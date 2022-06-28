Uzay için sayılı gün kaldı: Seçilecek kişi tarihe geçecek!🚀

Son dakika haberleri… Uzay yolculuğu ve bilim misyonuna müracaat edecek kişiler için bugün ile beraber üç gün süre kaldı. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giderek ilk Türk uzay yolcusu ve bilim insanı olacak kişiler başvurularını 30 Haziran saat 20.23'e kadar uzaya.gov.tr üzerinden başvurabilecek. Seçilecek aday, Türkiye'nin insanlı ilk uzay göreviyle bilim misyonunu yerine getirerek deney yaparak tarihe adını yazdıracak.