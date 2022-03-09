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Türkiye'nin dev teknoloji projeleri tek tek hayata geçiyor

Türkiye, son dönemde sağlıktan uzay çalışmalarına, insansız hava araçlarından (İHA-SİHA) elektrikli ve sürücüsüz yerli otomobile kadar birçok alanda önemli adımlar attı. Başta savunma sanayi olmak üzere teknoloji alanındaki atılımları; görev aldıkları birçok bölgede savaşların kaderini değiştirirken SİHA'lar, ilk uçak gemisi TCG Anadolu, Avrupa'nın doğuştan elektrikle çalışan ilk SUV'u olacak TOGG gibi örneklerle meyvelerini vermeye başladı. Türk oyun şirketleri 2021 yılında 50'nin üstünde yatırım alırken, Turkcorn'ların sayısı 6'ya çıktı, yerli solunum cihazı ve yerli aşı TURKOVAC da Kovid-19 ile mücadelede kendinden söz ettirdi. İşte teknoloji haberimizin detayları...

Giriş Tarihi: 09.03.2022 18:47 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022 18:47
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Türkiye'nin önemli teknoloji dev projeleri tek tek hayata geçiyor
Türkiye’nin önemli teknoloji dev projeleri tek tek hayata geçiyor

Son yıllarda yüksek teknoloji gerektiren projeleri birer birer hayata geçiren Türkiye, birçok projeyi de yakın gelecekte vitrine çıkarmaya hazırlanıyor. Türkiye, son dönemde en çok savunma sanayindeki atılımları ile adından söz ettiriyor.

Türkiye'de üretilen insansız hava araçları bölgede ve dünyada oluşan askeri dengeleri değiştiriyor. Terör örgütü PKK ile mücadele başta olmak üzere Azerbaycan'ın Karabağ operasyonu ve Libya'da kullanılan İHA ve SİHA'lar, sahadaki dengeleri bu teknolojileri kullanan güçler lehine çevirirken harp tarihinde de yeni bir sayfa açmış oldu.

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Türkiye'nin önemli teknoloji dev projeleri tek tek hayata geçiyor
Türkiye’nin önemli teknoloji dev projeleri tek tek hayata geçiyor

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türk İHA-SİHA'larının başarısını "Dünya muharebe tarihinde devrim yapacağını öngördüğümüz Bayraktar TB2 SİHA'lar, filolar halinde uçarak muharebe doktrinlerini değiştiriyor. Dünyada SİHA'lar ile kazanılan ilk savaş Türk orduları tarafından kazanıldı. Şimdi daha ileri gidiyoruz. Kısa pistli gemilerden, uçak gemilerinden kalkıp inebilen SİHA'lar ve insansız savaş uçakları muharebe alanında devrim oluşturacak." sözleriyle açıklamıştı.

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Türkiye'nin önemli teknoloji dev projeleri tek tek hayata geçiyor
Türkiye’nin önemli teknoloji dev projeleri tek tek hayata geçiyor

Türk İHA-SİHA'ları dünya medyası tarafından da büyük ilgi gördü. İngiliz The Guardian İHA-SİHA'ların bölgedeki askeri dengeye hızla değiştirdiğini yazarken Financial Times, Türkiye'nin yükselen bir drone gücü olarak SİHA konusunda ABD, İsrail ve Çin'e rakip olduğunu gündeme getirdi.

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Türkiye'nin önemli teknoloji dev projeleri tek tek hayata geçiyor
Türkiye’nin önemli teknoloji dev projeleri tek tek hayata geçiyor

MİLLİ MUHARİP SAVAŞ UÇAĞI HANGARDAN İNMEK İÇİN GÜN SAYIYOR

Türkiye'de savunma sanayisinde önemli gelişmelerden biri de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından Milli Muharip Savaş Uçağı konusunda yaşanıyor. Türkiye'nin hava gücüne büyük bir katkı yapacak uçağın 2023'te hangardan inmesi, 2025-2026'da ilk uçuşunun yapılması ve 2028 yılından sonrada envantere katılması bekleniyor.

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Türkiye'nin önemli teknoloji dev projeleri tek tek hayata geçiyor
Türkiye’nin önemli teknoloji dev projeleri tek tek hayata geçiyor

2014 yılından bu yana TSK'ya hizmet veren ATAK helikopterleri ise aynı zamanda Pakistan ve Filipinler ordusunda faal olarak kullanılıyor ve başka ülkelerden de talep görüyor.