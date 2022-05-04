TSK’ya iki yeni güç! Hançer ve Dinçer kendine hayran bıraktı

Öte yandan her türlü arazi koşuluna uyum sağlayan, silah sistemi ve ihtiyaç duyulan farklı faydalı yüklerin takılabildiği, uzaktan kontrol paneli üzerinden manuel uzaktan sürüş özelliklerinin yanı sıra, yarı otonom kontrol edilebilen ve üstün hareket kabiliyetine, yapay zeka sayesinde hedef tanımlama, sınıflandırma ve önceliklendirme algoritmaları sayesinde tehditleri tespit ve takip etme yeteneklerine sahip olan orta sınıf insansız kara aracı HANÇER ile zorlu arazi koşullarında görev yapabiliyor.