Türkiye’nin uzay hamlesi hız kazandı! 10 yıl içinde başka bir yerde olacak

"1957 yılında başlayan uzay çağı aslında iki kutuplu bir dönemdi. Bir tarafta Sovyetler Birliği diğer tarafta ABD. Uzay çalışmaları da böyle yürüyordu. Bu iki büyük güç birbiri ile yarışıyordu. 'Hatta savaşıyordu bile' diyebiliriz. O kadar sıkı bir rekabet vardı. Ama şimdi yeni çağda artık bu değişti. Devletlerden şirketlere doğru bir kayış başladı. Büyük şirketler devletlerin yapmakta olduğu işleri üstlenerek hızla ilerliyorlar ve esas işleri onlar yapıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de de böyle bir yapıya geçmek zorundayız.