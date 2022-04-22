Vatan topraklarına milli radar gözcülük edecek! 100 hedefi aynı anda tespit ediyor

ASELSAN tarafından Türkiye'nin ilk milli hava savunma erken ikaz radarı KALKAN, kritik askeri ve sivil tesisleri korumaya devam ediyor. Milli olarak geliştirilen birçok radar teknolojisinin ve elektronik taramalı faz dizili radarların atası olarak kabul edilen KALKAN radarı, kazandığı yeni yeteneklerle görev yapıyor. KALKAN-II radarı, 360 derecelik bir kapsama açısıyla 100 hedefi aynı anda tespit edebiliyor. Helikopterle taşınabilme özelliğine de sahip olan sistem, zorlayıcı çevresel koşullara dayanıklı olarak uzun süre görev yapabiliyor.

Giriş Tarihi: 22.04.2022 12:50 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 12:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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