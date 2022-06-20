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Haberler Galeri eBay son dakika açıkladı: GittiGidiyor kapanacak mı? eBay GittiGidiyor Türkiye'den çekilecek mi? Ürün listeleme ve satın alma...

eBay son dakika açıkladı: GittiGidiyor kapanacak mı? eBay GittiGidiyor Türkiye'den çekilecek mi? Ürün listeleme ve satın alma...

Gittigidiyor kapanacak mı? 2011 yılından bu yana bir eBay şirketi olan GittiGidiyor ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Türkiye'nin e-ticaret platformlarından biri olan GittiGidiyor'un kapatılacağı iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından satıcılar ve üye olan vatandaşlar tarafından, konu hakkında son gelişmeler araştırılmaya başlandı. Peki, GittiGidiyor kapanacak mı? eBay GittiGidiyor Türkiye'den çekilecek mi? Ürün listeleme ve satın alma ne zaman sona erecek? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.06.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 10:25
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eBay son dakika açıkladı: GittiGidiyor kapanacak mı? eBay GittiGidiyor Türkiye’den çekilecek mi? Ürün listeleme ve satın alma...

GittiGidiyor kapanacak mı? eBay GittiGidiyor e-ticaret platformu ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dünyada ve Türkiye'de internet kullanımının artmasıyla birlikte online alışveriş yükselişe geçmişti. Türkiye'de satış yapan e-ticaret platformu GittiGidiyor'un kapatılacağı iddia edildi. eBay şirketi olan GittiGidiyor hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, GittiGidiyor kapanacak mı? eBay GittiGidiyor Türkiye'den çekilecek mi? Ürün listeleme ve satın alma ne zaman sona erecek? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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eBay son dakika açıkladı: GittiGidiyor kapanacak mı? eBay GittiGidiyor Türkiye’den çekilecek mi? Ürün listeleme ve satın alma...

GİTTİGİDİYOR KAPANACAK MI?

ABD merkezli küresel e-ticaret şirketi eBay, Gittigidiyor'u kapatarak Türkiye'deki faaliyetine son vereceğini açıkladı. eBay, bugün yaptığı açıklamayla birlikte, Türkiye iştiraki GittiGidiyor'u kapatacağını bildirdi. Satıcılar GittiGidiyor platformuna bugün itibarıyla yeni ilanlar giremeyecek, 18 Temmuz'dan itibaren ise alıcılar yeni satın almalar yapamayacak. Alıcılar ve satıcılar "Hesabım" bölümüne 5 Eylül 2022'ye kadar ulaşabilecekler.

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eBay son dakika açıkladı: GittiGidiyor kapanacak mı? eBay GittiGidiyor Türkiye’den çekilecek mi? Ürün listeleme ve satın alma...

GİTTİGİDİYOR NEDEN KAPANIYOR?

Küresel operasyonlarını düzenli olarak gözden geçirdiğini belirten eBay, bu zor ancak stratejik kararı piyasada devam eden rekabetçi dinamikler temelinde aldığını vurguladı. GittiGidiyor'un kapatılması eBay'ın ikinci çeyrek sonuçlarına veya mali yılın tamamı için sonuçlara ciddi bir etki yapmayacağı da belirtildi..

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eBay son dakika açıkladı: GittiGidiyor kapanacak mı? eBay GittiGidiyor Türkiye’den çekilecek mi? Ürün listeleme ve satın alma...

EBAY GİTTİGİDİYOR'U NE ZAMAN SATIN ALDI?

2011 yılında Gittigidiyor'un yüzde 93'ünü alan eBay, 2016 yılında da hisselerin tamamını almıştı.

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eBay son dakika açıkladı: GittiGidiyor kapanacak mı? eBay GittiGidiyor Türkiye’den çekilecek mi? Ürün listeleme ve satın alma...

GİTTİGİDİYOR HAKKINDA

GittiGidiyor, Türkiye'nin ilk online pazaryeri olarak, 2011 yılında eBay'in çatısı altına girdi. 120 bin satıcısı ve 35 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunuyor.