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Uzay için sayılı gün kaldı: Seçilecek kişi tarihe geçecek!🚀

Son dakika haberleri… Uzay yolculuğu ve bilim misyonuna müracaat edecek kişiler için bugün ile beraber üç gün süre kaldı. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giderek ilk Türk uzay yolcusu ve bilim insanı olacak kişiler başvurularını 30 Haziran saat 20.23'e kadar uzaya.gov.tr üzerinden başvurabilecek. Seçilecek aday, Türkiye'nin insanlı ilk uzay göreviyle bilim misyonunu yerine getirerek deney yaparak tarihe adını yazdıracak.

Giriş Tarihi: 28.06.2022 09:18
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Uzay için sayılı gün kaldı: Seçilecek kişi tarihe geçecek!🚀

Cumhuriyetin 100. senesinde bir Türk vatandaşı, gerekli eğitimleri bitirdikten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uzay için sayılı gün kaldı: Seçilecek kişi tarihe geçecek!🚀

İlan edilen şartları taşıyanlar arasından seçilecek adaylar, Türkiye'nin insanlı ilk uzay göreviyle bilim misyonunu yerine getirerek ISS şartlarında deney yapacak.

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Uzay için sayılı gün kaldı: Seçilecek kişi tarihe geçecek!🚀

TÜRKİYE'NİN İNSANLI İLK UZAY GÖREVİ

Proje kapsamında iki uzay yolcusu adayı belirlenecek. Adaylardan biri, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirmek üzere ISS'ye gönderilecek.

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Uzay için sayılı gün kaldı: Seçilecek kişi tarihe geçecek!🚀

TÜRK UZAY YOLCUSU OLMA ŞARTLARI NE?

Türk uzay yolcusunda aranan şartlar arasında 23 Mayıs 1977'den sonra doğmuş olmak, yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren mühendislik, fen bilimleri/temel bilimler, fen bilimleri alanındaki eğitim ve tıp fakültelerinden birini bitirmiş olmak, çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak, anlamak, konuşmak ve yazmak öne çıkıyor.

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Uzay için sayılı gün kaldı: Seçilecek kişi tarihe geçecek!🚀

Ayrıca başvuru yapacak kişinin boyunun 149,5 ila 190,5 santimetre arasında, kilosunun da 43 ile 110 kilogram arasında olması gerekiyor.