi imha etmek için füze ara güdüm radarı olarak da kullanılıyor. KALKAN-II radarı, 360 derecelik bir kapsama açısıyla 100 hedefi aynı anda tespit edebiliyor. Helikopterle taşınabilme özelliğine de sahip olan sistem, zorlayıcı çevresel koşullara dayanıklı olarak uzun süre görev yapabiliyor.

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Vatan topraklarına milli radar gözcülük edecek! 100 hedefi aynı anda tespit ediyor

ASELSAN, RADAR TEKNOLOJİLERİNDE GLOBAL MARKA

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, yüksek radar teknolojilerinde Türkiye'nin global bir marka haline geldiğini belirterek, şunları söyledi: