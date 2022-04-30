30 Nisan 2022, Cumartesi
Türkiye'nin uzay hamlesi hız kazandı! 10 yıl içinde başka bir yerde olacak
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türk gençliğinin kızıl elmasının 'uzayda güçlü olmak' olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl dünyaya ilan ettiği uzay programındaki 10 hedefin tamamında mesafe katettiklerini belirten Yıldırım, "10 sene sonra Türkiye çok farklı bir yerde olacak" dedi.
Giriş Tarihi: 30.04.2022 13:39 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 13:39
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