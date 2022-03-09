09 Mart 2022, Çarşamba
Türkiye'nin dev teknoloji projeleri tek tek hayata geçiyor
Türkiye, son dönemde sağlıktan uzay çalışmalarına, insansız hava araçlarından (İHA-SİHA) elektrikli ve sürücüsüz yerli otomobile kadar birçok alanda önemli adımlar attı. Başta savunma sanayi olmak üzere teknoloji alanındaki atılımları; görev aldıkları birçok bölgede savaşların kaderini değiştirirken SİHA'lar, ilk uçak gemisi TCG Anadolu, Avrupa'nın doğuştan elektrikle çalışan ilk SUV'u olacak TOGG gibi örneklerle meyvelerini vermeye başladı. Türk oyun şirketleri 2021 yılında 50'nin üstünde yatırım alırken, Turkcorn'ların sayısı 6'ya çıktı, yerli solunum cihazı ve yerli aşı TURKOVAC da Kovid-19 ile mücadelede kendinden söz ettirdi. İşte teknoloji haberimizin detayları...
Giriş Tarihi: 09.03.2022 18:47 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022 18:47
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Türkiye'nin önemli teknoloji dev projeleri tek tek hayata geçiyor
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Türkiye'nin önemli teknoloji dev projeleri tek tek hayata geçiyor
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Türkiye'nin önemli teknoloji dev projeleri tek tek hayata geçiyor
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Türkiye'nin önemli teknoloji dev projeleri tek tek hayata geçiyor
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Türkiye'nin önemli teknoloji dev projeleri tek tek hayata geçiyor