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Türkiye'nin uzay hamlesi hız kazandı! 10 yıl içinde başka bir yerde olacak

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türk gençliğinin kızıl elmasının 'uzayda güçlü olmak' olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl dünyaya ilan ettiği uzay programındaki 10 hedefin tamamında mesafe katettiklerini belirten Yıldırım, "10 sene sonra Türkiye çok farklı bir yerde olacak" dedi.

Giriş Tarihi: 30.04.2022 13:39 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 13:39
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Türkiye’nin uzay hamlesi hız kazandı! 10 yıl içinde başka bir yerde olacak
Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulma amacı ve dört koldan yürüttüğü proje ve programlarla ilgili bilgi veren Kurucu Başkan Serdar Hüseyin Yıldırım, şunları söyledi:
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Türkiye’nin uzay hamlesi hız kazandı! 10 yıl içinde başka bir yerde olacak

"Uzay Ajansımız 2018'in sonunda kuruldu. Uzay Ajansı aslında çok beklenen ve kuruluşu çok önemli bir devlet kurumu. Çünkü uzayla ilgili tüm faaliyetleri koordine edecek, ana stratejiyi belirleyecek, yol haritasını çıkaracak, yurt dışındaki bütün kurumlarda bütün ülkeler nezdinde Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil edecek, üniversitelerin programlarını geliştirmeyi sağlayacak.

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Türkiye’nin uzay hamlesi hız kazandı! 10 yıl içinde başka bir yerde olacak

Yüksek lisans ve doktora programlarını yönlendirecek yani Türkiye'de uzay ile ilgili ne yapılıyorsa bunların hepsinden sorumlu ve hepsinin yönlendirmesini koordinasyonunu ve stratejisini sağlayacak olan ana kurum; çatı kuruluş. Uzay Ajansı o yüzden çok önemli."

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Türkiye’nin uzay hamlesi hız kazandı! 10 yıl içinde başka bir yerde olacak

Dünyanın 2. uzay çağını yaşadığını ve bu 2. dönemde uzayda söz sahibi olan güçlü ülkelerin yerini güçlü şirketlerin devraldığını aktaran Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, şunları söyledi:

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Türkiye’nin uzay hamlesi hız kazandı! 10 yıl içinde başka bir yerde olacak

"1957 yılında başlayan uzay çağı aslında iki kutuplu bir dönemdi. Bir tarafta Sovyetler Birliği diğer tarafta ABD. Uzay çalışmaları da böyle yürüyordu. Bu iki büyük güç birbiri ile yarışıyordu. 'Hatta savaşıyordu bile' diyebiliriz. O kadar sıkı bir rekabet vardı. Ama şimdi yeni çağda artık bu değişti. Devletlerden şirketlere doğru bir kayış başladı. Büyük şirketler devletlerin yapmakta olduğu işleri üstlenerek hızla ilerliyorlar ve esas işleri onlar yapıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de de böyle bir yapıya geçmek zorundayız.