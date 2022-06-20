eBay son dakika açıkladı: GittiGidiyor kapanacak mı? eBay GittiGidiyor Türkiye'den çekilecek mi? Ürün listeleme ve satın alma...

Gittigidiyor kapanacak mı? 2011 yılından bu yana bir eBay şirketi olan GittiGidiyor ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Türkiye'nin e-ticaret platformlarından biri olan GittiGidiyor'un kapatılacağı iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından satıcılar ve üye olan vatandaşlar tarafından, konu hakkında son gelişmeler araştırılmaya başlandı. Peki, GittiGidiyor kapanacak mı? eBay GittiGidiyor Türkiye'den çekilecek mi? Ürün listeleme ve satın alma ne zaman sona erecek? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 20.06.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 10:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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